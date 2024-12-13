Михаил Мальцев: 2024 стал для туристической отрасли годом восстановления и развития

Фото предоставлено Михаилом Мальцевым

— 2024 год стал годом восстановления и развития. Если говорить о внешнем выездном туризме, то главным трендом стало робкое и постепенное восстановление географии полетов. Это касается как вылетов из нашего аэропорта Кольцово, так и России в целом.Конечно, сложности по-прежнему существуют. Отсутствует авиасообщение с Европой. Есть авиационные сложности, которые не позволяют осуществлять в необходимом объеме дальнемагистральное сообщение. Но мы наращиваем и объем вылетов, и их географию. В этом году у нас добавились прямые перелеты в Грузию, в Тбилиси и Батуми. В результате сегодня мы летаем во все государства Закавказья: Грузию, Армению, Азербайджан. Хорошая география полетов сложилась с Центральной Азией (за исключением Туркменистана).Что касается внутрироссийских направлений, то очевидно динамическое развитие отрасли. Мы чувствуем результаты реализации национального проекта по развитию туризма и гостеприимства, которые выражаются в новых средствах размещения и в инфраструктуре.— Лидерами у нас остаются Турция, Таиланд, Египет и Арабские Эмираты. При этом Таиланд по объему сопоставим с Турцией, но не совпадает с ней по сезонам: если в Турцию летят летом, то в Таиланд — зимой.Лидирующую позицию завоевывают Объединенные Арабские Эмираты. Причем и по цене билета, и по количеству рейсов, по объему наполнения. Я объясняю это тем, что ОАЭ используется, в том числе, как транзитное направление. Думаю, что только 60% вылетающих в Дубай остается отдыхать там. Остальные используют его как перевалочную базу.Вдвое выросло число рейсов на Шри-Ланку. Безусловным открытием этого рода стала Камбоджа, куда появились прямые рейсы из Екатеринбурга. Растет турпоток на вьетнамский Фукуок с технической посадкой в Казахстане. Удвоился объем перевозок в Индию. Новым направлением стал Хайнань, куда открылись рейсы в сентябре. Нельзя не отметить «Уральские авиалинии», которые круглогодично летают в Стамбул, Пекин, Дубай.— Рост есть, и он объясняется двумя причинами. Если мы говорим о Закавказье, это, в первую очередь, рост транзитных перелетов. Ереван, Баку и Тбилиси используются как транзитные точки для перелета в другие страны.Если мы говорим о странах Центральной Азии, то сейчас их открываем заново. У уральцев есть большой интерес, в первую очередь, к Узбекистану и Кыргызстану. Узбекистан — это культурный туризм, это Самарканд, Бухара и Хива. Но развиваются и другие направления. Не так давно я встречался с заместителем губернатора Ферганской области, которая не столь ассоциируется у нас с туризмом. И мы видим их интерес, который будет иметь дельнейшее развитие. Интересен и Ташкент: и как город, и как транспортный хаб. Сейчас мы ведем с узбекскими коллегами переговоры о создании программ, которые являлись бы своего рода стоп-оверами, возможностями для транзитных пассажиров ознакомиться с Ташкентом и близлежащими поселениями с богатой историей.Кыргызстан — это недооцененное, на мой взгляд, направление. У нас он ассоциируется, в основном, с Иссык-Кулем, природным туризмом. К слову, сейчас мы прорабатываем возможность запустить летом 2025 года прямое авиасообщение из Екатеринбурга в Тамчи, чтобы не летать на Иссык-Куль через Бишкек.Но Кыргызстан богат и другими интересными направлениями. По их популяризации мы ведем активную работу с Генеральным консульством, с Департаментом туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. Две недели назад делегация Уральской ассоциации туризма, куда входили представители авиакомпаний и туроператоры, вернулась из города Ош, ознакомившись с Дестинацией Ош. Там мы увидели огромный потенциал, как для зимнего, так и для летнего туризма.Это Памир, включая знаменитый пик Ленина, один из высочайших семитысячников Советского Союза. Это и город Узгент с тысячелетней историей, который может стать не менее привлекательным археологическим памятником, чем Самарканд или Бухара. Но принимающей стороне предстоит большая работа по созданию и адаптации инфраструктуры, которая смогла бы удовлетворить наших взыскательных туристов. И мы работаем над этим с нашими партнерами.— Для нас эта тема исключительно важная и, конечно, больная. До эпидемии ковида мы достигли на этом направлении колоссальных успехов, по европейскому направлению создавали конкуренцию и московскому авиаузлу, и питерскому «Пулково», несмотря на несопоставимость населения.Мы годами выстраивали теплые, конструктивные, качественные взаимоотношения с нашими европейскими партнерами. В Италии у нас были налажены великолепные связи с властями и отельерами провинция Марке, Сан-Бенедетто-Дель-Тронто, городами Лигурийского побережья. Прекрасные отношения были с Болгарией, пять отелей и вся дестинация западных Родоп, город Велинград входили в состав УАТ. Чехия была олицетворением качества нашей работы. Мы были инициаторами и успешно реализовали проекты круглогодичного авиасообщения не только с Прагой, но и с Карловыми Варами, Пардубице. Досадно видеть, что на данный момент все эти направления фактически заморожены.