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Вчера, 14:05

Свердловская область готова к сезону паводков

Свердловская область готова к сезону паводковМинистерство общественной безопасности Свердловской области отчиталось о готовности региона к сезонным паводкам. В целом специалисты оценивают ситуацию как стабильную. Для всех муниципалитетов региона составлены прогнозы масштабов предстоящего половодья, разработан комплекс мер по пропуску паводковых вод и планы действий в случае возникновения нештатных ситуаций.

Подготовка к паводковому сезону на Среднем Урале началась заранее. В частности, план мер по пропуску паводковых вод был разработан еще в декабре 2023 года. В конце марта 2024 года свердловские спасатели начали взрывать и распиливать лед у мостов и других гидротехнических сооружений (чтобы ледяные глыбы не повредили конструкции). Всего работы такого рода были проведены на 40 объектах. У шести мостов лед был взорван, у 34 объектов (14 мостов, двух руслах рек и 18 гидротехнических сооружений) лед распиливали пилами.

В населенных пунктах области, которые могут оказаться отрезанными от большой земли, были созданы необходимые запасы продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, а также обустроены пункты временного размещения. На период пропуска весеннего половодья в 20 населенных пунктах региона планируется создать 16 лодочных и шесть паромных переправ.

В настоящее время мониторинг уровней воды ведут специалисты на 43 гидропостах, расположенных на семи паводкоопасных направлениях, отчитались в министерстве. Это бассейны рек Нейва — Синячиха — Реж — Ница, Пышма — Рефть, Тагил — Черная — Выя — Салда, Уфа — Серга — Артя — Ачит — Сарана, Чусовая — Ревда — Билимбай — Сухая — Утка — Дикая Утка, Исеть — Сысерть, Сосьва — Лозьва — Тавда — Тура.

Ежедневно специалисты мониторят сбросы воды с 47 свердловских водохранилищ. Собственникам гидротехнических сооружений и эксплуатирующим организациям даны поручения сбросить уровень воды до минимума, чтобы обеспечить возможность приема воды в бассейны водохранилищ в случае паводка.

Готовность объектов контролирует противопаводковая комиссия под председательством министра природных ресурсов Свердловской области Дениса Мамонтова.

«Мы ожидаем, что уровни большинства рек в Свердловской области не будут отличаться от средних показателей за прошлые годы, в ряде ситуаций они могут быть даже ниже среднемноголетних. Где мы ожидаем более высокие показатели — так это на севере, в бассейне рек Сосьвы, Лозьвы, Тавды. Это связано с обильными снегопадами. Превышение может составить до одного метра, но это тоже не критично, такое бывает. На прогнозы может повлиять много факторов — и потепление, и даже дожди. Мы отслеживаем ситуацию в краткосрочном плане, и на ближайшую неделю в Свердловской области все стабильно», — отметила начальник отдела гидрологических прогнозов Уральского УГМС Неля Мирошникова.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе была создана система централизованного оповещения населения, в рамках которой было установлено более 1,7 тыс. сирен и более 4 тыс. громкоговорителей. С учетом уличных пунктов, медиаэкранов в общественном транспорте, системы оповещения через цифровое телевидение и операторов сотовой связи охват населения региона в случае возникновения ЧС составляет 100%.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам свердловского правительства и муниципальным властям держать под постоянным личным контролем вопросы безопасности людей, населенных пунктов и стабильной работы систем жизнеобеспечения в период паводков.

«Все, что связано с безопасностью людей, безопасностью населенных пунктов, стабильностью работы систем жизнеобеспечения в период паводков и лесных пожаров, должно находиться на постоянном контроле региональной и местной власти. Сейчас погодные условия благоприятствуют активному таянию снега и льда, вскрытию рек. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, чтобы обеспечить безопасность жителей и территорий», — отметил Е. Куйвашев.

Подготовительная работа к сезону паводков была проведена и в Екатеринбурге. Так, на городских плотинах (а всего в распоряжении города находится 15 гидротехнических сооружений) специалисты проверили исправность систем электроснабжения и устройств связи, освободили механизмы сооружений от льда и провели тренировочные спуски воды.

«На протяжении последних лет мы капитально ремонтировали плотины Екатеринбурга. В 2020 году работы прошли в Зеленом бору, в 2023 — в Горном Щите. В текущем году мы отремонтируем плотину на реке Патрушихе, у пруда «Спартак». Также в планах починить гидротехническое сооружение на Нижне-Исетском пруду, построенное в 1829 году. Остальные плотины — в хорошем состоянии», — рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященном подготовке к пропуску паводка в столице Среднего Урала, прошедшем 27 февраля 2024 года.

«Не допустить подтоплений — это наша стандартная, ежегодная задача, так же как и составление плана на случай нештатных ситуаций. Поскольку в городе есть низинные пространства, где может скапливаться вода, нужно до начала потепления вывезти оттуда снег. Жители не должны испытать каких-либо затруднений и неудобств», — поставил на том заседании задачу участникам комиссии глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Непосредственно перед началом паводкового сезона, 29 марта 2024 года, в администрации Екатеринбурга прошло заседание противопаводковой комиссии под председательством заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова.

По словам директора муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Водоотведение и искусственные сооружения» Вячеслава Черемных, гидротехнические сооружения уральской столицы к тому моменту были готовы к пропуску паводковых вод на 100%.

Также городские власти заранее проверили готовность очистных сооружений и дождевых канализаций, состояние обводных каналов и мест возможного подтопления. МБУ приступило к предпаводковому снижению уровней воды в Верх-Исетском и Нижне-Исетском водохранилищах. После пропуска паводковых вод уровень наполнения водохранилищ будет восстановлен (от этого зависит водоснабжение города).

Технический директор муниципального унитарного предприятия (МУП) «Водоканал» Кирилл Шутов рассказал в ходе совещания об обстановке на основных источниках водоснабжения города. Так, Верхне-Макаровское водохранилище заполнено на 41% (имеющийся запас воды — около 10 млн куб. м, свободный объем составляет 31 млн куб. м воды). Волчихинское водохранилище заполнено на 55,5% (запас воды составляет 12 млн куб. м, свободный объем — почти 37 млн куб. м воды). Ново-Мариинское водохранилище заполнено на 21% (свободный объем составляет практически 80 млн куб. м воды).

Все гидротехнические сооружения Екатеринбурга были приведены в режим готовности к максимальному пропуску паводка для дальнейшего наполнения водохранилищ. Все фильтровальные и аэрационные станции предприятия работают в штатном режиме, сформирован месячный запас реагентов для водоподготовки, в том числе и дезинфицирующих (обеззараживание воды и стоков).

Также участники комиссии обсудили вопросы, касающиеся предотвращения возможности подтопления паводковыми водами аэропорта Кольцово, строящегося ЖК «Зеленый остров», медицинских учреждений и улично-дорожной сети.

В целом можно сказать, что власти Свердловской области и Екатеринбурга максимально подготовились ко всем нештатным ситуациям, связанным с возможным подтоплением населенных пунктов.
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