Индустриальный поворот

Екатеринбургу необходимо заново сформировать промышленный контур города, поскольку свободных площадок для производств становится все меньше, а бывшие заводские территории продолжают конкурировать с жилой застройкой. Участники круглого стола «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство» обсудили нехватку площадок для производств в городе, редевелопмент бывших промзон и возможные меры поддержки инвесторов, а еще предложили делать ставку на создание индустриальных парков, возвращение простаивающих производственных площадей в экономический оборот и развитие формата light industrial. При этом речь идет не о восстановлении старой промышленной модели, а о создании современной производственной инфраструктуры внутри крупного города.

Проблема, по мнению участников обсуждения, заключается не только в нехватке земли. Екатеринбург исторически формировался как промышленный центр, однако по мере развития города часть производственных территорий стала восприниматься прежде всего как резерв для жилой застройки. В результате возникает парадоксальная ситуация: город растет, строит новые жилые кварталы, но одновременно теряет площадки, на которых могли бы появляться рабочие места и новые производства.

«Если мы сейчас не будем заниматься промышленностью, то через 10-15 лет город может стать большим спальным районом», — говорил на дискуссии директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян.

По его словам, одна из основных задач сегодня — сохранить в городе возможность размещения предприятий и одновременно создать новые инструменты для возвращения промышленной функции на территории, которые ранее использовались неэффективно.

При этом возвращение индустрии в Екатеринбург не означает механическое восстановление старых заводов. Современное производство предъявляет к площадкам другие требования: предприятиям нужны подготовленные участки, инженерные сети, транспортная доступность, логистика, возможность быстро начать работу и понятные условия взаимодействия с собственником территории.

Именно поэтому одним из главных инструментов участники дискуссии называют индустриальные парки. Их задача заключается в том, чтобы снять с производителя часть инфраструктурных проблем. Вместо того чтобы самостоятельно искать землю, подводить электричество и коммуникации, согласовывать десятки вопросов и строить производственный объект с нуля, компания получает возможность прийти на подготовленную площадку.

Такой подход уже используется в Свердловской области. В июле 2026 года было объявлено о создании в Екатеринбурге нового индустриального парка площадью 77 га. Полезная площадь для резидентов составит 57 га, объем инвестиций в проект оценивается в 9 млрд руб.

Однако для Екатеринбурга особенно важным становится другой вопрос — что делать с территориями, которые уже находятся внутри городской черты. По мнению участников рынка, значительная часть необходимого ресурса уже существует. Это бывшие заводские территории, отдельные корпуса и производственные здания, которые сегодня используются не полностью либо вообще простаивают.

Гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Юрий Патанин отметил, что крупные предприятия сокращают занимаемые площади и готовы сдавать или продавать освободившиеся здания. Это, по его оценке, создает возможности для появления новых индустриальных парков. В этом случае город получает возможность развиваться без постоянного поиска новых земель на периферии. Бывший завод может стать площадкой для нескольких современных производств, а отдельные корпуса — преобразовываться в готовые объекты под конкретных инвесторов.

Именно такой редевелопмент, по мнению участников дискуссии, может стать одним из способов вернуть производственную функцию в Екатеринбург.

Ю. Патанин на встрече также призвал собственников промышленных активов смотреть на простаивающие площади не только как на источник складского дохода. По его словам, промышленная недвижимость может быть долгосрочным инвестиционным активом, если преобразовывать ее в современные готовые площадки под конкретных производителей.

Возвращение промышленности в городскую среду связано не только с необходимостью найти землю для предприятий. Производство создает рабочие места, формирует спрос на инженерные и технические специальности, поддерживает малый бизнес и дает муниципалитету налоговые поступления. По оценке представителей городской администрации, налоговая отдача от промышленного использования участка может быть значительно выше, чем от жилой застройки той же площади. Именно поэтому вопрос о сохранении промышленных территорий рассматривается уже не как узкая задача отрасли, а как часть экономической политики города.

В Екатеринбурге в сфере развития коммунальной инфраструктуры заложен курс на увеличение промышленного выпуска. В денежном выражении объем отгруженных товаров собственного производства в обрабатывающих отраслях прогнозируется с 835 млрд руб. в 2024 году до 940 млрд руб. в 2026 году и 1,7 трлн руб. к 2045 году. Среди основных драйверов называются машиностроение, химическая промышленность и фармацевтика.