Единственным исключением в Европе остается Венгрия. Здесь мы отмечаем рост выдачи виз и увеличение турпотока. Продолжается культурное сотрудничество. И приятно, что Венгрия становится не только местом историко-культурного туризма, но и все чаще воспринимается как направление оздоровительного отдыха, термального туризма.— Чтобы Екатеринбург был интересен для туристов из других регионов и стран, он, в первую очередь, должен быть интересен для нас, для жителей. Мы видим огромную работу, которая ведется в этом направлении городскими властями на протяжении многих лет, и она дает свои плоды. Тот колоссальный объем работ, который был проведен к 300-летию, приносит долгосрочный положительный результат, который мы будем ощущать еще долгое время.Постепенно Екатеринбург становится признанной туристской дестинацией.Еще в далеком 2002 году мне посчастливилось состоять в рабочей группе под руководством Д.В. Бугрова (первый проректор УрФУ, 9 лет возглавлявший Уральскую Ассоциацию туризма) по созданию концепции развития туризма в Екатеринбурге, которая стала основой развития закрытого до 1991 года Свердловска.Екатеринбург сегодня — это великолепная культурная жизнь, прекрасные музеи, рестораны, театры, торговые центры, развитое гостиничное хозяйство. Отдельной точкой притяжения становится музей автомобильной и военной техники УГМК, который постоянно пополняется. Прекрасная работа Екатеринбургского музея изобразительных искусств и других культурных объектов позволяет говорить о том, что наш город является интересной и важной точкой притяжения для туристов.Конечно, основой для нас остается деловой туризм. Доля этого направления составляет 80%, и от этого мы никуда и никогда не уйдем. Люди приезжают по делам бизнеса, и у них есть желание увидеть город и окрестности, больше узнать о Екатеринбурге. Это желание необходимо удовлетворить. Это крайне важно, и такая работа, слава богу, идет и дает свои результаты. Так что ниже 60% по деловому туризму мы не упадем.Но у нас возросла доля туристов, которые путешествуют с классическими туристическими целями. И если 10 и даже 5 лет назад большая часть таких путешественников была представлена жителями северов, нашими ближайшими соседями из Курганской, Челябинской областей, которые приезжали на выходные, и центрами притяжения для них были ТРЦ и детские развлечения, то теперь ситуация меняется. Мы видим, что возрастает доля людей, которые прибывают с целью посещения музеев, театров, ресторанов. К нам едут, в том числе, и из других городов-миллионников: Новосибирска, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону. Это говорит о том, что Екатеринбург действительно становится центром культурной жизни, что наша хорошо развитая инфраструктура привлекает туристов.— Структура зарубежного турпотока меняется в силу вполне очевидных обстоятельств. Во многом она зависит от прямых авиаперевозок и способности нашего турбизнеса адаптироваться под требования новых контингентов туристов.После ковида сократилось количество китайских туристов, но сейчас мы видим их постепенное возвращение к нам на рынок. Я считаю, что есть большие перспективы по привлечению гостей из Ирана. И в следующем году необходимо решать вопрос об открытии прямого авиасообщения по маршруту Екатеринбург — Тегеран. Как ни странно, перспективными могу стать туристы из Индии и Малайзии. И мы работаем над этим, в первую очередь, в плане адаптации наших туристических программ, изначально рассчитанных на европейцев. Другим стимулом становится решение вопроса об электронной визе.— Выделю только несколько основных направлений.В части международных отношений — содействие реализации прямого авиасообщения, расширение географии полетов из Екатеринбурга. Наиболее перспективными выглядят Малайзия и Иран. Главным препятствием тут могут стать вопросы геополитики. Продолжим наращивать объемы сотрудничества с республиками бывшего Советского союза.И, конечно, мы будем содействовать развитию новых направлений внутреннего туризма. Наиболее перспективными регионами РФ, с которыми мы планируем увеличить авиаперевозки в 2025 году, являются Карелия, Алтайский край, регионы Северного Кавказа, в первую очередь, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Осетия, Дагестан. Есть также целый ряд интересных направлений в Центральной России.Большое внимание мы уделяем тому, чтобы сделать Свердловскую область привлекательной для въездного туризма. И эта работа многогранная, очень сложная. Здесь мы взаимодействуем с Министерством экономического развития Российской Федерации, с Российским союзом туриндустрии в части повышения узнаваемости бренда нашего региона.Одно из направлений, которому будет уделено в 2025 году особое внимание, — создание индустриально-промышленных программ и развитие объектов индустриально-промышленного туризма. Я считаю, что здесь наша узнаваемость, наша идентичность, и мы недостаточно используем этот потенциал для привлечения туристических потоков.