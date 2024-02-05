На Благовещенском храме Святых Божиих строителей в Академическом районе Екатеринбурга появились росписи с изображением ликов святых

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Екатеринбурге на Благовещенском храме Святых Божиих строителей в Академическом районе появились росписи с изображением ликов святых, сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).Так, на восточной стороне изображен Иисус Христос, Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча. С западной стороны — святые Алексий Московский, Иосаф Белгородский и преподобный Афанасий Афонский. Также здесь можно увидеть фреску преподобного Алексия Человека Божиего. Еще два изображения посвящены покровителям семьи и брака — благоверным князьям Петру и Февронии. Иконы святых изображены на фасаде первого яруса храма в тех местах, что украшены изразцами.Авторами росписи на фасадах с западной и восточной частей храма стала московская группа художников-иконописцев артели имени преподобного Андрея Рублева, кисти которых принадлежит и роспись воссозданного храма «Большой Златоуст».«В своей работе в Академическом районе иконописцы взяли за ориентир фасад Успенского Собор Московского Кремля. Для большей сохранности работ они использовали краску на основе жидкого стекла», — рассказали в пресс-службе.Добавим, что преображение храма святых Божиих строителей на постоянной основе поддерживает ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ-Академическое». Зимой мастер-девелопер установил здесь архитектурную подсветку, которая в темное время суток делает здание доминантой Преображенского парка. Ранее девелопер проложил дорогу к храму и вместе с УК «Академический» озеленил территорию рядом с ним.Напомним, что первый камень в основание храма, построенного в стиле «уральское барокко», заложен 7 августа 2010 года.