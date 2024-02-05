УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:43

На Благовещенском храме Святых Божиих строителей в Академическом районе Екатеринбурга появились росписи с изображением ликов святых

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Екатеринбурге на Благовещенском храме Святых Божиих строителей в Академическом районе появились росписи с изображением ликов святых, сообщает пресс-служба основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»).

На Благовещенском храме Святых Божиих строителей в Академическом районе Екатеринбурга появились росписи с изображением ликов святых

Так, на восточной стороне изображен Иисус Христос, Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча. С западной стороны — святые Алексий Московский, Иосаф Белгородский и преподобный Афанасий Афонский. Также здесь можно увидеть фреску преподобного Алексия Человека Божиего. Еще два изображения посвящены покровителям семьи и брака — благоверным князьям Петру и Февронии. Иконы святых изображены на фасаде первого яруса храма в тех местах, что украшены изразцами.

Авторами росписи на фасадах с западной и восточной частей храма стала московская группа художников-иконописцев артели имени преподобного Андрея Рублева, кисти которых принадлежит и роспись воссозданного храма «Большой Златоуст».

«В своей работе в Академическом районе иконописцы взяли за ориентир фасад Успенского Собор Московского Кремля. Для большей сохранности работ они использовали краску на основе жидкого стекла», — рассказали в пресс-службе.

Добавим, что преображение храма святых Божиих строителей на постоянной основе поддерживает ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга — АО СЗ «РСГ-Академическое». Зимой мастер-девелопер установил здесь архитектурную подсветку, которая в темное время суток делает здание доминантой Преображенского парка. Ранее девелопер проложил дорогу к храму и вместе с УК «Академический» озеленил территорию рядом с ним.

Напомним, что первый камень в основание храма, построенного в стиле «уральское барокко», заложен 7 августа 2010 года.

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
05.02.2024 В Академическом районе Екатеринбурга установили архитектурную подсветку для храма святых Божиих Строителей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге у храма святых Божиих Строителей появилась архитектурная подсветка. ...

17.01.2017 В Академическом районе пройдет освящение воды и Крещенское купание

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2017. В канун великого праздника Крещения Господня в Храме Святых Божиих Строителей в ...

14.04.2016 В районе Академический состоится освящение колоколов для Храма Святых Божьих Строителей

15 апреля в районе Академический в Екатеринбурге будет совершен чин освящения колоколов Храма Святых Божиих ...

19.08.2015 В храме в Академическом районе прошла первая литургия

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2015. В праздник Преображения Господня в строящемся храме Святых Божиих строителей в ...

17.08.2015 В новом храме в Академическом районе пройдет первая литургия

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2015. 19 августа в праздник Преображения Господня в строящемся храме Святых Божиих строителей ...

Популярные новости
24.09.2024Российские банки отказываются покупать у населения старые или дефектные долларовые купюры29.08.2024Татьяна Свяжина: Семь садов «Атмофеста» будут радовать горожан круглый год16.09.2024ФНС России отправит более 61 млн уведомлений для оплаты налогов на имущество физических лиц за 2023 год30.08.2024Жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 сентября смогут получить кешбэк 20% за пополнение транспортных карт через СБП13.09.2024Росреестр в августе зафиксировал в Свердловской области снижение числа сделок на первичном рынке жилья на 57%
Архив новостей
Сентябрь 2024 (631)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Июнь 2024 (632)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18