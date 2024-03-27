В кластере «Домна» прошла конференция «Екатеринбург. Лето-2024»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Цены в туристической отрасли России в 2024 году могут вырасти на уровне инфляции, не ...27.03.2024 Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет ...16.02.2024 Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет ...09.02.2024 Тренды туризма 2024 года
Участники туристической отрасли Среднего Урала подвели итоги 2023 года и обсудили тренды 2024 года ...03.04.2023 На Международной туристической выставке «Лето-2023» в Екатеринбурге будут представлены оздоровительные программы со всего мира
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. На Международной туристической выставке «Лето-2023», которая пройдет 7 и 8 апреля в ...