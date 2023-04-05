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Вчера, 13:12

Михаил Мальцев: Наша задача — показать, что международный туризм по-прежнему существует

Михаил Мальцев: Наша задача — показать, что международный туризм по-прежнему существуетНа вопросы ИАА «УралБизнесКонсалтинг» ответил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

— Михаил Анатольевич, послезавтра, 7 апреля, начнет работу туристская выставка «Лето-2023». Расскажите, что ждет посетителей?

— Данная выставка — важнейшее мероприятие для туристской жизни нашего региона. В первую очередь 7 и 8 апреля пройдет важный форум для профессионалов. Но мы также приложили все усилия, чтобы это был праздник и для наших горожан и туристов.

— Какие новинки в сфере международного туризма ожидают посетителей?

— С точки зрения деловой ценности наша задача — продемонстрировать, что международный туризм по-прежнему существует и не ограничивается исключительно турецкими направлениями. Важным блоком станут европейские направления, которые некоторое время находились в тени. Мы ожидаем солидную делегацию политических деятелей из стран Азии. Партнером нашей выставки стала Малайзия. Она будет представлена чиновниками самого высокого ранга и предпринимателями. Также на выставку приедут бизнесмены и политики из Шри-Ланки и ряда других стран в качестве участников и наблюдателей. Кроме того, у нас будут политики и бизнесмены высочайшего ранга из Ирана, которые представят свои продукты.

Фактически и специалисты, и посетители выставки получат уникальную возможность не только ознакомиться с турпродуктами этих стран, но и на месте выбрать наиболее подходящие для них варианты.

Помимо этого, у нас подготовлена великолепная разлетная программа, связанная с нашими бывшими советскими республиками. Например, на выставке будут представлены презентации по направлениям в эти страны. В том числе мы ожидаем делегации от санаториев по этому направлению.

— Будут ли представлены оздоровительные программы, помимо представительств союзных республик?

— У нас запланирован обширный блок, посвященный оздоровлению, который будет интересен для всех посетителей. Со времен пандемии восстановление после COVID-19 и в целом состояние здоровья становится одним из приоритетных направлений в туризме. Поэтому у нас широко будут представлены санаторно-курортные организации не только Свердловской области, но и Уральского региона и всей России. Широкая география — от Дальнего Востока до курортов Северного Кавказа и Кавказских Минеральных Вод. Всего будет представлено три десятка санаториев.

Причем 7 и 8 апреля туристы получат возможность пообщаться напрямую со специалистами и работниками этих организаций, которые тут же смогут дать консультации и рекомендации, исходя из показаний и пожеланий, а также возможностей человека. Также в отдельных случаях можно будет получить скидки и принять участие в специальных акциях. Это уникальная возможность.

— Помимо международных путешествий и оздоровительных программ, на что еще вы рекомендуете обратить внимание туристам?

— В этом году у нас также будет представлено крайне важное направление для туристов — зарубежная недвижимость. На выставке свои продукты продемонстрируют непосредственно застройщики. Презентация начнется 7 апреля в 15.00, и для участия в ней желательно заранее зарегистрироваться.

На встрече с представителями девелоперов можно будет узнать о специальных условиях и правовых гарантиях, а также уточнить все нюансы приобретения недвижимости за рубежом. В частности, свои продукты представит турецкий застройщик — компания Travok. Кроме этого, будут присутствовать и наши застройщики, которые презентуют объекты на территории как РФ, так и ОАЭ, Турции и ряда других стран.

Хочу подчеркнуть, что зарубежная недвижимость — это крайне важное направление, требующее высокого профессионализма. Я бы рекомендовал туристам обязательно посетить стенды агентства недвижимости «Без границ», компании зарубежных застройщиков Travok и, конечно, посетить это деловое мероприятие. Там будет предоставлена комплексная информация по стоимости, можно будет сравнить цены в разных странах, в том числе от екатеринбургских застройщиков.

— А какие вопросы будут интересны профессионалам в сфере туризма?

— Наша задача в рамках выставки — в профессиональном кругу обсудить вопросы транспортной, а также визовой доступности для тех стран, где необходимы визы, и сделать международный туризм доступным для наших граждан. Представить наше новое видение и новые приоритеты международного туризма.

Кроме того, у нас запланированы различные мастер-классы. Так, например, эксперты федерального уровня поделятся лучшими существующими практиками в сфере школьного туризма.

Ключевая задача выставки — показать профессионалам в сфере туризма, что мы формируем общий вектор развития туротрасли, особенно в том, что касается нашего уральского туррынка.

— А что уральские игроки рынка предложат туристам на выставке?

— Для частных лиц, для наших туристов, в рамках выставки будет возможность получить комплексное представление о турбазах и здравницах Уральского региона. Они смогут узнать, какие интересные турпродукты, экскурсии, программы подготовили наши муниципалитеты — Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Сысерть, а также наши соседи. Например, Пермь, которая в этом году представит свои уникальные туры с круизными, гастрономическими и культурными программами. Также Челябинская область, традиционно излюбленное место отдыха свердловчан, будет представлена по различным направлениям. А, например, Тюменская область презентует для туристов оригинальный аквакомплекс «Лето-Лето».

— Екатеринбург будет как-то особенно представлен на выставке в год 300-летия?

— Да, на выставке посетители смогут ознакомиться с различными точками притяжения и достопримечательностями уральской столицы. Например, здесь можно будет увидеть реплику Шигирского идола в уменьшенном виде, символ, который будет призван показать глубину местных традиций и подчеркнуть интерес к нашему городу. Также посетители смогут познакомиться подробнее с программами Краеведческого музея или Екатеринбургского океанариума. Также в рамках выставки состоится фестиваль различных национальных диаспор, представленных в Екатеринбурге.

— Сколько посетителей выставки вы ожидаете в этом году?

— Я уверен, что к нам придет несколько тысяч горожан. А участников представлено более 100.

Выставка будет работать 7 и 8 апреля с 10.00 до 16.00 в Центре международной торговли на улице Куйбышева, 44.

Хочу добавить, что, помимо деловых мероприятий и презентаций, в рамках выставки пройдут различные мастер-классы, дегустации, развлекательные мероприятия, в том числе для родителей с детьми. В этом году мы надеемся удовлетворить интересы всех посетителей, поскольку на выставке будет представлен широкий спектр различных направлений — от ближайших турбаз и городских достопримечательностей до суперэкзотики — острова Лангкави и Куала-Лумпур.

Фото предоставлено Михаилом Мальцевым

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