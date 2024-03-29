Перспективы туризма

Участники туристической отрасли со всего мира обсудили перспективы сотрудничества в екатеринбургском креативном кластере «Домна». Обсуждение прошло в рамках конференции «Екатеринбург. Лето-2024», являющейся деловой частью ежегодной екатеринбургской туристической выставки «Лето-2024».На конференции присутствовали участники из шести стран, в том числе Шри-Ланки, Малайзии, Венгрии, Кыргызстана, и ряда российских регионов (Крым, Карелия, Северная Осетия). Их представители выступали перед участниками туристической отрасли Свердловской области с презентациями, в которых демонстрировали туристический потенциал своих территорий. Уральцы, в свою очередь, представляли гостям собственные проекты.Среди участников конференции были заместитель свердловского губернатора Дмитрий Ионин, представители правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга. С докладами выступили директор МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик, заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор Центра развития туризма Нижнего Тагила Павел Балин. Модератором мероприятия выступил президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.Почетным гостем конференции стал полномочный министр Посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса. Он подчеркнул, что российские туристы занимают значимую долю в общем потоке приезжающих на Шри-Ланку туристов. К примеру, в 2023 году их было 97 тыс. из 1,4 млн человек общего объема приехавших туристов, а в 2022 году это соотношение было 90 тыс. к 700 тыс. человек. На береговой линии Шри-Ланки располагается около 1 тыс. 600 км пляжей, однако не стоит воспринимать эту страну только как место пляжного отдыха, отметил П. Де Зойса. Российских туристов приглашают как в традиционный туристический сезон (когда в России зима), так и летом, когда Шри-Ланка готова предложить туристам немало интересных локаций. К примеру, там находится 10 памятников, признанных ЮНЕСКО, а также чайные плантации, горы и другие достопримечательности.Туристические возможности Венгрии на конференции представил генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Шандор Фабиан. По его словам, в этой стране российских туристов принимают с любовью. Их вниманию предлагают такие виды туризма, как исторический, гастрономический, развлекательный (фестивали, выставки), а также оздоровительный (термальные курорты). В настоящее время добраться до Венгрии из России можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае, Баку, а также возможен перелет через Ереван в Вену.«Мне очень понравилось мероприятие. Туристическая отрасль для меня очень важна», — рассказал УрБК Ш. Фабиан. Также он упомянул, что возможность получить российскую визу через интернет сможет сделать путешествия из Венгрии на Средний Урал доступнее. «Для венгров это интересная территория. Мало кто знает, что венгерские племена начали свой путь с территории ХМАО. Поэтому эта тематика очень интересна», — резюмировал Ш. Фабиан.Уральские участники отрасли представили свои территории. К примеру, представитель проекта «#едемвтагил» представил участникам мероприятия возможности Нижнего Тагила в сфере промышленного туризма и некоторые интересные факты о городе, которые можно будет узнать на экскурсиях (например, в каких всемирно знаменитых сооружениях использовалась тагильская сталь). Также презентации провели представители свердловской этнодеревни «Мариинские избы».Одной из важнейших тем обсуждения по итогам конференции стали перспективы сотрудничества Свердловской области и Малайзии, в частности возможность открытия прямого авиасообщения между Екатеринбургом и островом Лангкави, рассказал УрБК М. Мальцев.На сегодняшний день из столицы Среднего Урала туда можно добраться только с несколькими пересадками. Большая часть рейсов идет через Москву и столицу Малайзии Куала-Лумпур, между которыми также нет прямых рейсов, и лететь нужно с дополнительной стыковкой в одном из азиатских хабов.«Сейчас прямых перелетов из России в Малайзию нет. Более того, большая часть рейсов с пересадками выполняется из Москвы. Но мы боремся за рост числа и разнообразия перевозок», — сказал УрБК специалист по маркетингу посольства Малайзии в РФ Алан Цебойти.Турпоток между Россией и Малайзией, по словам представителя Малайзии, с 2019 по 2023 год вырос на 40% (так, в 2019 году в эту страну въехали 79 тыс. российских туристов, а в 2023 году — 110 тыс. человек). В 2024 году А. Цебойти прогнозирует рост объема турпотока на 30-40%Популярность маршрута сказывается и на росте числа перелетов, появлении новых направлений и, как следствие, на снижении цен. Так, самыми бюджетными на сегодняшний день являются рейсы с пересадкой в столице Туркменистана Ашхабаде (стоимость билета, по данным сервиса Mega Travel, начинается от 34 тыс. 496 руб., время в пути — два дня восемь часов 10 минут), а самыми комфортными — с пересадкой в Объединенных Арабских Эмиратах (77 тыс. 619 руб., один день пять часов 25 минут пути).На Среднем Урале это направление достаточно востребованно, как популярна и локация Лангкави. Около 80% свердловских туристов, по словам М. Мальцева, выбирают маршрут Куала-Лумпур — Лангкави и минимум семь дней проводят на курортном острове.«Уральская ассоциация туризма убеждена в экономической целесообразности прямого рейса из Екатеринбурга в Лангкави. В настоящее время свердловские туроператоры ведут переговоры с целым рядом авиаперевозчиков. Я уверен, что шансы появления такого рейса очень высоки, и в случае успеха я бы назвал его нашим серьезным достижением. В этой связи очень важна для нас поддержка посольства Малайзии в РФ. Со своей стороны хочу сказать, что специалисты ассоциации прорабатывают продуктовую линейку для туристов из Малайзии на Среднем Урале. Мы рассчитываем на встречный турпоток», — рассказал УрБК М. Мальцев.С презентацией о туристическом потенциале Малайзии на конференции выступила представитель туроператора Asia Premium Holidays Кристина Енгалычева. В ней были как общие сведения о стране и описания курортов, так и прикладная информация для туристов. К примеру, правила въезда в страну, информация о визовом режиме (туристам, которые планируют пробыть в Малайзии не более 30 дней, не требуется оформлять визу).«Традиционно Малайзия воспринимается как место пляжного туризма. И это действительно так. Остров Лангкави — один из мировых центров пляжного отдыха, и там есть все необходимое для того, чтобы отдохнуть от российского климата. Но в то же время Малайзия — большая интересная страна, которая предлагает и другие возможности для отдыха. Так, остров Сипадан — одно из лучших в мире мест для дайвинга. Удивительный подводный мир этого места привлекает сотни тысяч туристов. Джунгли Калимантана — одно из последних мест на Земле, где сохранились первозданные джунглевые леса, которым миллионы лет. Здесь можно встретить животных-эндемиков, которые не встречаются больше нигде в мире — птицу-носорога, обезьяну-носача, малайского слона и малайского медведя», — рассказал УрБК А. Цебойти.В связи с запретом на проведение массовых мероприятий до 13 мая, введенным в регионе антитеррористической комиссией в Свердловской области и региональным оперативным штабом 23 марта, выставка «Лето-2024» (чьей деловой частью и была прошедшая конференция) была отложена на неопределенный срок. Однако, как отметил М. Мальцев, о дате ее проведения станет известно в ближайшее время. Пройдет она на площадке Центра международной торговли в Екатеринбурге (улица Куйбышева, 44д).