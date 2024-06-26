Планы на ИННОПРОМ

Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024 включает свыше 50 мероприятий. Из них 10 будет посвящено уральской столице.
О деловой программе города на международной промышленной выставке ИННОПРОМ в ходе брифинга рассказал директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.
Титульным мероприятием выставки станет анонс форума «Города России. Локомотивы роста». Предприниматели, ученые и руководители предприятий обсудят, как в рамках своих полномочий города могут содействовать промышленному и экономическому развитию и добиваться промышленного суверенитета.
Участники также обсудят тему сохранения культурного наследия и внедрение его в образ городского будущего. В частности, речь пойдет о том, как использовать исторические кварталы для развития городской экономики.
Также в рамках деловой программы состоится мероприятие «Формирование промышленного потенциала крупного города и агломерации», на котором эксперты обсудят развитие экономики городов агломерации в части использования земельного ресурса, открытия новых предприятий и увеличения кадрового потенциала.
Еще одно из мероприятий будет посвящено взаимодействию науки и промышленности с целью развития современных медицинских технологий, фармацевтики и системы здоровьесбережения населения.
«Эта тема особенно актуальна для уральской столицы, так как в апреле этого года администрация Екатеринбурга подписала четырехстороннее соглашение с Советом ректоров Свердловской области, Президиумом УрО РАН и Советом директоров предприятий и организаций Екатеринбурга о совместном развитии и внедрении инноваций, разрабатываемых вузовской и академической наукой. И это мероприятие станет логическим продолжением соглашения. Оно направлено на то, чтобы разработки местных ученых вложились в создание современных медицинских, фармацевтических технологий, радиофармпрепаратов», — рассказал Алексей Прядеин.
Кроме этого, на полях ИННОПРОМа по традиции будет подписан ряд знаковых соглашений, в том числе от имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и регионального правительства, а также администрации Екатеринбурга.
Мероприятия, которые представит Свердловская область, также затронут все наиболее важные для развития региона сферы.
«Мы провели большую работу в структурировании секций, чтобы все актуальные вопросы попали в сетку деловой программы стенда, при этом каждая тема была уникальной, а все топовые спикеры были максимально задействованы. Ключевыми вопросами для обсуждения станут развитие промышленности и технологий, меры господдержки для бизнеса, новые технологии в здравоохранении, образовании, социальной работе, туризме, развитие городской инфраструктуры, кадры, искусственный интеллект, креативные индустрии и другие», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
Министерство инвестиций и развития Свердловской области организует панельную сессию «Инвест. Правила одни для всех: как применять алгоритмы действий инвестора по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения».
Гильдия строителей Урала в рамках панельной сессии «Технологии, создающие города будущего» приглашает к обсуждению мирового опыта развития умных городов будущего и «зеленых» технологий в городской среде.
Большой блок мероприятий будет посвящен вопросам международного сотрудничества. Здесь же состоятся вручение премии Черепановых и конкурс инновационных идей «Минута технославы».
С подробной программой деловых мероприятий на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ можно ознакомиться на инвестиционном портале
Свердловской области.
Ранее организаторы ИННОПРОМа опубликовали основные направления деловой программы форума. Всего их будет семь: «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».
Напомним, что XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Темой мероприятия в этом году станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной — партнером события выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек.
Организаторы ожидают, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек, а посещаемость стенда Среднего Урала превысит уровень 2023 года и составит около 15 тыс. человек.