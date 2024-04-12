«ИННОПРОМ» ставит рекорды

13 мая организаторы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024» объявили о начале регистрации участников мероприятия. Как заявили в министерстве инвестиций и развития Свердловской области, «интерес к событию в текущем году бьет рекорды», количество желающих принять участие в выставке уже превышает число мест. Так, ожидается, что «ИННОПРОМ» примет в 2024 году более 45 тыс. гостей — специалистов, представителей промышленных предприятий и дилерских компаний со всего мира.
«ИННОПРОМ-2024» пройдет
в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Площадка, на которой традиционно проходит выставка, — международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо» (один из самых крупных выставочных комплексов в России и крупнейший в УрФО) — занимает площадь 50 тыс. кв. м. К началу марта 2024 года предполагаемая заполняемость комплекса в период проведения «ИННОПРОМа» составила около 75%.
Интерес к мероприятию может быть обусловлен его высоким статусом. В этом году страной — партнером выставки выступят
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В правительственную делегацию ОАЭ войдут главы крупных компаний и инвестиционных фондов страны, а возглавит
ее министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин заявил, что достигнутая с ОАЭ договоренность о партнерстве на выставке является большой победой для Среднего Урала, поскольку она позволит региону охватить рынки стран Персидского залива, наладив сотрудничество по реализации продукции металлургии, машиностроения, химической промышленности, фармацевтике, IT, добыче полезных ископаемых, проектированию оборудования для газонефтехимии и энергетики и так далее.
В рамках деловой программы «ИННОПРОМа-2024» также пройдет Стратегический бизнес-форум «Россия — ОАЭ», участники которого обсудят уже реализующиеся совместные проекты и перспективы расширения взаимодействия в области промышленной и технологической кооперации.
«За последние годы российско-эмиратские отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень. Стремительно развивается торгово-экономическое сотрудничество. Двусторонний товарооборот по итогам 2023 года преодолел рубеж в 10 млрд долл. Успешно реализуются совместные проекты в области промышленной кооперации, ведется активный диалог в сфере энергетики, сельского хозяйства, туризма, расширяются гуманитарные связи. Участие ОАЭ в статусе страны-партнера выставки «ИННОПРОМ-2024» не только подтверждает особый характер российско-эмиратских отношений, но и придает дополнительный импульс развитию кооперационных связей в самых перспективных отраслях экономики», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, являющийся также сопредседателем Межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству и председателем оргкомитета «ИННОПРОМа».
Участникам из ОАЭ организаторы выставки выделят под стенды один из четырех павильонов выставочного комплекса. Еще 3 тыс. 800 кв. м. суммарно займут стенды участников из КНР — давнего партнера «ИННОПРОМа». В 2015 году Китай стал первой страной — партнером выставки. В 2023 году КНР вновь выступила в этом статусе. Тогда в мероприятии приняли участие более 400 китайских компаний, ассоциаций и регионов КНР, а общая площадь экспозиции составила 10 тыс. кв. м. Всего за все время проведения «ИННОПРОМа» партнерами выставки выступали Индия, Япония, Южная Корея, Турция, Италия и другие страны.
Свердловская область, как регион, принимающий выставку на постоянной основе, также представит свой промышленный и бизнес-потенциал на собственном стенде. В апреле 2024 года администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый пул из 17 свердловских компаний, продукция которых будет презентована на стенде области. Первыми были отобраны представители машиностроительной, химической, энергетической отраслей и сферы информационных технологий.
«Стенд региона — это его визитная карточка. Деловые делегации всех стран и топ-менеджеры компаний обязательно посещают нашу площадку. Потому это мощный инструмент продвижения на мировые и российские рынки», — заявил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.Расширяя границы
Проект «ИННОПРОМ» был разработан на Среднем Урале, однако за 14 лет его масштабировали за пределы России. К примеру, в апреле 2024 года в Ташкенте (Узбекистан) прошла Международная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия».
На стенде Среднего Урала было представлено
10 компаний, а в состав делегации от региона под руководством губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева вошли руководители более 60 предприятий и организаций. В рамках выставки они провели встречи с представителями Андижанского механического завода, компаний MetWood, Aziadrev, Enter Enginiring, группы Еriel. Кроме того, на стенде региона представители Алмалыкского горно-металлургического комбината провели переговоры с представителями 20 уральских компаний. «С нами работали более 50 предприятий из региона, многие из них нашли здесь новых контрагентов, подписали новые контракты», — подвел итог работы делегации Д. Ионин.
В 2025 году выездную выставку «ИННОПРОМ» пригласила к себе Республика Беларусь. «Масштабность участия Беларуси в прошедшем году в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге стала своеобразным катализатором принятия решения российскими организаторами о планах по проведению этого мероприятия впервые на территории нашей страны», — заявил заместитель директора УП «Белинтерэкспо» БелТПП Андрей Шаханович.
Вероятно, существуют перспективы дальнейшего расширения присутствия свердловского проекта в дружественных России странах в Европе, Азии, Африке и других территориях.Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области