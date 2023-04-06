Возвращение путешествий

Представители Уральской ассоциации туризма (УАТ) рассказали о тенденциях предстоящего зимнего сезона на пресс-конференции, прошедшей в Екатеринбурге. По словам президента объединения Михаила Мальцева, в текущем сезоне ожидается рост спроса не только на международные, но и на внутренние направления.«Мы фиксируем рост интереса по зарубежным направлениям на 40% в сравнении с прошлым годом. Также можно отметить расширение географии полетов. Например, из Екатеринбурга у нас широко представлен Таиланд от разных авиакомпаний. С 4 ноября стало возможно улететь на Шри-Ланку. Кроме того, осуществляются перелеты с технической посадкой в Казахстане на остров Фукок во Вьетнаме. Также мы работаем и изучаем возможность прямого авиасообщения с островом Лангкави в Малайзии. Если говорить о внутреннем туризме, то, помимо Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, мы видим рост интереса к Северному Кавказу, Республике Алтай и Алтайскому краю, Челябинской, Тюменской областям, Пермскому краю. Я полагаю, что в этом сегменте рост составит от 40% до 65%», — отметил Михаил Мальцев.Из европейских направлений доступным вариантом для россиян осталась Венгрия.«Из европейских направлений фактически единственным местом, где нас ждут, где сохранены программы и туры, адаптированные для россиян, остается Венгрия. Туда удобно добираться через Ереван или Стамбул, а визу можно получить в генконсульстве Венгрии в Екатеринбурге. Венгрия — первая страна, которая после пандемии возобновила рождественские ярмарки. Мы видим спрос на это направление, но его сложно сравнивать с тем, который был раньше», — добавил президент УАТ.Он также заметил, что сохраняются варианты раннего бронирования на все направления, однако после пандемии и до настоящего времени в этом сегменте нет прежних показателей и сложно делать прогнозы.Вице-президент УАТ Олег Аксельрод, в свою очередь, рассказал о направлениях, сохранивших популярность, и тех, спрос на которые упал.«Ситуация на Ближнем Востоке вызвала некоторый спад спроса на Египет. Но эта страна по-прежнему остается в топе спроса и бронирований, потому что клиенты к ней привыкли. Однако бронирований на отдаленные даты по нему практически нет. Есть хороший спрос на Таиланд, ОАЭ, востребованы круизы по Персидскому заливу, Европе, из Южной Америки в Южную Африку», — рассказал вице-президент УАТ.Он также добавил, что по-прежнему остается спрос на экзотические направления. Так, пользуются популярностью рейсы из Екатеринбурга на остров Фукок во Вьетнаме. Кроме того, туристы активно планируют путешествия на Сейшелы, Маврикий, Гонконг, из Москвы на Кубу, в Венесуэлу. Также в этом году фиксируется повышенный спрос путешественников на Южную Африку.Эксперт также рассказал о том, как изменился уровень цен на зимние турпоездки.«Цены при таком курсе валют выше, чем год назад. Причем на рынке происходят корректировки программ, и горящие цены появляются теперь не всегда. Например, поездка в Египет на двоих на 10 дней в пристойный отель обойдет в 150 тыс. руб. В Таиланд — от 200 тыс. руб. Для ОАЭ цена начинается со 150 тыс. руб. Уровень цен вряд ли вернется к тому, когда можно было за 15 тыс. руб. улететь в Египет. Все будет зависеть от того, как туроператоры договорятся друг с другом по поводу цен. Сейчас ситуация такова, что стоимость туров прибыльна для операторов, но не настолько дешева для потребителей, как бы им хотелось», — сказал Олег Аксельрод.Спикеры также уделили особое внимание Турции. В частности, отмечалось, что там до сих пор сохраняется теплая погода, а потому сегодня среди туристов много запросов на путешествие в Анталию. Также есть спрос на новогодние праздники, а многие туроператоры уже предлагают туры в эту локацию на следующий год, и цены на данный момент ниже, чем летом.Руководитель представительства УАТ в Аланье (Турция) Виктория Замятина подчеркнула, что, помимо организованных туров, в Стамбул осуществляются путешествия частного характера, и их количество стабильно растет после пандемии.«Многие планируют поездки в Турцию в несезон. И не только, чтобы отдохнуть у моря. Так, например, из Екатеринбурга популярны рейсы в Стамбул, откуда можно улететь в другие страны. Такой вариант удобнее, чем использование других хабов. Кроме того, из Стамбула легко добраться до Кипра, Анталии, Аланьи. И многие летят в Стамбул именно с целью такой пересадки. Поэтому Турция пользуется популярностью не только у туроператоров, но и у частного сектора», — добавила Виктория Замятина.Она также отметила, что ближе к Новому году Стамбул по спросу сравняется с другими направлениями в Турции. Большого колебания цен в этом сегменте, по ее словам, не ожидается.Спикеры также обратили внимание на то, что по-прежнему сохраняется спрос на сложные туры. Здесь появилось множество ограничений для российских туристов, однако возможности для таких путешествий остаются, но их необходимо тщательно планировать, исходя из доступных вариантов полетов и возможного решения визовых вопросов. Также остается стабильным спрос на путешествия с целью зимовки в ОАЭ, Таиланд, на Шри-Ланку и Гоа.Кроме этого, Михаил Мальцев рассказал, что сегодня наблюдается тенденция к увеличению количества длительных путешествий.«Вылеты в азиатских направлениях сегодня чаще рассчитываются на 12 ночей или 10 дней, при том что раньше было восемь ночей или семь дней. Это показывает, что туристы стали предпочитать более длительные путешествия. Хотя с 2018 года люди, чтобы сохранить средний чек, чаще сокращали количество дней пребывания», — сказал президент УАТ.Он также уделил внимание программе «Электронная путевка», которая с прошлой недели стала обязательной для всех участников туристического рынка.«Это программа государственного мониторинга за движением всех средств. Ожидается, что запуск проекта даст возможность вести полную статистику, а затем — и аналитику. Кто куда едет, кто как тратит средства. По замыслу авторов и инициаторов проекта, помимо мониторинга, задачей является снижение рисков, при которых в случае невыплат и банкротств турист не мог бы пострадать. Насколько это будет реализовано — станет понятно со временем, поскольку, как у любой серьезной программы, здесь есть технические нюансы. Наша задача сейчас в том, чтобы исполнять закон. Я лично полагаю, что адаптация туристического сообщества к новой системе займет до полугода», — резюмировал Михаил Мальцев.