В Екатеринбурге предложили создать муниципальные индустриальные парки

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2026. В Екатеринбурге предложили запустить пилотный проект муниципального индустриального парка через механизм муниципально-частного партнерства. Участники круглого стола «Новый контур промышленных территорий Свердловской области: инвестиции и партнерство» обсудили нехватку площадок для производств в городе, редевелопмент бывших промзон и возможные меры поддержки инвесторов.

Как сообщил директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга Евгений Копелян, город практически не располагает свободной муниципальной землей промышленного назначения. По его словам, значительная часть бывших промышленных территорий переводится под жилую застройку, что в перспективе может создать дополнительные проблемы для экономики города.

«Ну, экономический потенциал промышленного гектара с точки зрения вклада в налоги для области и для города, он на самом деле выше, чем у жилого», — сказал Е. Копелян.

По его словам, расчеты, проведенные городом и экспертами Института экономики, показали, что промышленная территория может приносить примерно в четыре раза больше налоговых поступлений на гектар, чем жилая застройка. В расчетах учитывались НДФЛ, налоги на имущество, земельный налог и налог на прибыль.

Евгений Копелян отметил, что перевод промышленных территорий под жилье является фактически необратимым решением. «Перевели промку в жилье. А дальше уже нам ни санитарные нормы, ни жители это не позволят», — сказал он.

В администрации Екатеринбурга считают необходимым сохранить баланс между жилой и промышленной застройкой. По мнению Е. Копеляна, потеря промышленных площадок может привести не только к сокращению налоговых поступлений, но и к ослаблению связанных с производством кадровых компетенций.

«Если мы сегодня системно промплощадки теряем, как уже говорилось, то через 10—15 лет мы можем потерять достаточно много различных цепочек, которые с этим связаны», — отметил он.

Одним из предложений стало создание нескольких небольших муниципальных индустриальных парков площадью 10—30 га. Город рассчитывает использовать для этого в том числе территории федеральной собственности, передавая их частным партнерам для создания индустриальной инфраструктуры.

«Хотелось бы запустить такой пилотный проект муниципального индустриального парка через механизм муниципального частного партнерства», — сказал Е. Копелян.