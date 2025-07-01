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На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2025. В Преображенском парке Академического района состоялось открытие нового скейт-парка — современной площадки для катания на самокатах, скейтбордах и BMX-велосипедах. Проект реализован АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

На территории Преображенского парка в Академическом районе Екатеринбурга открылась новая площадка для райдеров
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

Скейт-парк площадью 1 тыс. 409 кв. м оборудован круговыми асфальтовыми дорожками с перепадами высот, двумя трамплинами, газонной зоной внутри «арены» и удобным въездом с прогулочной набережной вдоль пруда. Архитектура пространства рассчитана на выполнение как базовых, так и продвинутых трюков — от банни-хопов и олли до флипов, гриндов, тейл-випов и бэков.

Появление скейт-парка было анонсировано еще в апреле 2024 года в ходе городского субботника с участием мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Тогда школьники, представители районной администрации, управляющей компании и основного застройщика подготовили площадку под строительство: очистили территорию, убрали мусор, почищены дорожки и рассыпали щебень. Строительство площадки заняло менее месяца.

«Идея скейт-парка родилась по инициативе самих жителей: дети катались где придется — под мостом, на лестнице у храма. Мы постарались быстро воплотить проект, чтобы у них появилось безопасное и удобное пространство, не мешающее пешеходам и родителям с колясками. Академический — это район, который строится вместе с жителями, и для них», — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

На открытии скейт-парка профессиональные райдеры провели демонстрационные заезды и мастер-классы для начинающих спортсменов. Гости мероприятия увидели в действии возможности площадки и получили первые уроки от опытных инструкторов.

Проект скейт-парка стал частью долгосрочной стратегии развития комфортной городской среды в Академическом районе, где проживает большое количество семей с детьми и активной молодежи. Ранее подобный спортивный объект — памп-трек — был открыт в квартале «Спутник-1». Он сразу стал излюбленным местом у подростков.
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