УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:01

Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин рассказал, какие мероприятия вошли в деловую программу столицы Среднего Урала в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Всего администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий, которые пройдут в залах на стенде Свердловской области. «Мы сосредоточились на промышленной составляющей в силу того, что ИННОПРОМ — выставка промышленная. Мы вложили усилия и мысли в то, чтобы сделать каждое мероприятие привязанным к промышленному контексту как города, так и мероприятия», — рассказал А. Прядеин.

Титульным мероприятием станет анонс форума «Города России — локомотивы роста», который пройдет 14 и 15 ноября на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

На других мероприятиях участники обсудят кейсы сохранения объектов культурного наследия в рамках городской экономики, взаимодействие науки и промышленности для развития современных медицинских технологий, фармацевтики и здоровьесбережения населения, формирование промышленного потенциала крупного города и агломерации и другие вопросы.

Также администрация Екатеринбурга подготовила восемь соглашений, которые планируется подписать на полях ИННОПРОМа с членами делегации от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), БРИКС+ и другими участниками выставки.

Напомним, что в 2024 году темой выставки ИННОПРОМ стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Также УрБК писал, что организаторы выставки опубликовали основные направления деловой программы форума.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.06.2024 Организаторы ИННОПРОМа-2024 назвали основные треки деловой программы форума в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2024. Стали известны основные направления деловой программы Международной промышленной ...

05.06.2024 Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...

12.04.2024 Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...

13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...

13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...

Популярные новости
27.05.2024Оксана Сидлецкая: На смену курьерам могут прийти только роботы или дроны07.06.2024На Среднем Урале стоимость минимального набора продуктов питания за четыре года выросла на 1,6 тыс. рублей30.05.2024Эффект СДЭКа03.06.2024Предложение подержанных машин из КНР выросло в РФ на 71,6% весной 2024 года31.05.2024Елена Галкина: Главное в работе — открытость и добросовестность
Архив новостей
Июнь 2024 (532)
Май 2024 (667)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18