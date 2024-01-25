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Вчера, 15:34

Туристические тренды лета

Туристические тренды летаВ Екатеринбурге свердловские и федеральные эксперты туриндустрии, а также участники отрасли в ходе пресс-конференции обсудили тенденции весенне-летнего туристического сезона 2024 года в России и на Среднем Урале. В целом прогнозы по туристической активности оптимистичные, а если курс валют останется в существующем коридоре, то в сфере выездного туризма скачков цен не ожидается.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, некоторые объекты забронированы уже до октября 2024 года, растет доля раннего бронирования.

«Рост объема забронированных объектов растет — в среднем на 16% от сезона к сезону», — отметил он.

Пользуются спросом у российских путешественников такие туристические отрасли, как санаторно-курортная, культурно-познавательная, экскурсионная. К примеру, с апреля в России начнутся речные круизы. В 2023 году это направление показало рост на 30% от года к году, а в 2024 году в круизах забронировано около 50% мест. С мая этого года по различным направлениям начнут курсировать 25 пар туристских поездов. Ранее УрБК писал о перспективах развития железнодорожного туризма в Свердловской области и России.

Въездной туризм

В 2024 году поток туристов, приезжающих в Россию, может возрасти кратно, предположил Ю. Бастрыкин. В прошлом году в РФ въехали около 8,5 млн человек из Китая, Индии, Ирана, Турции и других стран.

«Думаю он увеличится в разы, потому что вступит в силу безвизовый режим с Индией, безвизовый режим для туристических групп с Китаем и Ираном», — рассказал эксперт, уточнив, что из Ирана ожидается несколько десятков тысяч туристов, а из КНР до пандемии туристический поток составлял 2,2 млн человек в сезон.

Президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев отметил, что на долю Свердловской области из 2,2 млн упомянутых туристов из КНР в тот период приходилось не менее 100 тыс. человек.

Упомянул Ю. Барзыкин и Свердловскую область. По его словам, Средний Урал вошел в топ-10 востребованных у туристов регионов, проводящих деловые мероприятия, а также мероприятия из сферы промышленного и экскурсионного туризма.

Кроме того, Средний Урал занял восьмое место по РФ по объемам въездного туризма в 2023 году. «Есть аэропорт, хорошая логистика, есть что и как показать. Поэтому (туристы — прим. ред.) используют и как точку назначения, и как транзитный пункт», — отметил Ю. Барзыкин.

Выездной туризм

Общий поток российских туристов, выезжающих за рубеж, уже восстановился на 70% (из них 40% приходится на страны СНГ, в основном Белоруссию и Абхазию) к доковидному периоду, а в 2024 году этот показатель вплотную приблизится к результатам допандемийных лет, рассказал Ю. Барзыкин.

Наиболее популярными направлениями у российских туристов в 2024 году будут Турция, ОАЭ, Таиланд и страны Юго-Восточной Азии. Из бывших республик СССР популярны такие страны, как Казахстан, Узбекистан (здесь активно развивается деловой туризм), Киргизия, Азербайджан, Грузия и Армения. Причем, как отметил Ю. Барзыкин, они популярны и как конечные точки путешествия, и как транзитные страны.

В Свердловской области М. Мальцев назвал ключевыми направлениями Таиланд (туда есть авиасообщение в три города), Вьетнам, КНР (участники отрасли ожидают открытия прямых рейсов в Китай), Иран (ожидается открытие прямого авиасообщения с Тегераном), ОАЭ (летом 2024 года ожидается авиасообщение с Абу-Даби, помимо уже доступных двух городов прилета). Перспективными направлениями он назвал островной Китай, Индию и Шри-Ланку.

Ранее М. Мальцев рассказывал, что в 2023 году свердловчанам были доступны прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Турцию и Шри-Ланку.

Однако самой популярной страной у свердловских туристов остается Турция, заметил эксперт. По этому направлению работает семь авиаперевозчиков. В 2024 году, возможно, будет доступно четыре города прилета и не менее 50 рейсов в неделю.

Внутри России у свердловчан пользуются популярностью такие направления, как Северный Кавказ, Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия — Алания. Карелия в 2024 году может сравняться по популярности с Алтаем. Традиционно свердловчане часто посещают соседние регионы: Челябинскую, Тюменскую, Оренбургскую области и Пермский край. Отметил эксперт как интересное направление Нижний Новгород — там развивается промышленный туризм.

Из сопредельных стран у свердловчан популярны Киргизия, Казахстан, Азербайджан (прямое авиасообщение туда выросло вдвое), Армения, Узбекистан и Таджикистан. В последней стране, по словам М. Мальцева, у жителей региона пользуются спросом и элитарные виды туризма, такие как охота и альпинизм.

Цены

Цены на туристические услуги в 2024 году вырастут, но не более чем на 10-15%, что сравнимо с уровнем инфляции, заметил Ю. Барзыкин. По его словам, прогноз основывается на малой маржинальности отрасли и введенных мерах государственной поддержки (к примеру, отмена НДС для гостиничного бизнеса в 2022 году). Если курс валют останется в существующем коридоре в 2024 году, подчеркнул Ю. Барзыкин, то в сфере выездного туризма скачков цен не ожидается.

Он также напомнил, что сэкономить туристы могут с помощью услуги раннего бронирования (более 30%). Кроме того, пакетные туры обходятся клиентам дешевле.

Завершилась пресс-конференция подписанием М. Мальцевым и помощником президента «Ассоциации Туристических Операторов Алании» Шукру Жимрином меморандума о намерениях продолжать развивать сотрудничество между городом Алания (и регионом Анталья в целом) и Средним Уралом.

Ш. Жимрин заявил, что туристы из РФ занимают в турпотоке Турции важное место (около 10%, в 2023 году эту страну посетили около 6,3 млн россиян из 56,7 млн туристов со всего мира). Турция, по его словам, больше не ассоциируется у туристов только с пляжами и морем. Там активно развивается сектор культурно-развлекательной сферы (выставки, концерты и другое), так что эта страна готова принимать туристов круглый год.

М. Мальцев, в свою очередь, выразил надежду, что в ближайшие годы и гости из Турции сумеют по достоинству оценить туристический потенциал Свердловской области.
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