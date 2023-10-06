Свердловские туроператоры открывают туры в Карелию

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. На туристической выставке Expotravel 2023, которая сегодня открылась в Екатеринбурге, ...09.06.2021 В Уральской ассоциации туризма не ожидают скорого открытия стран Юго-Восточной Азии
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев не ожидает скорого открытия ...27.04.2021 Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения
Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения авиасообщения с этой страной. Об ...27.04.2021 Около 10 тыс. свердловчан забронировали туры в Турцию до ограничения авиасообщения
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. Не менее 10 тыс. свердловчан не смогли выехать на отдых в Турцию из-за прекращения ...04.09.2014 Уральская ассоциация туризма: глубина продаж туров на зимний сезон снижается
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2014. В Свердловской области активно реализуются туристические туры на зимний сезон. Однако ...