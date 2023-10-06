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Вчера, 13:03

Свердловские туроператоры открывают туры в Карелию

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2024. Для свердловских туристов открывается новое направление — туры по Карелии. В рамках заседания Уральской ассоциации туризма (УАТ), прошедшего 23 января, состоялось видеосовещание свердловских участников рынка с их коллегой из Санкт-Петербурга.

Участники обсудили технические аспекты сотрудничества: как именно будут проходить маршруты туров по Карелии, насколько они будут сложны для туристов, не привыкших к пешей ходьбе (у петербургского туроператора предусмотрены и автобусные туры), в каком формате туры могут включать в себя маршруты по Санкт-Петербургу.

Как отметил в беседе с УрБК президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, важным этапом достигнутых договоренностей стало то, что петербургская сторона готова открыть для свердловских туристов возможность раннего бронирования туров по Карелии.

«Это подразумевает существенные скидки», — подчеркнул он. В ближайшее время свердловские туроператоры готовы будут предложить клиентам новое направление.
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