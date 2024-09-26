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Благовещенскому храму в Академическом районе Екатеринбурга на Рождество подарили старинную икону Пантелеймона Целителя

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Благовещенский храм Святых божиих строителей в Академическом районе Екатеринбурга получил в дар старинную икону Пантелеймона Целителя. Подарок был приурочен к празднованию Рождества Христова, сообщает пресс-служба АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»)

Икону в дар храму передали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и зампредседателя ЗакСО, основатель фонда «Добрососедство» и член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков. Образ датируется концом XIX века.

Благовещенскому храму в Академическом районе Екатеринбурга на Рождество подарили старинную икону Пантелеймона Целителя

«У иконы, как и у человека, есть своя жизнь, и каждый возраст дает определенную мудрость. Маленькие дети, когда растут, учатся говорить, становятся старше, крепнут, и у них в этом малом возрасте уж есть своя мудрость. Человек, который старше, зрелый и опытный, у него мудрости уже больше: с ним можно говорить на более глубокие темы, он большей поймет, поможет, выслушает. Так и со старыми и намоленными иконами — с ними тоже можно говорить», — отметил Виктор Маслаков.

Дарить ценные подарки молодому приходу в новом районе столицы Урала стало для Виктора Маслакова традицией. Ранее представитель ключевого застройщика Академического уже преподнес в дар храму две иконы, одной из которых стал образ Тихвинской Богоматери, выполненный в манере иконописи XVI столетия в чеканном бронзовым окладе XVIII века. Также от лица ведущего девелопера Академического он вручал приходу ковчег с частью мощей святого Алексия, человека Божьего, привезенных из Италии.

«Академический — район молодой, и храм тут молодой, поэтому наличие таких святынь в этом храме является точкой притяжения для прихожан абсолютно всех возрастов. Кроме того, сам район развивается, растет и в этом храме уже не хватает места на больших праздниках. Наверное, есть смысл задуматься и приступить к строительству нового храма, по крайней мере, такие идеи у нас есть. Буквально лет 20 назад на месте новых домов Академического района были болота, а сегодня — это один из самых современных районов города со всей инфраструктурой, очень комфортной для жизни», — подчеркнул Алексей Орлов.

Благовещенскому храму в Академическом районе Екатеринбурга на Рождество подарили старинную икону Пантелеймона Целителя

Напомним, что Академический район возводит в Екатеринбурге АО СЗ «РСГ-Академическое». Своей главной задачей девелопер видит не только строительство жилых кварталов, но и комплексное развитие территории, создание здесь всей необходимой инженерной, социальной и улично-дорожной инфраструктуры.

Именно главный застройщик территории стал инициатором появления в этой локации православного храма и разработал его проект. Первый камень в основание здания, построенного в стиле «уральское барокко», заложили 7 августа 2010 года. Однако датой рождения культового сооружения считается день первого богослужения в августе 2015 года. А в середине 2024 года, при поддержке ведущего девелопера района, фасад храма украсили фрески от московской команды художников-иконописцев артели имени преподобного Андрея Рублева.

Фото предоставлены пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
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