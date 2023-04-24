Свердловская и Ферганская области подписали соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области (Узбекистан) Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.
Как сообщает департамент информационной политики Среднего Урала, в документе предусмотрена совместная работа в сферах промышленности и торговли, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, туризма, инвестиционной и инновационной деятельности.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
«Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Мы подробно за время пребывания здесь свердловской делегации обсудили векторы нашего взаимодействия. Это и сотрудничество в сфере промышленности, и сельского хозяйства, ведь мы крайне заинтересованы в том, чтобы на прилавках наших магазинов были продукты из Ферганской области. Кроме того, это сотрудничество в сфере культуры и образования. Мы об этом договорились и будем реализовывать», — прокомментировал Е. Куйвашев.
Подписание документа способствовало продолжению сотрудничества между регионами, которое длится с 2021 года. Добавим, что в настоящий момент действуют схожие соглашения о совместной работе с Ташкентом и Наманганской областью.
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