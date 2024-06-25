На ИННОПРОМе ждут «дружественных бизнесменов»

Перед открытием Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024, которая будет проходить в Екатеринбурге 8-11 июля, заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин, исполняющий обязанности руководителя Генерального консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге Сергей Чичук и генеральный консул Республики Таджикистан в Екатеринбурге Зафар Сайидзода раскрыли некоторые детали деловой программы форума.
На ИННОПРОМе будет представлено 40 стран мира, отметил О. Александрин. В 2024 году впервые в Екатеринбург съедется такое количество премьер-министров различных стран, что подчеркивает высокий статус мероприятия. Кроме того, в этом году форум посетят некоторые «дружественные бизнесмены и чиновники из недружественных государств», добавил интриги О. Александрин.
Также он рассказал, что правительство Свердловской области готовит к подписанию соглашения (они проходят финальную стадию подписания) с представителями свободной экономической зоны Аджмана (AFZA) в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и правительством провинции Мидлендс в Зимбабве.
«В силу специфики текущей ситуации по доступу наших экспортеров на внешние рынки, открывается уникальная возможность получения особых условий для свердловских предприятий по размещению своих мощностей в Арабских Эмиратах с целью доступа на рынки третьих стран, в первую очередь стран арабского мира», — прокомментировал О. Александрин соглашение с представителями свободной экономической зоны Аджмана.
По поводу проекта второго соглашения заместитель министра отметил, что правительство Свердловской области действует «в рамках концепции внешней политики РФ по расширению сотрудничества субъектов РФ с дружественными странами Африки. Очень большой интерес у данной провинции к обучению их студентов техническим и инженерным специальностям, поскольку профиль провинции: горная добыча, металлургия и обрабатывающая промышленность». Вузы региона имеют серьезные компетенции по обучению в данных сферах, подчеркнул он.
По словам С. Чичука, стенд Беларуси на ИННОПРОМе-2024 займет площадь в 481 кв. м., на нем будет представлено 40 крупных выставочных образцов (колесный тягач, электробус и другие), а также широкий спектр продукции белорусских предприятий: телевизоры, ноутбуки, холодильники, стиральные машины, зарядные станции, изделия из полимеров, станки и другое.
Кроме того, на полях выставки представители Республики Беларусь планируют обсудить с российской стороной возможность проведения ИННОПРОМа в Беларуси в 2025 году.
Как отметил З. Сайидзода, впервые за всю историю существования Содружества Независимых Государств (СНГ) Средний Урал посетит премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода. В рамках визита он планирует провести встречи с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и, возможно, с первым заместителем председателя правительства РФ Денисом Мантуровым.
На стенде Таджикистана будет представлено 44 компании. Делегаты представят достижения республики в области металлургии, химической и пищевой промышленности, ювелирной отрасли и других. Отдельно З. Сайидзода подчеркнул, что в делегацию вошли семь фармацевтических компаний Таджикистана.
Напомним, что XIV Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в 2024 году с 8 по 11 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Темой мероприятия в этом году станет «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной — партнером события выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 представителей 44 компаний. Организаторы ожидают, что на полях ИННОПРОМа побывает более 46 тыс. человек.
Ранее УрБК описал
основные направления деловой программы форума. Всего их будет семь: «Инновации в промышленности», «Глобальный инжиниринг», «Технологии новой мобильности», «Низкоуглеродная повестка», «Международное сотрудничество», «Форум производителей компонентов» и «Диалог с торгпредом».
Что касается Среднего Урала, то в деловой программе правительства Свердловской области уже нет ни одного свободного слота, все расписано, отметил О. Александрин. Она включает
в себя свыше 50 мероприятий, из них 10 будет посвящено Екатеринбургу. Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области