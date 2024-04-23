Наращивание кооперации

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

Делегация Свердловской области на этой неделе приняла участие в Международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», которая прошла в Ташкенте. Губернатор Евгений Куйвашев лично презентовал стенд региона главам официальных делегаций России и Узбекистана. Всего на стенде Свердловской области было представлено 10 компаний. Кроме того, в состав делегации региона вошли руководители более 60 предприятий и организаций, в том числе производители металлургической, машиностроительной, электротехнической продукции, разработчики передовых решений в сфере автоматизации производственных процессов.В ходе главной пленарной сессии «Промышленная кооперация в Центральной Азии: региональный фокус» Евгений Куйвашев заявил о намерении наращивать всестороннее сотрудничество с центрально-азиатскими странами, а также развивать межрегиональные связи.«За последние пять лет товарооборот с Узбекистаном вырос в два с половиной раза. Это серьезная заявка на продвижение в будущем. Я уверен, что те предложения, которые будут сформулированы в рамках текущего форума, мы обязательно реализуем, и сегодняшнее мероприятие придаст импульс нашим взаимных экономическим отношениям», — сказал Евгений Куйвашев.Отметим, что Средний Урал многие годы успешно сотрудничает с партнерами из государств Центральной Азии. Так, по итогам 2023 года Республики Узбекистан и Казахстан, а также Киргизская Республика вошли в топ-10 стран — торговых партнеров Свердловской области. В совокупности на эти страны пришлось около 25% общего товарооборота региона со всеми иностранными партнерами.По словам губернатора, у Свердловской области также установлены кооперационные связи в промышленной сфере с партнерами из Центральной Азии. Совместно ведется подготовка управленческих кадров, разработка новых решений в машиностроении, энергетике, химической промышленности.В ходе Российско-Узбекского Делового совета, участниками которого стала большая делегация торгово-промышленных палат (ТПП) РФ во главе с вице-президентом Дмитрием Курочкиным, были рассмотрены основные направления торгово-экономических, кооперационных и логистических взаимоотношений между Россией и Узбекистаном.«На совете намечены наиболее перспективные направления сотрудничества. Это касается и требований унификации поставляемой через границу продукции: ТПП РФ со своей стороны предложила весь необходимый спектр экспертиз. Были также затронуты направления инновационного сотрудничества в сфере IT — технологий, медицины и других. Представители узбекских компаний проявляют огромный интерес ко всем уральским предприятиям», — рассказал президент Уральской ТПП Андрей Беседин.Кроме того, на стенде Свердловской области во второй день выставки состоялись встречи с представителями Андижанского механического завода, компаниями MetWood, Aziadrev, Enter Enginiring, Группы Еriel. Здесь же представители Алмалыкского горно-металлургического комбината провели переговоры с представителями 20 уральских компаний и с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергеем Пересторониным.В этот же день Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с хокимом Ферганской области Хайрулло Бозаровым. Напомним, год назад было подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной-гуманитарной и иных сферах между Свердловской и Ферганской областями. По словам губернатора, сегодня партнерство двух регионов развивается по всем направлениям.«Считаю, что за период нашей совместной работы удалось на хорошем уровне выстроить отношения между двумя регионами. Благодаря налаживанию прямых контактов между официальными и деловыми кругами, научными и культурными организациями межрегиональное партнерство развивается по всем направлениям», — сказал Евгений Куйвашев.В числе примеров сотрудничества Свердловской и Ферганской областей — поставки текстильной продукции и продуктов питания. Ферганский текстиль уже появился в ассортименте уральских оптовых компаний, а также на электронных торговых площадках. На регулярной основе осуществляются поставки свежих фруктов, сухофруктов и овощей.В части гуманитарного взаимодействия активно продолжается сотрудничество в сфере высшего образования. В сфере спорта перспективным направлением партнерства Евгений Куйвашев назвал проведение футбольных сборов на территории двух регионов.Губернатор заявил хокиму, что в рамках данной бизнес-миссии 10 свердловских компаний заинтересованы в посещении Ферганской области для проведения переговоров с промышленниками. Основной вопрос для обсуждения — поставки продукции цветной металлургии, оборудования для нефтегазовых производств и другой промышленной продукции.Кроме того, свердловские компании малого и среднего бизнеса, прибывшие на выставку в составе бизнес-миссии, организованной при содействии Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», договорились с узбекскими партнерами о поставках продукции стройкомплекса, железнодорожной инфраструктуры и рекламных конструкций.«Каждая наша компания получила интересные предложения, и не только от узбекских коллег, но и от предприятий сопредельных азиатских республик. Бизнес-миссии — это действенный формат развития торговых отношений с другими государствами. Будем его продолжать», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.Для всех предприятий Центр поддержки экспорта СОФПП заранее провел целевой подбор потенциальных партнеров и составил индивидуальную программу переговоров. Фонд организовал логистику в рамках деловой программы и другие составляющие переговорного процесса.«Подписание экспортных соглашений — это всегда многоэтапный процесс. Для закрепления результата мы можем помочь с отправкой пробной партии продукции, с сопровождением контракта, сертификацией и другими вопросами. Также в арсенале доступных бизнесу инструментов поддержки — софинансирование складских затрат», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.Для предприятий строительной отрасли в составе делегации были организованы переговоры с руководством крупного девелоперского проекта в Намангане по комплексной жилой застройке НаманганСити. Уральские предложения по гидроизоляции бетонных конструкций, монолитных зданий, а также по использованию алюминиевых профилей для организации облицовки и внешнего остекления заинтересовали госкомпанию. Стороны приступили к согласованию ценового предложения и индивидуальных проектных решений. Узбекские строители проявили высокий интерес к металлической опалубке уральского производства и металлоконструкциям для жилых зданий. Ведется проработка коммерческих предложений от наших предприятий с расчетом логистики.По итогам выставки члены делегации Свердловской области оценили высокую отдачу от участия в мероприятиях в Ташкенте.«С нами работали более 50 предприятий из региона, многие из них нашли здесь новых контрагентов, подписали новые контракты. Мы видим, что из года в год поездки на ИННОПРОМ в Республику Узбекистан приносят результат», — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.