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В кластере «Домна» прошла конференция «Екатеринбург. Лето-2024»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. В креативном кластере «Домна» 29 марта прошла конференция «Екатеринбург. Лето-2024». Мероприятие является деловой частью ежегодной екатеринбургской выставки «Лето-2024», в рамках которой участники туристической отрасли со всего мира обсуждают возможности сотрудничества.

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий до 13 мая, введенным в регионе антитеррористической комиссией в Свердловской области и региональным оперативным штабом 23 марта, выставка «Лето-2024» была отложена на неопределенный срок. Однако, как отметил модератор конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, о дате ее проведения станет известно в начале апреля.

Почетным гостем конференции стал полномочный министр Посольства Шри-Ланки в России Пандула Де Зойса. Он подчеркнул, что российские туристы занимают значимую долю в общем потоке приезжающих на Шри-Ланку туристов. К примеру, в 2023 году их было 97 тыс. из 1,4 млн человек общего объема приехавших туристов, а в 2022 году это соотношение было 90 тыс. к 700 тыс. человек.

Всего на конференции присутствовали участники из шести стран (Шри-Ланка, Венгрия, Кыргызстан и другие) и ряда российских регионов. Их представители выступали перед участниками туристической отрасли Свердловской области с презентациями, в которых демонстрировали туристический потенциал своих территорий.
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