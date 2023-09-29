Туризм должен продолжаться

Несмотря на сложности, которые на протяжении последних лет переживает отечественная туристическая индустрия, отрасль продолжает работу, а ее представители ищут новые направления для путешественников. Так, в Екатеринбурге сегодня открылась международная выставка Expotravel 2023. Мероприятие проводится при поддержке Российского союза туриндустрии (РСТ), правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и Уральской ассоциации туризма (УАТ).
На церемонии открытия представитель МИДа в Екатеринбурге Александр Харлов подчеркнул, что, несмотря на текущую геополитическую ситуацию, выставка собрала большое количество экспонентов, а это значит, что туризм продолжает развиваться.
«Из-за тектонических перемен в геополитике нам приходится менять привычные туристические маршруты. И сегодняшняя выставка позволит нам открыть новые направления, чтобы удовлетворить свои потребности в путешествии. И я бы хотел обратить внимание на нашу большую страну, где каждый сможет найти для себя что-то интересное», — отметил Александр Харлов.
Заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, в свою очередь, рассказал, что Свердловская область в сфере туризма уже достигла значительных успехов.
«Недавно подводились итоги летнего туристического сезона, где было отмечено, что Свердловская область вошла в топ-6 среди всех регионов РФ. И это несмотря на то, что в летний сезон традиционно большие показатели характерны для южных регионов. Туристический поток растет по всей стране, и поэтому важно, чтобы развивались инфраструктура и сервис, появлялись новые маршруты. Это серьезная и кропотливая работа. И благодаря данной выставке, которая была организована УАТ, у нас будет возможность обменяться мнениями с коллегами, найти общие идеи, организовать общие проекты для всех участников рынка», — сказал Дмитрий Ионин.
В рамках выставки состоялось пленарное заседание «Развитие современного туристского рынка: основные направления, вызовы и возможности». Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о том, в каком состоянии сейчас находится туристический рынок России.
«Мы проанализировали тенденции, направления внутреннего, въездного и выездного рынка, характерные не только для Свердловской области, но и в целом для России. Хочу отметить, что, по данным Минэкономразвития, внутренний рынок почти восстановился, и сейчас идет его динамическое развитие. Рост составил в среднем +16% к 2022 году, за летний сезон турпоток увеличился на 32 млн человек. В прошлом году за этот период было на 5 млн туристов меньше», — сказал Юрий Барзыкин.
Он также отметил, что рост наблюдается во всех областях, связанных с туризмом. Так, аэропорт Кольцово за обозначенный период вошел в топ-5 по количеству прибытий.
«Сегодня Екатеринбург становится площадкой для международного туризма, который восстановился до 60% от доковидных показателей. Сейчас у нас 38 прямых рейсов за рубеж. В 2019 году их было около 60. Выездной рынок тоже активно развивается, и, по данным за восемь месяцев текущего года, из России выехало с разными целями более 11 млн человек, из них с туристскими — более 6 млн», — добавил спикер.
По словам Юрия Барзыкина, более всего от событий последних лет пострадал въездной туризм. Однако с 1 августа заработала электронная виза, которой за два месяца воспользовались уже около 70 тыс. туристов.
«С 1 августа заработала электронная виза. И только за август-сентябрь по ней к нам приехали около 70 тыс. туристов. Динамика высокая: за август было оформлено 30 тыс. электронных виз, за сентябрь — уже 39 тыс. Такая виза очень удобна: заявку на ее оформление можно подать всего за четыре дня до въезда, она дает возможность пребывать в России в течение двух месяцев и стоит всего 52 долл. США. Ее не надо обеспечивать приглашением, указывать цель визита, бронировать гостиницы. Она максимально упрощена. Причем в перечень 55 стран, которые могут получить электронную визу, входят страны Шенгена», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии.
Кроме того, спикер напомнил о том, что возобновил работу безвизовый групповой режим с КНР и Ираном, а с 2024 года он будет распространяться и на Индию.
Также было отмечено, что для развития туристической инфраструктуры в текущем году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из федерального бюджета было направлено 52 млрд руб. Еще более 43 млрд руб. запланировано на эти цели в следующем году. Ведется работа и в части решения задач с удобством платежей.
«Мы сегодня также обсуждали возможность расчетов с помощью депонирования средств. Крайне важная тема, потому что выпущенные российскими банками карты Visa и Mastercard за рубежом не работают, а значит, нужны другие механизмы. Поэтому до конца года будет запущена карта туриста, закон о которой уже приняла Государственная дума РФ. Согласно этому проекту, каждый из наших гостей сможет депонировать средства перед приездом, получать платежную карту туриста, в том числе онлайн, и производить здесь расчеты с ее помощью», — рассказал докладчик.
Особое внимание в рамках первого дня выставки было уделено стенду Шри-Ланки. Представить туристические продукты, предлагаемые уральцам, прибыла лично чрезвычайный и полномочный посол Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.
Она рассказала о том, какие виды отдыха предлагает уральцам ее страна, а также анонсировала запуск прямых рейсов из Екатеринбурга.
«Шри-Ланка и Россия имеют долголетние дружественные отношения. Туристы из России могут не только отдохнуть у нас в стране, но и принять участие в гастрономических, оздоровительных и паломнических турах. Также мы предлагаем возможность организовывать и проводить бизнес-мероприятия. Мы получали много запросов на организацию прямого рейса из Екатеринбурга в Шри-Ланку, и наконец с этого сезона этот рейс стартует. С 4 ноября дважды в неделю перелеты из Екатеринбурга будет совершать компания Red Wings», — сказала Джанита Абейвикрема Лиянаге.
Она также добавила, что Azur Air был назначен перевозчиком для осуществления регулярных прямых рейсов между страной и несколькими городами России, в том числе Екатеринбургом и Шри-Ланкой.
Кроме этого, посол отметила, что для удобства туристов действует отработанная схема, которая позволяет россиянам осуществлять безналичные платежи с использованием механизма депонирования средств.
Помимо Шри-Ланки на выставке были представлены и другие интересные продукты туриндустрии, о которых рассказал президент УАТ Михаил Мальцев.
«Шри-Ланка не единственное презентованное направление. Интересную программу представил туроператор «Европорт» совместно с казахским туроператором и чартеродержателем Selfie Travel. Это прямое авиасообщение с островом Фукуоком во Вьетнаме. Появились
новые интересные маршруты внутри страны — это Карелия из Екатеринбурга. Подобное направление представлено впервые», — сказал Михаил Мальцев.
Он также подчеркнул, что, несмотря на то, что турпоток в ЕС с Урала сократился на 90-95%, он по-прежнему есть. В выставке также приняли участие европейские партнеры, которые видят в нашем регионе определенный потенциал.
«Важным стало присутствие европейских партнеров. Так, в выставке принимает участие венгерская сеть отелей Ensana, которые расположены во многих странах ЕС. И это подтверждает интерес к нашему региону со стороны не только азиатских партнеров, но и европейских коллег», — добавил президент УАТ.
Кроме того, на Expotravel 2023 свои продукты представили Сысертский район и Горнозаводской округ, а также Челябинская область.
Международная туристическая выставка Expotravel 2023 продолжит свою работу завтра на площадке Центра Международной Торговли. Вход свободный.