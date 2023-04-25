Урал презентовали в Узбекистане

В столице Узбекистана, Ташкенте, открылась международная выставка «Иннопром. Центральная Азия». К участию в ней присоединилась делегация Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым, а представлять регион будут более 50 компаний. Из них 11 относятся к малым и средним предприятиям.



Уральские компании продемонстрировали свои разработки и достижения в сферах металлургии, IT, энергетики, машиностроения и фармацевтики. Е. Куйвашев рассказал о потенциале региона главам официальных делегаций — премьер-министру Узбекистана Жамшиду Ходжаеву и заместителю председателя правительства РФ — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.







Глава Свердловской области отметил, что работа представителей местных предприятий в Узбекистане положительно скажется на качестве жизни уральцев.



«Для уральцев это — дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса, который достаточно широко представлен здесь. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, вопрос импорта тех товаров, которые не производятся в России, это изучение рынков, совместные кооперационные цепочки. Участие Свердловской области в выставке ИННОПРОМ в Ташкенте — это не просто вопрос продвижения нашего региона, это достаточно серьезная экономическая интеграция», — сказал Е. Куйвашев.



За первый день выставки стенд Свердловской области посетили более 4 тыс. человек. Особенностью работы площадки в этом году стало проведение организованных целевых встреч с представителями бизнес-сообщества — на сегодняшний день на региональном стенде было проведено уже более 50 таких переговоров.







Отметим, что представители малых и средних предприятий участвуют в бизнес-миссии бесплатно. В этом им помог Центр поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).



«Мы организовали для компаний, которые заинтересованы в развитии торговых отношений с Узбекистаном, серию индивидуальных переговоров с представителями предприятий республики. Вчера прошла встреча в Торговом представительстве РФ, где был сделан акцент на особенностях работы на рынке. Мы видим высокую заинтересованность в сотрудничестве со свердловскими компаниями, переговоры проходят без остановки с самого утра», — объяснила заместитель директора СОФПП Анна Вяткина.



Добавим, что ранее Е. Куйвашев посетил с рабочим визитом Ферганскую область Узбекистана. Во время него губернатор познакомился с местными производственными площадками, которые в будущем могут стать партнерами для Свердловской области.







Например, свердловская делегация побывала на заводе «Кварц». Это крупнейшее в Узбекистане и всей Центральной Азии предприятие, которое выпускает листовое полированное, цветное, закаленное стекло и стекла для автомобильной промышленности. В связи с высокими темпами строительства на Среднем Урале, продукция «Кварца» может быть востребована.



Также свердловская делегация ознакомилась с предприятием по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и крупнейшей в Узбекистане текстильной компанией Global Textile Infinity. По итогам деловой поездки в Свердловской области может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция Ферганской области.



Помимо этого, Е. Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве между регионами. В документе предусмотрена совместная работа в сферах промышленности и торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма, инвестиционной и инновационной деятельности.







«Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Мы подробно за время пребывания здесь свердловской делегации обсудили векторы нашего взаимодействия. Это и сотрудничество в сфере промышленности, и сельского хозяйства, ведь мы крайне заинтересованы в том, чтобы на прилавках наших магазинов были продукты из Ферганской области. Кроме того, это сотрудничество в сфере культуры и образования. Мы об этом договорились и будем реализовывать», — прокомментировал Е. Куйвашев.



Подписание документа способствовало продолжению сотрудничества между регионами, которое длится с 2021 года. Добавим, что в настоящий момент действуют схожие соглашения о совместной работе с Ташкентом и Наманганской областью.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области