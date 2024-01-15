Духовное сердце Академа сегодня принимало гостей

Службу в праздник Обрезания Господня и день памяти святителя Василия Великого, Божественную литургию в храме святых Божиих строителей совершил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.



Помолиться с Архипастырем пришли глава города Алексей Орлов, заместитель председателя Заксобрания Свердловской области, член совета директоров АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков, а также председатель совета директоров компании-девелопера Виктор Киселев и генеральный директор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.



Примечательно, что после литургии Алексей Орлов и Виктор Маслаков совершили личный дар храму в виде старинной намоленной иконы, которая, по словам дарителей, прожила две полноценные человеческие жизни.



«Храм у нас в районе молодой, приход тоже, а эта икона появилась еще в русско-турецкую войну, она увидела многие войны и многие победы и радости. Я думаю, эта икона будет встречать не только нас и тех детей, которые сейчас ходят по храму, но и в будущем — их детей и внуков. Главное, что сегодня икона обрела свой новый дом», — отметил Виктор Маслаков.



Место для новой иконы настоятель храма выберет вместе с прихожанами. Добавим, что ранее Виктор Маслаков уже дарил храму в Академе старинную икону Божьей Матери. Ее образу уже несколько лет молятся прихожане.