Сезон договоренностей

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Фото предоставлено пресс-службой ГК «КОРТРОС»

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Фото предоставлено пресс-службой компании «Уральские авиалинии»

В Екатеринбурге сегодня завершает работу XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, которая открылась 8 июля на площадке выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Темой мероприятия в этом году стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Основными направлениями деловой программы форума выступили «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом». Организаторы ожидали, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек. Основной страной — партнером события выступили Объединенные Арабские Эмираты. На полях форума ряд крупных уральских компаний заключили соглашения о сотрудничестве, в том числе с властями Свердловской области и Екатеринбурга.ЕВРАЗ стал одним из официальных партнеров выставки. Стенд холдинга разместился в павильоне № 1 на территории более 160 кв. м. Концепцией стенда был акцент на развитии компаний и проектов, входящих в экосистему стального строительства EVRAZ STEEL: EVRAZ STEEL BUILDING, EVRAZ STEEL BOX, EVRAZ STEEL HOUSE, EVRAZ STEEL ENGINEERING. Представители холдинга отметили, что основные приоритеты в работе этих компаний соответствуют главным направлениям деловой программы форума.Например, применение уникальных цифровых платформ и наличие широкой партнерской сети позволяют объединить всех участников производственной цепочки и успешно решать задачи конечных клиентов по проектированию, изготовлению металлоконструкций и поставке полнокомплектных зданий на стальном каркасе.Стоит отметить, что ведущими направлениями деятельности холдинга также являются социальная поддержка населения и развитие инфраструктуры в городах присутствия. Для расширения этой программы в рамках ИННОПРОМа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и глава Качканарского ГО Андрей Ярославцев подписали с вице-президентом ЕВРАЗа, руководителем дивизиона «Урал» Денисом Новоженовым соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Документ предполагает выделение 6,2 млрд руб. в течение 2025-2027 годов на финансирование различных социально значимых проектов.«ЕВРАЗ совместно с областными и городскими властями продолжает продвигать проекты по развитию городов, в которых располагаются наши предприятия. Важно, чтобы наши общие проекты были направлены на улучшение инфраструктуры городов, повышение уровня образования, здравоохранения, культуры и развитие спорта», — подчеркнул Денис Новоженов.Так, в Нижнем Тагиле будет построена школа на 1,2 тыс. учеников, реконструировано гидротехническое сооружение Нижнетагильского пруда, отремонтирован и оснащен оборудованием комплекс зданий центра профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Кроме того, планируется начать строительство спортивно-оздоровительного комплекса, а также реконструировать и оснастить пищеблок городской инфекционной больницы Нижнего Тагила.В Качканаре будет построен многоквартирный дом для врачей и учителей, отремонтировано здание клуба «Горняк», создан образовательный кластер, включающий в себя флагманскую школу инженерно-технической предпрофессиональной подготовки.На международной выставке также присутствовала другая компания, представляющая металлургическую промышленность Урала — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Экспозиция ММК расположилась на стенде Челябинской области. Делегацию комбината возглавил генеральный директор компании Павел Шиляев, который принял участие в деловом завтраке «Промышленность России: отвечаем на вызовы» с участием министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова.На форуме комбинат представил линейку высокопрочных и износостойких сталей, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Эта импортозамещающая продукция имеет широкий спектр применения и по ряду параметров превосходит импортные аналоги. Металлопрокат из стали MAGSTRONG предназначен для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходческой, дробильной, сельскохозяйственной и другой техники, нагруженных сварных конструкций.Также в рамках выставки ИННОПРОМ свой стенд представил еще один крупный уральский производитель — компания «Атомстройкомплекс», которая успешно развивает производство строительных материалов, а также является одним из ведущих девелоперов региона.На полях форума «Атомстройкомплекс» заключил соглашение со Сбербанком и «СКБ Контуром» о стратегическом сотрудничестве по комплексной цифровизации бизнеса. Документ подписали глава ГК «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев и вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин, а также директор цифровой трансформации ГК «Атомстройкомплекс» Виктор Гвержис и заместитель генерального директора компании «СКБ Контур» Михаил Добровольский.Ожидается, что поддержка со стороны крупных компаний в сфере цифровизации позволит уральскому застройщику ускорить процесс собственной цифровой трансформации и сделать его наиболее эффективным.