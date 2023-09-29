Туризм должен продолжаться

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2023. В Екатеринбурге на площадке Центра Международной Торговли 6–7 октября пройдет ...

Потери от отсутствия въездного туризма в России оценили в 7-8 млрд долл. США

Потери от отсутствия въездного туризма в России в текущем году уже составили 7-8 млрд долл. США. Об этом рассказал в ...