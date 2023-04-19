Екатеринбург подготовился к выставке

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Екатеринбург с 10 по 13 июля будет принимать международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Администрация города, помимо организации мероприятия, подготовила свой стенд и деловую программу. Подробнее об этом рассказал сегодня в ходе брифинга начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.В этом году муниципалитет подготовил десять мероприятий. Первым из них будет «Умный город», который стартует сразу после открытия выставки. В ходе него руководители предприятий, федеральных органов власти и эксперты обсудят, «как сделать города по-настоящему умными».Во вторник состоится центральное событие «Города России — новые рубежи». Оно будет представлять собой некий анонс одноименного форума, который запланирован на ноябрь. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Тюмени Руслан Кухарук и ряд экспертов по вопросам городского развития рассмотрят, какие процессы сейчас идут в городах и чего следует ожидать в будущем, какой путь придется пройти.«Еще я бы хотел отметить совместное мероприятие с китайской делегацией по межмуниципальному сотрудничеству. Пообсуждаем, каким образом настроить взаимодействие между нашими городами, городами Китая. Какие лучшие практики можем предложить мы, а какие — китайская сторона. Несмотря на все происходящее в мире, у нас есть верные сторонники, стратегические партнеры. Китай — один из них. Это мероприятие подтверждает заинтересованность обеих сторон в развитии взаимодействия», — отметил А. Прядеин.Спикер напомнил, что каждый год на полях ИННОПРОМа подписываются десятки соглашений. Среди запланированных он выделил договор о сотрудничестве с Ферганой — столицей Ферганской области Узбекистана. А. Прядеин охарактеризовал республику как стратегического партнера, и налаживание взаимодействия с ее местными властями — одна из задач администрации Екатеринбурга.Ряд соглашений будет посвящен развитию государственно-частного партнерства (ГЧП). Будет подписан договор о сотрудничестве с национальным оператором «Парки России». Компания строит, ремонтирует и эксплуатирует парки на основании подобных контрактов или концессий. Подписание позволит реконструировать некоторые городские парки с применением механизмов ГЧП.Аналогичное соглашение будет подписано с национальным оператором детского отдыха Roscamps. С ними будет прорабатываться строительство детских лагерей в формате концессий. Сейчас в уральской столице есть 18 муниципальных детских лагерей, в которых отдыхает около 20 тыс. детей в год. Власти Екатеринбурга рассчитывают увеличить это число благодаря строительству новых учреждений.Отдельно была затронута тема сотрудничества с Белоруссией, ставшей в этому году страной-партнером выставки. С представителями республики пройдет ряд встреч на разных уровнях. Вдобавок, помимо своего стенда, гости подготовили ярмарку белорусских товаров. Она откроется 7 июля на площадке у ТЦ «Мега».Отметим, что более подробно вопросы сотрудничества с Белоруссией обсуждались на отдельной пресс-конференции. В ходе нее генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко рассказал, что представители республики намерены подписать более 60 соглашений на сумму свыше 190 млн долл. США.«Сейчас ведется очень активная работа. Каждый день цифры увеличиваются. Насколько я был информирован еще вчера — более 60 соглашений планируется к подписанию. Цифры по контрактам растут с каждым днем. Была озвучена информация, что порядка 190 млн долл. США уже фактически законтрактованы и готовятся к подписанию. Но я убежден, что сама площадка будет местом и основанием для установления новых контактов, новых контрактов, соглашений», — сказал спикер.Белоруссия впервые стала страной-партнером ИННОПРОМа и в этом году будет «максимально представлена на выставочной площадке»: ее экспозиция из семи блоков займет более 3 тыс. кв. метров. Центральным станет блок «Промышленность», где шесть крупнейших предприятий страны представят натурные объекты.Отдельную площадку займет министерство промышленности Белоруссии, где о своих технологиях расскажут более 20 компаний. Свой стенд также подготовил БелАЗ — крупнейший производитель карьерной техники.Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавил, что Свердловская область является активным участником внешнеторговой деятельности и работает более чем со 150 странами. Но Белоруссия на этом фоне выделяется особым уровнем взаимного сотрудничества и понимания.«Ни одна страна не демонстрирует такой высокий уровень представительства. Это всегда уровень не ниже вице-премьера, первых лиц крупнейших производителей. Это всегда очень многочисленные делегации. Именно это дает свои результаты», — подытожил А. Беседин.Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет с 10 по 13 июля на базе «Екатеринбург-Экспо». Главной темой события станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». Также в рамках мероприятия состоится VII Российско-Китайское ЭКСПО. На экспозиции презентуют технологии и продукцию различных отраслей промышленности.