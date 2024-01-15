Духовное сердце Академа сегодня принимало гостей

УрБК, Екатеринбург, 07.01.2021. Благовещенский храм Святых божиих строителей, расположенный в Академическом районе ...06.07.2018 Виктор Маслаков выдвинулся в кандидаты на пост главы Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2018. Заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области, член комитета ...24.04.2017 Митрополит Кирилл совершил Божественную литургию в храме района «Академический» в Екатеринбурге
В Неделю 2-ю по Пасхе (Антипасхе) Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил Божественную литургию в ...14.09.2010 Судьба православных святынь, находившихся в сгоревшем храме на Ганиной Яме под Екатеринбургом, неизвестна
Главный храм монастыря во имя Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма под Екатеринбургом спасти не ...25.06.2010 Председатель Совета директоров управляющей компании «Ренова-СтройГруп» Виктор Маслаков назначен исполнительным директором фонда «Сколково»
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2010. Исполнительным директором фонда «Сколково» по развитию территории назначен Виктор ...