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Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. На выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая открылась сегодня в Ташкенте, Свердловскую область представляют более 50 предприятий. Региональную делегацию, прибывшую для участия в выставке в Узбекистан, возглавил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Глава Свердловской области презентовал потенциал региона, представленный на стенде, главам официальных делегаций — премьер-министру Республики Узбекистан Жамшиду Ходжаеву и заместителю председателя правительства РФ — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий

Уральские компании, которые принимают участие в выставке, демонстрируют разработки и достижения в сферах металлургии, IT, энергетики, машиностроения и фармацевтики.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, результаты работы представителей Свердловской области в Узбекистане должны позитивно отразиться на качестве жизни уральцев.

«Для уральцев это — дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса, который достаточно широко представлен здесь. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, вопрос импорта тех товаров, которые не производятся в России, это изучение рынков, совместные кооперационные цепочки. Участие Свердловской области в выставке ИННОПРОМ в Ташкенте — это не просто вопрос продвижения нашего региона, это достаточно серьезная экономическая интеграция», — сказал Евгений Куйвашев.

Свердловскую область на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте представляют более 50 предприятий

Представители предприятий и эксперты высоко оценивают эффект от участия в выставке.

«Узбекистан очень интересен и России, и Уралу как одному из самых активных участников внешнеэкономической деятельности. И к Свердловской области здесь внимание максимальное, так как мы интересны в широкоформатном плане — то есть это и металлургия, и машиностроение, и химия, и фармакология, и сфера IT», — отметил на полях выставки президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Уже в первый день выставки стенд Свердловской области посетили более 4 тыс. человек. Особенностью работы площадки в этом году стало проведение организованных целевых встреч с представителями бизнес-сообщества — на сегодняшний день на региональном стенде было проведено уже более 50 таких переговоров.

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

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