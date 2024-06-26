Планы на ИННОПРОМ

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и ...

В Екатеринбурге определили участников полуфинальных матчей футбольного турнира в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024

В деловой программе Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024 примут участие свыше 15 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в ...