Речь идет не о том, чтобы остановить развитие города ради сохранения каждой существующей промзоны. Скорее, задача заключается в том, чтобы определить, какие территории должны оставаться производственными, какие можно преобразовывать, а где возможно совмещение промышленной и городской функций.

Одним из предложений, прозвучавших на дискуссии, стало создание в Екатеринбурге пилотного муниципального индустриального парка через механизм муниципально-частного партнерства.

Как сообщил Е. Копелян, город практически не располагает свободной муниципальной землей промышленного назначения. Поэтому одним из вариантов может стать не поиск полностью новых территорий, а объединение возможностей города и частного бизнеса для подготовки уже существующих площадок. Такая модель может решить сразу несколько проблем. Муниципалитет получает инструмент для сохранения производственных территорий и создания рабочих мест, а частный инвестор — возможность вложиться в подготовку площадки и затем получать доход от ее эксплуатации. В дальнейшем подобный механизм может применяться и к бывшим заводским территориям.

Еще один важный тренд — изменение самого масштаба промышленного производства.

Если раньше промышленная политика была в значительной степени ориентирована на крупные заводы, то сейчас все большую роль могут играть небольшие предприятия, которым не нужны десятки гектаров земли. Им достаточно производственного корпуса, склада, офиса и нормальной транспортной доступности.

Так появился формат light industrial — небольшие универсальные объекты, совмещающие производство, складские помещения и офисную инфраструктуру. Именно такой формат позволяет размещать производство ближе к городу и одновременно не создавать крупных промышленных зон старого типа. Для Екатеринбурга это особенно актуально: город ограничен в возможностях расширения промышленной территории, поэтому ему приходится эффективнее использовать уже имеющийся земельный ресурс.

О спросе на такой формат говорит и ситуация на рынке промышленной недвижимости.

Директор по развитию индустриального парка «ЕКАД: ЮЖНЫЙ» Сергей Ляпустин сообщил на дискуссии, что спрос со стороны арендаторов на складские площади сейчас не растет, однако увеличивается количество запросов от инвесторов, заинтересованных в покупке небольших готовых объектов.

«Мы понимаем, что инвестор готовится к тому, что логистика крупных операторов, ну, не дай бог, конечно, но будет, видимо, меняться и в нашем регионе тоже», — сказал С. Ляпустин.

По его словам, похожая тенденция наблюдается в Москве, где небольшие складские объекты активно выкупаются инвесторами. Для Екатеринбурга это может стать дополнительным аргументом в пользу развития небольших производственно-складских площадок. Такой объект может быть одновременно местом для бизнеса, инвестиционным активом и элементом новой промышленной инфраструктуры города.

При этом возвращение производства в Екатеринбург невозможно решить только строительством зданий.

Одна из проблем, которую обсуждали участники встречи, — транспортная доступность промышленных парков, особенно расположенных за Екатеринбургской кольцевой автодорогой. Работникам предприятий сложно добираться до удаленных площадок без личного автомобиля, а значит, потенциальная площадка может оказаться непривлекательной для инвестора даже при наличии земли и инженерных сетей. Это означает, что современная промышленная политика должна учитывать не только интересы предприятия, но и интересы работников. Производственная площадка должна иметь доступ к общественному транспорту, дорогам и другим элементам городской инфраструктуры.

В итоге индустриальный парк становится уже не просто набором производственных корпусов, но и частью городской экономики, вокруг которой формируются рабочие места, транспортные маршруты, сервисы и малый бизнес.

Для Екатеринбурга фактически формируется новая модель индустриализации, в которой город не живет в той системе, когда крупные заводы занимали огромные территории и определяли жизнь целых районов. Современное производство станет компактным, технологичным и интегрированным в город. При этом особую роль будут играть государственные инструменты поддержки. В 2026-2028 годах федеральное правительство направит более 46,5 млрд руб. на компенсацию затрат, связанных с развитием индустриальных и промышленных технопарков в регионах. Средства предназначены в том числе для проектирования, строительства и модернизации промышленной и инженерной инфраструктуры.

Для Свердловской области это означает возможность использовать уже существующие механизмы поддержки, но одновременно искать собственные городские решения. В результате Екатеринбург сможет не просто сохранить остатки промышленного наследия, но и заново определить место производства в городской экономике.

Именно в этом качестве индустриальные парки и редевелопмент бывших заводских территорий могут стать не просто инструментами рынка недвижимости, а основой нового промышленного контура Екатеринбурга.