Абдусалом Хатамов: Туризм — это драйвер для экономики Узбекистана и России

На вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил Генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов.







— Абдусалом Курбонович, Свердловская область активно развивает туристическую сферу, налаживает новые контакты с другими странами и укрепляет прежние связи. Какое участие принимает Генеральное консульство Узбекистана в этой работе?



— Туризм — одна из сфер, способствующих прогрессивному развитию государства. В мире туриндустрия определена драйвером экономики, ибо требует качественного преобразования всех направлений инфраструктуры, что, в свою очередь, повышает и укрепляет авторитет страны.



Узбекистан, расположенный на перекрестке древних цивилизаций и культур, является одним из самых привлекательных туристических направлений. На территории республики более 7 тыс. уникальных историко-архитектурных памятников. Живописная природа, биосферные заповедники и национальные парки гарантируют массу эмоций. Народ Узбекистана хранит многовековые традиции, а разнообразная узбекская национальная кухня не оставит равнодушными самых взыскательных гурманов со всего мира.



В конце февраля этого года наше Генеральное консульство совместно с вновь созданной туристической компанией Samarkand tour (г. Москва) на площадке гостиницы Hyatt Place Ekaterinburg организовало презентацию построенного в Самарканде международного туристического центра Silk Road Samarkand для крупных туроператоров Свердловской области. Во время презентации гендиректор компании Артем Егикян детально рассказал свердловским коллегам о возможности и потенциале турцентра Silk Road Samarkand.



Построенный по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева центр в который раз обратил взор всего мира на Самарканд. Как отметил глава нашего государства на церемонии открытия этого исторического сооружения накануне 31-й годовщины независимости страны и саммита руководителей стран ШОС, комплекс, созданный благодаря интеллектуальному потенциалу и самоотверженному труду нашего народа, стал еще одним ярким достижением на пути построения Нового Узбекистана.







Центр, включающий в себя комплекс «Вечный город», конгресс-холл, восемь отелей, амфитеатр и другие объекты, возведен на площади 212 га в Самаркандском районе. Великолепие туристического центра достойно исторического статуса Самарканда. Голубые купола вековых сооружений, несравненные памятники архитектуры города гармонично вливаются в этот ансамбль, дополняют его идейным содержанием, словно жемчужина в кольце, привлекая большой поток туристов.



После презентации в Hyatt Place Ekaterinburg мы отдельно встретились с руководителем Vedi Group Ural Верой Тимофеевой и договорились поработать над организацией поездок свердловских детей в узбекские летние лагеря. Кстати, 25 апреля Вера Тимофеева провела вебинар на эту тему совместно со своей узбекской коллегой. Этот вопрос нужно тщательно проработать, чтобы родители спокойно могли отпускать своих детей в другую страну. И необходимо, чтобы это был двусторонний поток — чтобы наши дети приехали в Свердловскую область и познали эту страну. Не только Москву и Петербург, но и Урал, Сибирь. Здесь для них много экзотики, например, снег. У нас снега очень мало — в южных регионах республики практически не бывает.



Почему я прежде всего сказал о детях? Я считаю, что мы в первую очередь должны уделять внимание детям, чтобы они знали о своих соседях, о дружественных странах. Благодаря этому в дальнейшем они будут бережно относиться к другому народу, поддерживать хорошие отношения и, когда подрастут, возможно, создадут совместный бизнес, предприятия, а это будет полезно и для экономики наших стран.



— Какую роль играет туризм в экономике Узбекистана?



— Туризм для Узбекистана является важным направлением, он должен стать драйвером нашей экономики. Ведь, приезжая к нам, например, в познавательный, гастрономический тур, гости могут ознакомиться и с другими богатствами нашей страны. Скажем, во время отдыха бизнесмены из других стран покупают текстильные изделия наших фабрик, привозят их домой, оценивают качество и потом налаживают постоянные поставки узбекских тканей или одежды в свою страну. Поэтому для комфортного и интересного отдыха туристов в Узбекистане сегодня создаются все условия: обеспечивается высокий уровень безопасности, строятся отели и дороги, отлаживается транспортная инфраструктура.



— Какие еще преимущества есть для гостей страны?



— Для того чтобы туристы могли свободно передвигаться внутри страны, у нас уже лет семь-восемь между Самаркандом, Бухарой и Ташкентом курсируют скоростные поезда повышенной комфортности. Это позволяет путешественникам тратить на дорогу не более нескольких часов. Кроме того, несколько лет назад была полностью изменена схема работы аэропорта в Ташкенте: построен новый терминал, увеличено количество пропускных пунктов, даже пограничники одеты не по-военному, а в гражданскую нарядную униформу. Вы можете пройти все проверки за пять-десять минут, включая получение багажа. Это делает прибытие в страну и пребывание в ней более комфортным. Чем меньше различных барьеров на пути туриста, тем охотнее он приедет. Путешественникам из Свердловской области приехать в Узбекистан очень просто: нет бюрократических препон в виде визового режима, есть прямые рейсы из Екатеринбурга в Ташкент, Бухару и другие города Узбекистана, а также полностью отсутствует языковой барьер.







