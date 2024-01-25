Туристический оптимизм

В Екатеринбурге свердловские и федеральные эксперты туриндустрии, а также участники отрасли в ходе пресс-конференции поделились своими мыслями по поводу итогов 2023 года и ожиданиями от весенне-летнего сезона 2024 года. Многие отметили потенциал Турции как туристического направления. Приглашенный гость, участник отрасли из Антальи (Турция), также высказал свои соображения по теме встречи.
2023 год туристическая отрасль завершила достаточно оптимистично, отметил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Это касается и внутреннего туризма, и международного.
«Если говорить о международном туризме, то 2023 год можно охарактеризовать как год, в котором произошли процессы адаптации к изменившимся условиям», — сказал И. Уманский.
К примеру, выросла доля организованных поездок. В 2022 году и ранее соотношение организованных и самостоятельных поездок за рубеж было примерно 60% к 40%. В 2023 году доля организованных поездок выросла до 80%, в составе пакетных туров за рубеж в прошлом году выехали около 8 млн россиян (на 1 млн человек больше, чем в 2022 году). Однако допандемийного уровня по этому показателю достигнуть пока не удалось. В 2019 году он составлял 14 млн человек.
Отдельно И. Уманский остановился на турецком направлении. По его словам, эта страна продемонстрировала очень хорошие показатели. Несмотря на то, что весь свой потенциал это направление не реализовало, оно вернулось к допандемийным показателям по количеству посетивших эту страну российских туристов: в 2023 году их количество составило 7 млн человек.
«Серьезный рост показали Таиланд (1,5 млн человек), Куба (185 тыс.), Мальдивы (209 тыс.), Египет, и, безусловно, в топе популярности Арабские Эмираты», — продолжил эксперт.
По Свердловской области конкретных цифр по количеству летавших в 2023 году за рубеж в распоряжении Уральской ассоциации туризма (УАТ) еще нет, однако президент объединения Михаил Мальцев отметил, что из Екатеринбурга в прошедшем году были доступны прямые рейсы в Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд, Египет, Турцию и Шри-Ланку.
Говоря о прогнозах на сезон 2024 года, И. Уманский назвал топ-10 наиболее популярных направлений у российских туристов, которые останутся таковыми и в этом году: Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Армения, Франция, Таиланд и Казахстан.
В целом эксперт прогнозирует в этом году рост количества поездок за рубеж на уровне 5-7% в совокупности. Турция, по его словам, увеличит трафик российских туристов на 20-30%.
По видеосвязи в пресс-конференции принял участие директор туристической компании «Алфе Миа Тур» (Анталья, Турция) Алик Чирах. Он заявил, что российские туристы являются частью фундамента туристической отрасли как Антальи, так и Турции в целом. В настоящее время участники отрасли ведут работу с турецкими отельерами, предлагая им снизить цены до приемлемых значений. Сейчас скидки в рамках раннего бронирования составляют 25-30%. В целом Турция планирует принять около 60 млн туристов и заработать около 56 млн долл. США.
Что касается перспектив туристической отрасли Свердловской области в 2024 году, в настоящее время регион ведет переговоры с Малайзией на предмет организации прямых перелетов в эту страну, отметил М. Мальцев. Он добавил, что летом этого года также будет открыто прямое авиасообщение с КНР, так что количество посетивших Средний Урал туристов увеличится за счет граждан этой страны. Также география посещения свердловчанами других стран расширится благодаря Осетии, Алании и Кабардино-Балкарии.
Еще одним трендом 2024 года И. Уманский назвал увеличение посетителей горнолыжных курортов. «Несмотря на то, что мы (туриндустрия РФ — прим. ред.) активно наращиваем свою собственную инфраструктуру, но за спросом не поспеваем. С одной стороны, мы теряем потребителей, с другой стороны, у нас огромный потенциал развития собственного горнолыжного направления, на чем сейчас мы и фокусируемся», — констатировал он.
Эксперты коснулись и сферы экзотических туристических направлений, привлекательных для российских туристов. По словам И. Уманского, в 2023 году первая группа туристов из РФ ездила в КНДР на горнолыжный курорт. Однако перспективы этого направления он оценил пессимистично: в этой стране слишком много ограничений.
Говоря об экзотических предпочтениях свердловчан, помимо КНДР, М. Мальцев отметил также направления в Латинской Америке и Центральной Африке. «Для уральцев это будет желанная экзотика», — резюмировал президент УАТ.
Итоги 2023 года в сфере внутреннего туризма эксперты также оценили положительно.
«Пока мы пользуемся относительными показателями. Сверяя разные источники данных, можно сказать, что рост числа поездок по стране (в 2023 году — прим. ред.) составил 20%», — рассказал И. Уманский, предупредив, что этот показатель может быть неточным, потому как данных Росстата еще нет.
По его словам, в 2023 году отечественные курорты были у российских туристов популярнее турецких за счет стоимости, однако в 2024 году ситуация может измениться в пользу Турции. Тем не менее, согласно итогам текущих показателей раннего бронирования, в 2024 году россияне совершат на 20-40% проездок по стране больше, чем в прошедшем году.
Ранним бронированием в этом году активно пользуются посетители отелей высокой категории, отметил тенденцию эксперт. Средняя цена номера в российском отеле составляет 4 тыс. 800 руб. в сутки, что на 11% выше, чем в 2023 году. Однако И. Уманский подчеркнул, что речь идет о среднем показателе. К примеру, на южных направлениях (Краснодарский край и другие) средняя цена за номер выросла на 15% за год и составляет 11 тыс. руб. в сутки.
Присутствовавшая на мероприятии член правления Уральской ассоциации туризма директор туроператора «Европорт» Ольга Коршун отметила актуальность раннего бронирования: уже сейчас участники фиксируют заявки на октябрь 2024 года. По ее словам, в настоящее время привлекательным с точки зрения раннего бронирования является Краснодарский край. Также перспективными направлениями являются Калининградская область и Дагестан, где не так много хороших отелей, заметила О. Коршун. Рост спроса в рамках раннего бронирования в 2024 году И. Уманский спрогнозировал на уровне 40%, но подчеркнул, что в случае Турции этот показатель будет в два-три раза выше показателя 2023 года.
В целом в 2024 году география поездок туристов по России будет расширяться, будет расти количество поездок в межсезонье. По внутрироссийским направлениям увеличение числа туристических поездок может оказаться на уровне 20%, добавил И. Уманский.
Безусловными лидерами по популярности у российских туристов являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Это связано с тем, что там хорошо развита отельная инфраструктура. Однако в числе популярных направлений эксперт отметил также Московскую, Ленинградскую, Свердловскую, Тюменскую области, Татарстан, Ставропольский край и Крым.
Говоря о перспективах внутреннего туризма у свердловских туроператоров, М. Мальцев отметил, что в 2024 году для жителей региона станут доступны туры в Карелию — соответствующие переговоры в настоящее время ведет
УАТ с петербургским туроператором. Перспективным направлением эксперт назвал и Калининградскую область.
Традиционно популярными у жителей Среднего Урала остаются термальные и горнолыжные курорты в соседних регионах. Ранее М. Мальцев предупреждал
свердловских участников отрасли, что их конкуренты в Тюменской, Челябинской областях, Пермском крае предлагают свердловчанам более привлекательные условия по соотношению «цена — качество». Поэтому наблюдается отток отдыхающих.
Ситуацию немного смягчил И. Уманский. «Свердловская область, безусловно, имеет огромный потенциал для развития туризма, и мы очень ждем от вас успехов и побед!» — резюмировал он.