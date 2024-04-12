«ИННОПРОМ» ставит рекорды

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...

Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

Международная промышленная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международная промышленная выставка «Иннопром» в этом году пройдет с 8 по 11 июля. ...