«Атомстройкомплекс» — предприятие полного цикла с большими возможностями для цифровизации процессов на всех этапах создания девелоперского продукта, от производства стройматериалов, проектирования и строительства, до управления готовыми объектами. Мы нацелены на цифровую трансформацию бизнес-процессов для минимизации производственных издержек, повышения эффективности проектных решений и производительности труда, чтобы в результате комплексно развивать продукт, делать городскую среду Екатеринбурга еще более привлекательной и комфортной для горожан», — сказал Валерий Ананьев.Отмечается, что совместно со Сбербанком «Атомстройкомплекс» проработает вопросы использования облачной инфраструктуры и продуктов кибербезопасности, сформирует дорожную карту цифрового развития, которая определит этапы оптимизации бизнес-процессов и технологические решения для повышения операционной эффективности девелопера.В рамках стратегического партнерства с «СКБ Контуром» «Атомстройкомплекс» планирует не только обмениваться опытом, но и участвовать в семинарах, форумах и выставках, посвященных цифровым технологиям.Другим девелопером, представившим свои достижения на ИННОПРОМе, стала ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое»), которая активно занимается возведением восьмого района Екатеринбурга. На полях форума генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев и вице-президент Сбербанка Петр Колтыпин подписали соглашение о совместном развитии цифровых технологий при строительстве премиального жилого комплекса TATE в Москве.Согласно документу, жилой комплекс TATE, который возводят специалисты ГК «КОРТРОС», получит финансирование Сбербанка. Кроме того, стороны договорились о том, что при реализации жилого квартала будут взаимодействовать в рамках развития искусственного интеллекта, повышения качества обслуживания по цифровым сервисам и эффективности облачных решений, направленных на ускорение и удобство взаимодействия клиентов с девелопером. По прогнозам участников соглашения, применение инновационных технологий позволит снизить издержки на обслуживание цифровых сервисов и эксплуатацию зданий.«Развитие цифровых технологий — один из приоритетов нашей компании. Так, в премиальный проект TATE мы внедряем инновации, которые помогут нам выстроить прозрачную и оперативную коммуникацию с клиентами, а также повысить эффективность управления. Рады, что вывести девелоперский продукт на новый уровень нам помогает Сбербанк — лидер в области цифровых решений», — сказал генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.В свою очередь, Петр Колтыпин отметил, что банк сотрудничает с девелоперской группой на протяжении многих лет. И одним из показателей успеха совместной работы стал Академический район в Екатеринбурге.«ГК «КОРТРОС» — это компания, с которой Уральский банк сотрудничает на протяжении более 10 лет. Совместно мы реализовали самый крупный проект комплексного развития территории в России — это район Академический в Екатеринбурге. Сейчас идет работа над другим масштабным проектом на Урале — Горнощитским. Развивать районы и города не только на территории УрФО, но и выходить за его пределы — это амбициозная и важная задача. Мы поддерживаем ГК «КОРТРОС» в желании изменить городское пространство Москвы, создать современную инфраструктуру и дать возможность тысячам жителей столицы проживать в комфортных и современных домах», — сказал Петр Колтыпин.Отметим, что ГК «КОРТРОС» является лидером по внедрению в сферу ЖКХ таких технологий, как «Умный дом» и Системы искусственного интеллекта. На форуме «Технологические альянсы: вызовы и решения», который состоялся в рамках ИННОПРОМа, Станислав Киселев рассказал об опыте применения уникальных российских фотоэлектрических панелей. Мероприятие прошло с участием первого заместителя министра промышленности и торговли Василия Осьмакова.«ГК «КОРТРОС» стремится по максимуму использовать возможности отечественных технологий и производств. В частности, компания успешно протестировала уникальные российские фотоэлектрические панели в своих проектах в Академическом районе Екатеринбурга. Также сейчас ведется монтаж аналогичного оборудования на фасады жилых небоскребов HEADLINER в Пресненском районе Москвы», — отметил Станислав Киселев.Он также добавил, что солнечные фасады позволяют снижать эксплуатационные затраты и усиливают независимость объекта от роста тарифов на электроэнергию. Благодаря технологии жители обеспечены надежным и стабильным доступом к энергии, а экосистема защищена от загрязнения, так как данное решение в разы сокращает выбросы в атмосферу СО2.Стоит отметить, что проект жилого комплекса «Олимпика» (реализован АО СЗ «РСГ-Академическое») в Академическом районе Екатеринбурга, где были применены уникальные решения в виде фасадных фотоэлектрических панелей российского производства, стал номинантом 16-й федеральной премии Urban. Проект получил награду в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса УФО+СФО+ДФО».Еще один девелопер — Брусника — в рамках ИННОПРОМа заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Уральским федеральным университетом (УрФУ). В рамках договоренности Брусника до осени этого года оборудует коворкинг в институте строительства и архитектуры. Также девелопер планирует помочь университету реконструировать большой чертежный зал в главном корпусе.