— На какие направления туристам стоит обратить внимание, если они путешествуют самостоятельно, не прибегая к услугам турфирм?



— Приезжать в Узбекистан можно круглый год — климат позволяет комфортно отдохнуть даже зимой. Природа страны очень разнообразна и неповторима — величественные горы и пустыни, степи и реки. Это играет важную роль в развитии экотуризма, организации интересных туров, повышении туристических возможностей регионов. На сегодняшний день проводится широкомасштабная работа по их продвижению на внешний рынок, совершенствованию деятельности курортов и туристических организаций. Исходя из особенностей и внутренних возможностей каждого региона реализуются целевые программы.



К примеру, в регионах, где исторических памятников немного, развивается экотуризм, геотуризм, внедорожные путешествия, такие виды экстремального туризма, как альпинизм, рафтинг. В Республике Каракалпакстан, Навоийской, Джизакской и Хорезмской областях созданы зоны отдыха в юртах, кемпинги и оздоровительные заведения.



Организованы новые туристические маршруты по таким природным зонам, как Угам-Чаткальский государственный национальный природный парк, берега Амударьи и Айдаркуля, пустыня Кызылкум, Нуратинские и Байсунские горы.



Также советую обратить внимание на такое направление, как фитотуризм. Он продолжает набирать популярность среди путешественников из-за рубежа. Дело в том, что в нашей стране хорошая экология, кроме того, фермеры не используют химикаты для выращивания овощей и фруктов. А потому начиная с сезона поспевания клубники можно приезжать, чтобы поесть экологически чистые фермерские продукты. Турфирмы Узбекистана организовывают поездки в фермерские хозяйства, где гости могут сами собирать ягоды, фрукты, овощи и есть их. Для этого созданы все условия, в том числе комфортное проживание на месте.



Активно развивается паломнический туризм по святыням, причем не только для мусульман, но и для православных христиан. К примеру, в центре Ташкента находится Кафедральный собор Успения Божией Матери, где служит митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.







Особо хочу отметить, что даже в самой небольшой придорожной чайхане с туристами из России будут говорить на их родном языке. В узбекской культуре важно, чтобы гость всегда был доволен. И мы передаем это младшим поколениям.



И, конечно, Узбекистан славится своей архитектурой, которая насчитывает тысячелетнюю историю. Наша страна входит в десятку государств-мировых лидеров по количеству исторических, архитектурных и археологических памятников. Это бесценное богатство нашего народа.



Туристы, которые приезжают в Бухару, Ташкент, Самарканд, помимо осмотра достопримечательностей, могут оценить узбекскую кухню, посетить различные магазины, где представлены наши ткани из хлопка, шелка, атласа. Но хочу подчеркнуть, что для Узбекистана туризм — это не столько способ заработка, сколько рассказ гостям о культуре и истории страны.







— Есть ли в Узбекистане специальные туристические центры?



— Да, конечно, весь Узбекистан является туристическим центром, музеем под открытым небом. Как я упомянул выше, в Самарканде для туристов построен Вечный город, где представлены ремесла со всех регионов страны — ферганская и бухарская керамика, резьба по дереву и по латуни, самаркандские лепешки. Также хочу обратить внимание уральских туристов на Горнолыжный комплекс Амирсой, который является крупнейшим горнолыжным курортом в Узбекистане и самым современным горнолыжным курортом в Центральной Азии.



Амирсой расположен в Ташкентской области Узбекистана, в 65 км к востоку от Ташкента. Курорт занимает территорию в 900 га на северном склоне горы Майгашкан, входящей в состав Чаткальского хребта в Западном Тянь-Шане. Высота горнолыжных трасс составляет от 1 тыс. 630 м до 2 тыс. 275 м.



Амирсой открылся зимой 2019 года с 13 лыжными трассами протяженностью 22 км. Еще 9 км трасс были построены летом 2020 года, а к 2022 году их стало 28. Хочу добавить, что Амирсой был спроектирован с учетом возможности доступа для лыжников с ограниченными возможностями, все оборудование и конструкции доступны для адаптивного катания на лыжах. Комплекс предлагает размещение гостей в Le Chalet by Amirsoy рядом с подъемниками, деревне из 40 деревянных шале с открытыми каминами.



В целом, говоря о туризме в нашей стране, необходимо отметить, что каждый россиянин, посетивший Узбекистан, найдет частичку своей культуры в музеях Сергея Есенина и писателя Сергея Бородина в Ташкенте. Также туристы могут ознакомиться с художественными произведениями русского живописца Игоря Савицкого в Нукусе, провести вечер в драматических театрах в Ташкенте, в Самарканде и Фергане.







— Популярна ли Свердловская область как объект туризма у жителей Узбекистана?



— Этот регион во многом интересен для моих соотечественников: здесь большое количество исторических достопримечательностей, необычная для нас природа — летом много зелени, зимой снег. В столице Узбекистана ежегодно проходит ташкентская международная туристическая ярмарка «Туризм на Великом Шелковом пути». И туркомпаниям России, которые ориентированы на привлечение туристов, стоит обратить внимание на это мероприятие.



Фото предоставлены Генеральным консулом Республики Узбекистан в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым