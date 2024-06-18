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Вчера, 13:07

Семь треков ИННОПРОМа

Семь треков ИННОПРОМаОрганизаторы Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, опубликовали основные направления деловой программы форума. Всего их семь: «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».

В рамках трека «Инновации в промышленности» участники ИННОПРОМа смогут обсудить перспективы таких передовых технологий, как роботизация, автоматизация, аддитивные технологии и развитие космических технологий. Последняя тема включает в себя такие вопросы, как развитие частных космических систем и цифровых платформ и развертывание группировок спутников.

В направление «Глобальный инжиниринг» входят аэрокосмическая отрасль, строительство, энергетика, машиностроение и другие отрасли промышленности. «Главная цель такого подхода заключается в получении оптимальных результатов от капиталовложений за счет передовых технологий и научных разработок», — считают организаторы выставки.

В ходе дискуссий, проходящих в рамках трека «Технологии новой мобильности», эксперты смогут обсудить вопросы, связанные с импортонезависимостью в транспортном машиностроении. К примеру, речь пойдет о разработке и серийном производстве беспилотных авиационных систем (БАС), развитии инфраструктуры (в том числе цифровой) для их эксплуатации и интеграции в единое воздушное пространство.

Направление «Низкоуглеродная повестка» предполагает обсуждение экологической ответственности бизнеса. К примеру, промышленные компании и организации могут компенсировать вред экологии от своих выбросов путем использования низкоуглеродной энергетики и реализации проектов, которые удаляют углерод из атмосферы (посадка лесов или использование технологий захвата и хранения углерода из атмосферы). «В рамках трека мы поговорим о развитии низкоуглеродного рынка в России и преимуществах, которые получает промышленность от участия в нем», — рассказали в оргкомитете ИННОПРОМа-2024.

Одной из ключевых тем деловой программы форума станет трек «Международное сотрудничество — технологическое, торговое, промышленное».

«В эпоху глобальной перестройки мировых экономических связей важно определить направления развития отношений в рамках важнейших для России международных организаций, таких как Евразийский экономический союз (ЕЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Содружество Независимых Государств (СНГ)», — считают авторы деловой программы ИННОПРОМа-2024. На этом треке участники выставки смогут поговорить об обмене инновациями, промышленной кооперации, выстраивании надежных производственных и логистических цепочек, запуске перспективных инвестиционных проектов и других вопросах международной интеграции.

Кроме того, 10 июля в рамках ИННОПРОМа пройдет Форум производителей компонентов. На нем малые и средние производители компонентной базы смогут пообщаться с крупнейшими промышленными компаниями в формате промышленного speed dating и выстроить прямое взаимодействие в рамках общей стратегии импортонезависимости.

Еще один формат коммуникации на выставке организаторы ИННОПРОМа назвали «Диалог с торгпредом». По их мнению, он откроет участникам «пути к международному сотрудничеству и расширению географии присутствия для компаний». В 2023 году в рамках выставки ИННОПРОМ-2023 состоялось более 1 тыс. 400 деловых встреч с торгпредами из России и более чем 50 стран мира, отметили они.

В 2024 году темой выставки ИННОПРОМ стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Договоренность об этом была достигнута в ходе работы представителей правительства Свердловской области на полях промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Там заместитель министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Омар Аль Сувейди представил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву продукцию 44 местных промышленных производителей.

Кроме того, с 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными командами стран — участниц выставки. Турнир будет проводиться на двух стадионах — «Екатеринбург Арена» и «Академия Футбольного клуба «Урал». От Свердловской области на турнире планируется участие основной команды ФК «Урал».

Стенд Свердловской области будет оформлен в стиле конструктивизма. На нем будет представлено 27 компаний, из них семь — из Екатеринбурга. Отдельно будут созданы зона проекта в сфере креативных индустрий U’FASHION, переговорная комната и фотозона.

Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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