Задачами девелопера станут поощрение талантливых студентов и молодых ученых, поддержка разработок в области интеллектуальной собственности и НИОКР. По мнению авторов идеи, совместный проект даст возможность организовать в вузе целевое обучение, а также создать новые образовательные пространства и программы.Также в рамках выставки ряд соглашений с властями Екатеринбурга и ведущими уральскими компаниями заключил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).В частности, глава города Алексей Орлов и президент банка Алексей Долгов подписали соглашение о взаимодействии в рамках реализации приоритетных инфраструктурных проектов и развитии муниципально-частного партнерства (МЧП), в том числе с использованием концессионных соглашений.Из документа следует, что специалисты банка могут привлекаться администрацией для анализа и оценки материалов в рамках проектов МЧП. В соглашении также зафиксировано обоюдное намерение мэрии и банка развивать инфраструктуру электронных платежных сервисов в Екатеринбурге, расширять спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в цифровом формате.Президент УБРиР Алексей Долгов сообщил, что работа с предприятиями и жителями столицы Среднего Урала у банка в приоритете.«Штаб-квартира нашего банка располагается в Екатеринбурге, поэтому естественным образом УБРиР активно сотрудничает с муниципальными организациями в части зарплатных проектов, которые реализуются на базе единой социальной карты «Уралочка», выполненной в специальном дизайне, посвященном 300-летию Екатеринбурга!» — сказал Алексей Долгов.Он также добавил, что банк регулярно поддерживает значимые инициативы, направленные на улучшение качества жизни и финансовой грамотности екатеринбуржцев. Среди таких проектов форум «Города России», ФИНМАРКЕТ-2024, «Майская прогулка», конкурс «Предприниматель года», акция «Кинолето». Подписание соглашения банка с администрацией выводит взаимодействие на новый уровень и подтверждает готовность финансовой организации и дальше активно участвовать в экономической и общественной жизни родного города.В свою очередь, глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил уверенность, что подписанное соглашение даст уникальную возможность улучшить качество и расширить спектр банковских услуг для жителей уральской столицы.Еще одно знаковое соглашение УБРиР подписал со Свердловским отделением общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Стороны договорились о совместной работе по поддержке бизнеса. Представители уральских организаций планируют реализовывать совместные программы, в том числе финансовые, и проводить мероприятия по поддержке и развитию предпринимательской культуры.«Нашими клиентами являются тысячи компаний только в Свердловской области. Один из эффективных инструментов партнерства с бизнес-сообществом — тесное взаимодействие с предпринимательскими объединениями и ассоциациями. В начале этого года наш банк стал партнером Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, соглашение со свердловским отделением «ОПОРЫ» — новый этап в развитии партнерства такого формата. Мы планируем тиражировать подобную практику и в других регионах присутствия банка», — отметил Алексей Долгов.Кроме этого, президент УБРиР подписал соглашение о расширении сотрудничества с генеральным директором «СКБ Контур» Михаилом Сродных. В планах сторон усиление взаимодействия в сфере информационной безопасности.Так, в УБРиР для поддержания внутренних коммуникаций уже внедрен сервис «Контур.Толк». Больше года в сервисе проводили видеовстречи с коллегами и партнерами, теперь подключили решение для мероприятий, которое позволяет собрать на онлайн-площадке тысячи сотрудников из разных городов и стран.Далее в банке планируют использовать еще один продукт экосистемы — Чаты. Это корпоративный мессенджер, который бесшовно интегрирован в «Контур.Толк». Доступ к чатам получают только сотрудники банка, поэтому вся информация надежно защищена.Авиакомпания «Уральские авиалинии», являющаяся еще одним представителем уральского бизнеса, на полях ИННОПРОМа заключила договор о сотрудничестве с «СКБ Контуром». Стороны планируют работать над развитием современных информационных и коммуникационных технологий и модернизацией бизнес-процессов.Заместитель генерального директора, директор по производству авиакомпании «Уральские авиалинии» Александр Зиновьев сообщил, что внедрение экосистемы «СКБ-Контура» позволит модернизировать и автоматизировать широкий спектр бизнес-процессов.«Мы давно знаем «СКБ Контур» как надежного поставщика современных информационных и коммуникационных технологий. Компания постоянно развивается, помогая ведению бизнеса в России: разрабатывает импортозамещающие продукты и совершенствует имеющееся программное обеспечение», — подчеркнул Александр Зиновьев.В свою очередь, заместитель генерального директора компании «СКБ Контур» Михаил Добровольский выразил уверенность, что совместные проекты «Контура» и «Уральских авиалиний» в области цифровизации бизнес-процессов дадут синергетический эффект не только компаниям, но и их клиентам.