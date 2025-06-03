УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:03

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга началось строительство скейт-парка

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Академическом районе Екатеринбурга началось строительство современного скейт-парка. Новая точка притяжения для молодежи разместится в Преображенском парке недалеко от храма святых Божиих Строителей, сообщает пресс-служба основателя и ведущего застройщика территории АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга началось строительство скейт-парка

Скейт-парк в Преображенском парке для жителей устроит основной девелопер восьмого района. Работы выполняет управляющая компания «Академический».

Появление скейт-парка было анонсировано во время субботника с участием главы Екатеринбурга Алексея Орлова в апреле 2024 года. Во время мероприятия школьники, представители администрации района, ГК «КОРТРОС» и управляющей компании «Академический» подготовили площадку рядом с храмом. Был убран мусор, почищены дорожки, раскидан щебень.

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга началось строительство скейт-парка

Сейчас подрядчики приступили непосредственно к строительству скейт-парка. В ближайшие недели здесь обустроят круговые асфальтовые дорожки с перепадами высот и двумя трамплинами. Въезд в скейт-парк оборудуют со стороны прогулочной зоны, проходящей вдоль пруда. Внутри «арены» благоустроят газон. Общая площадь составит 1 тыс. 409 кв. м.

В Академическом районе, где проживает огромное количество молодежи, такие площадки очень востребованы.

«Мы последовательно создаем в Академическом районе среду, в которой комфортно жить, работать и отдыхать. Новый скейт-парк — еще один шаг к тому, чтобы молодежи было где проводить время активно и с интересом. Уверен, площадка станет востребованным и живым общественным пространством уже этим летом», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга началось строительство скейт-парка

Напомним, что ранее в Академическом районе был открыт памп-трек — специальная трасса с волнами и поворотами для катания на BMX-велосипедах, скейтах и самокатах. Она расположена рядом с новой пятиэтажной школой № 133 в квартале «Спутник-1».

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
03.06.2025 В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после прошедших праздников ...

17.04.2025 Чистый Академический

В Академическом районе Екатеринбурга прошел первый в этом году субботник ...

30.01.2024 В Академическом районе Екатеринбурга 10 февраля состоится семейное спортивное соревнование «Лыжня России»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Екатеринбурге в Преображенском парке Академического района 10 февраля в восьмой раз ...

28.12.2023 В Академическом районе Екатеринбурга открылся ледовый городок в Преображенском парке

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2023. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка. По традиции ...

29.12.2022 В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в Преображенском парке

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга состоялось открытие ледового городка в ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18