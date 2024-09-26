Благовещенскому храму в Академическом районе Екатеринбурга на Рождество подарили старинную икону Пантелеймона Целителя

На Благовещенском храме Святых Божиих строителей в Академическом районе Екатеринбурга появились росписи с изображением ликов святых

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В Екатеринбурге на Благовещенском храме Святых Божиих строителей в Академическом районе ...