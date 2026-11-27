Одной из важнейших составляющих имиджа Свердловска, а затем Екатеринбурга на протяжении почти всего XX века был Уралмаш. Завод заводов, промышленный гигант, город в городе, символ индустриальной мощи. Для Екатеринбурга это была одна из ключевых точек самоидентификации, предмет гордости и своего рода знамя столицы Урала. Уралмаш формировал представление горожан о самих себе, о своем городе и его месте в стране. С точки зрения маркетинга мы имеем дело с исключительно сильным территориальным брендом, который создавался поколениями и обладал узнаваемостью далеко за пределами региона.

Этот образ работал сразу на нескольких уровнях. Для внешней аудитории Уралмаш был частью промышленной истории страны, символом инженерной мысли и трудового подвига. Для жителей города — гораздо большим, чем предприятие: историей людей, трудовых династий, архитектуры, производственных достижений и целого района, выросшего вокруг завода. Уралмаш обеспечивал Екатеринбургу узнаваемость, формировал его характер и поддерживал определенную репутацию города. Фактически это был один из главных элементов его исторического позиционирования.

Екатеринбург долгое время был практически неотделим от Уралмаша. И это важный момент с точки зрения формирования городского бренда: Уралмаш работал на имидж всего города, а сам город усиливал значение Уралмаша. Возникла устойчивая система взаимных ассоциаций, в которой промышленная история района стала частью общей идентичности Екатеринбурга. Подобные символы обладают огромной ценностью именно потому, что их невозможно создать по заказу рекламного агентства или воспроизвести в рамках одной маркетинговой кампании.

Но времена меняются. Завод заводов перестал быть тем, чем он был для города на протяжении десятилетий. Наступило время масштабной трансформации его территории. На месте промышленного гиганта возникает большой жилой проект: 94 гектара, 25 жилых кварталов, современные высотные дома, деловой центр, благоустроенные дворы, фитнес-клуб World Class с бассейном и SPA, собственная инфраструктура, локеры и, конечно, теплый двухуровневый паркинг. Метро — в одной минуте от дома. С точки зрения девелоперского маркетинга предложение выглядит вполне убедительно: современная среда, комфорт, инфраструктура и престижное расположение. Однако вместе с изменением территории начинается и изменение ее позиционирования.

Застройщик фактически получает возможность использовать накопленный символический капитал Уралмаша для формирования нового коммерческого бренда. Более того, происходит постепенная локализация и коммерциализация городской легенды: история, которая принадлежала всему Екатеринбургу, становится частью маркетингового предложения конкретного жилого комплекса от конкретного девелопера. Исторические образы, достижения и героическое прошлое превращаются в дополнительные аргументы при продаже недвижимости. Покупка квартиры, даже в ипотеку, теперь может подаваться как своеобразное присоединение к легенде Уралмаша. Засыпает история промышленного гиганта, просыпается история нового жилого квартала. У нее уже другие ценности, другая аудитория и, разумеется, другая конверсия.

С точки зрения отдельного девелоперского проекта такая стратегия вполне понятна. На конкурентном рынке недвижимости необходимо создавать эмоциональное отличие продукта, формировать его узнаваемость и повышать ценность предложения. Историческое наследие территории для этого подходит идеально. Но у маркетинговой стратегии одного проекта есть более широкое последствие: она начинает менять систему ассоциаций, на которой строится имидж всего города. Уралмаш как символ промышленной мощи, инженерной школы и особого городского характера постепенно уступает место Уралмашу как адресу с удобной транспортной доступностью, благоустроенным двором и комфортной парковкой. Последнее, безусловно, тоже важно. Но для городского бренда это несколько другой уровень смыслов.

Что же делать? Прежде всего понимать, что изменение позиционирования территории — это одновременно изменение части городского бренда. Агрессивная рекламная и маркетинговая кампания застройщика, которая практически неизбежна в условиях конкуренции, будет закреплять новые ассоциации. И чем успешнее окажется продвижение жилого проекта, тем заметнее будет его влияние на восприятие Уралмаша. Постепенно новые поколения будут воспринимать эту территорию через образы современной жилой среды, а промышленная история окажется где-то на периферии коллективной памяти. С точки зрения маркетинга это вполне закономерный результат последовательного управления коммуникациями.

Однако у города есть и другая аудитория — его собственные жители. Для значительной части горожан происходящее может стать историей утраченного символического капитала. Уралмаш останется напоминанием об индустриальном величии, которое Екатеринбург не сумел сохранить и встроить в новую городскую идентичность. Возникнет разрыв между коммерческим позиционированием территории и эмоциональным отношением к ней горожан. Дискуссии об утраченной идентичности, промышленном наследии и будущем города будут выходить за пределы локального сообщества. И никакой теплый паркинг эту проблему не решит.

Похоже, Екатеринбургу потребуется новая большая история собственного бренда. История, сопоставимая с Уралмашем по масштабу, значимости и способности объединять горожан. Причем создавать ее придется с учетом уже существующего символического капитала города, а не вместо него. Это масштабная задача для городского маркетинга, территориального брендинга и стратегических коммуникаций.

Что касается самого Уралмаша, ему тоже предстоит найти новое место в этой системе смыслов. Иначе есть риск получить весьма своеобразный итог ребрендинга: легенда осталась в презентации, территория ушла на рынок, а город получил очередной повод обсуждать, как все-таки так получилось со всеми полимерами, но на этот раз — в теплых паркингах.