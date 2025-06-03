В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга началось строительство скейт-парка
УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство современного скейт-парка. Новая точка притяжения для молодежи разместится в Преображенском парке недалеко от храма святых Божиих Строителей, сообщает пресс-служба основателя и ведущего застройщика территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).
Скейт-парк в Преображенском парке для жителей устроит основной девелопер восьмого района. Работы выполняет управляющая компания «Академический».
Появление скейт-парка было анонсировано
во время субботника с участием главы Екатеринбурга Алексея Орлова в апреле 2024 года. Во время мероприятия школьники, представители администрации района, ГК «КОРТРОС» и управляющей компании «Академический» подготовили площадку рядом с храмом. Был убран мусор, почищены дорожки, раскидан щебень.
Сейчас подрядчики приступили непосредственно к строительству скейт-парка. В ближайшие недели здесь обустроят круговые асфальтовые дорожки с перепадами высот и двумя трамплинами. Въезд в скейт-парк оборудуют со стороны прогулочной зоны, проходящей вдоль пруда. Внутри «арены» благоустроят газон. Общая площадь составит 1 тыс. 409 кв. м.
В Академическом районе, где проживает огромное количество молодежи, такие площадки очень востребованы.
«Мы последовательно создаем в Академическом районе среду, в которой комфортно жить, работать и отдыхать. Новый скейт-парк — еще один шаг к тому, чтобы молодежи было где проводить время активно и с интересом. Уверен, площадка станет востребованным и живым общественным пространством уже этим летом», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.
Напомним, что ранее в Академическом районе был открыт памп-трек — специальная трасса с волнами и поворотами для катания на BMX-велосипедах, скейтах и самокатах. Она расположена рядом с новой пятиэтажной школой № 133 в квартале «Спутник-1». Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»