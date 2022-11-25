Планы на отдых

Для туристической сферы, несмотря на ограничения в авиасообщении, 2022 год стал годом восстановления для внутреннего туризма. Традиционно пользуются спросом Москва, Санкт-Петербург, Казань, южные курорты и Северный Кавказ. В связи с санкциями главными зарубежными направлениями для российских и, в частности, уральских туристов стали Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В текущем году к ним могут добавиться южноазиатские направления. При этом участники туристического рынка продолжат работу по созданию новых авиамаршрутов из Екатеринбурга, в том числе за рубеж. Одним из наиболее вероятных и перспективных является прямое авиасообщение между уральской столицей и Тегераном. Обо всем этом рассказали сегодня во время пресс-конференции в Екатеринбурге представители туристической отрасли.



Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин охарактеризовал 2022 год как период восстановления и развития внутреннего туризма. В том числе рост продаж и бронирований по внутренним направлениям в стране составил 8%. В 2023 году эксперт ожидает сохранения этой тенденции и увеличения показателей на 10-20%. В итоге индустрия может вернуться к допандемийному уровню 2019 года.



В отношении выездного и въездного туризма ключевое значение имеют санкции, включающие в себя запрет на авиасообщение с участвующими в них странами. Из-за этого основными направлениями стали Турция, ОАЭ, Египет. В текущем весенне-летнем сезоне набирают популярность Таиланд, который уже два месяца принял столько же туристов, сколько за весь 2022 год, Индия, Шри-Ланка. Иран идет по пути сотрудничества с Россией и ее регионами, активно участвуя в выставках.



Среди внутренних направлений наиболее востребованы Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань и северокавказские регионы. В сфере внутреннего туризма стоит задача переформатировать транспортное сообщение, поскольку аэропорты 11 южных регионов остаются недоступны. В том числе идет работа по развитию ж/д транспорта, авиачартерных перевозок.



Президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев подтвердил, что озвученные тенденции характеры и для Свердловской области.



«Действительно, ощущается определенная трансформация, разворот интересов к дружественным странам. Отчасти вынужденный, отчасти предлагаемый турпродукт наших партнеров действительно интересен. С летних месяцев, начала осенне-зимнего сезона наши операторы ощущают существенный рост интереса к таким направлениям, как Иран, Малайзия. Помимо массовых, которые назвали ранее — Таиланд, Вьетнам и другие», — рассказал он.



Также большие ожидания связаны с развитием китайского направления. В том числе у ряда операторов есть замороженные со времен пандемии проекты. Рассматриваются отношения и с африканскими странами, в том числе Угандой, ЮАР.



Руководитель офиса Fun&Sun в Екатеринбурге Оксана Чувакова подтвердила популярность указанных направлений, добавив к этому высокий спрос на Абхазию и экскурсионные маршруты. Плюс она отметила, что грядущие майские праздники туристы предпочитают провести в теплых странах: Турция, ОАЭ, Египет. М. Мальцев сказал, что в этот период также спросом пользуются находящиеся рядом регионы: Пермский край, Челябинская, Тюменская, Курганская области.



Президент УАТ обратил внимание, что хотя 11 регионов России и недоступны, география перевозок все равно расширяется. Там, где виден растущий спрос — в первую очередь на Северном Кавказе — идет работа по созданию дополнительных рейсов. Например, двух рейсов в неделю в Кавминводы уже не хватает.



Среди ожидаемых направлений из Екатеринбурга М. Мальцев и О. Чувакова назвали рейсы на Алтай, Дальний Восток, в Петрозаводск, Махачкалу. По некоторым еще ведутся переговоры, некоторые уже точно будут запущены. Также обсуждается вопрос прямого авиасообщения с островом Лангкави (Малайзия).



Отдельного обсуждения удостоилось сотрудничество между Россией, Турцией и Ираном. Сейчас идут активные переговоры по вопросам смягчения визового режима для российских туристов в Иране. В том числе в проработке этого вопроса участвует Минэкономразвития РФ. Гендиректор иранского туристического агентства Travok Мехрдад Этесам назвал смягчение или вовсе введение безвизового режима для россиян вероятным сценарием. В этом заинтересованы обе стороны. Также продолжается проработка вопроса о создании маршрута Екатеринбург — Тегеран.



«Нам хочется знакомить Россию с иностранными гражданами. Мы с УАТ посетили в прошлом году Иран и представили концепт развития авиасообщения. В этом году наши зарубежные партнеры прилетят на выставку «Лето-2023», чтобы серьезно говорить о создании хаба в Екатеринбурге для взаимодействия с Тегераном и Турцией. Есть идея не просто создания направления выездного туризма в одну сторону, но и знакомства их туристов с историческими центрами, культурными традициями Урала. Мы считаем, что наш регион недооценен. За последние два года столько туристических направлений сделано, что нам есть что показать иностранцам. Нам не хватает только безопасности, быстрой доступности и популяризации нашего направления. Эта задача может быть решена только авиасообщением», — подчеркнула руководитель представительства УАТ в Аланье (Турция) Виктория Замятина.



Также она рассказала о последствиях произошедших в феврале турецких землетрясений. Главный туристический регион Анталья находится в сейсмически неактивной зоне, поэтому подземные толчки там можно почувствовать, но не более того. Сейчас у россиян сохраняется спрос на отдых в Турции, и единственным препятствием служит некоторое сокращение авиаперевозок туда. О. Чувакова добавила, что землетрясения привели к снижению глубины бронирования, но сейчас ситуация восстанавливается.



В итоге с большой вероятностью 2023 год сохранит ряд тенденций предыдущего. Внутренний туризм продолжит оживать и развиваться. У выездного туризма многое останется завязано на традиционных теплых курортах, а остальное будет зависеть от того, насколько успешно участники туристической отрасли будут осваивать новые направления.



УрБК будет следить за развитием событий.