В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга началось строительство скейт-парка

УрБК, Екатеринбург, 03.06.2025. В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после прошедших праздников ...

В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку

Чистый Академический

В Академическом районе Екатеринбурга прошел первый в этом году субботник ...