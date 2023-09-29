Внутренний туризм: тренды и перспективы

В Екатеринбурге 3 и 4 октября проходит Международная туристическая выставка EXPOTRAVEL-2024. На ее полях глава города Алексей Орлов и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства на территории столицы Среднего Урала. Кроме того, эксперты туриндустрии обсудили в рамках выставки тренды и перспективы развития внутреннего туризма в России.Комментируя заключенное с Российский союзом туриндустрии соглашение, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что подписанное соглашение даст больше возможностей привлекать инвестиции в Екатеринбург, проводить еще более интересные и масштабные мероприятия для жителей и гостей города, а также популяризировать бренд уральской столицы далеко за ее пределами.«Туризм становится приоритетным направлением, поскольку помогает решать сразу несколько задач: от пополнения местного бюджета до помощи в борьбе за ключевой ресурс — человеческий капитал», — сказал А. Орлов.Он также отметил, что в последние годы акцент в развитии отрасли смещается с заводского прошлого региона на современность и на конкурентные преимущества Екатеринбурга — города креативной молодежи, высоких технологий и экономики знаний.В свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что у Екатеринбурга есть огромный потенциал для увеличения и раскрытия туристического потока в различных направлениях.«С 2021 года турпоток в Екатеринбург неизменно растет. В прошлом году его посетили 1,7 млн человек, а за 8 месяцев 2024 года эта цифра уже достигла 1 млн 300 тыс. Кроме того, Екатеринбург лидирует в числе бронирований авиабилетов по Уральскому федеральному округу», — сказал. И. Уманский.Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев согласен с такими данными. Он отметил, что в осенне-зимний период 2024-2025 годов из Екатеринбурга можно будет без пересадок улететь по девяти международным туристическим направлениям.«Если ранее прямым перелетом можно было отправиться только в Турцию, ОАЭ, Таиланд и Египет, то в прошлом году к ним добавились Шри-Ланка и Вьетнам, а в этом еще и Китай (о. Хайнань), Гоа и Камбоджа. С 1 ноября стартует полетная программа на Фукок», — сообщил М. Мальцев.Далее эксперты обсудили экономику индустрии, тренды и перспективы развития внутреннего туризма отрасли в целом по стране.Так, согласно статистике, за 8 месяцев 2024 года внутренний туризм показал рост в 24% к аналогичному периоду прошлого года. По стране совершено 65,1 млн туристических поездок, и прогнозируется, что по итогам года их количество достигнет 91-96 млн.Лидерами отрасли традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург, Ставрополье, Ростовская область и Краснодарский край.Вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин подчеркнул, что драйвером развития индустрии стал нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».«В сферу развития включается побережье Дагестана, побережье Балтики, в том числе со стороны Санкт- Петербурга, и, конечно, Байкал. Напомню, что для развития этих направлений до 2030 года будет выделено 103 млрд руб.», — сказал Ю. Барзыкин.Он также отметил, что конкурентоспособность на внутреннем туристическом рынке во многом обеспечивают оздоровительный туризм и санаторно-курортное лечение, и подчеркнул, что на повестке строительство по всей стране в том числе и детских летних оздоровительных лагерей.При всей позитивной динамике, которую демонстрирует отрасль, эксперты отмечают и ряд вопросов, которые тормозят ее развитие. Среди них рост цен на размещение. Так, за год удорожание размещения составило 20%, и средняя стоимость суточного пребывания в гостинице на сегодня составляет 8,3 тыс. руб.Еще одна проблема — рост стоимости авиаперелетов. На внутренних линиях удорожание составило 22%, в частности, на перелеты в Сочи цены поднялись на 30%, в Минводы — на 38%.«Однако повышение цен на ж/д билеты (25%) и авиаперелеты простимулировало рост автотуризма — 60% всех путешествий внутри страны было совершено на автомобиле», — сказал И. Уманский.Он также сообщил, что, помимо автотуризма, отмечается интерес к экскурсионным программам, расширение географии поездок и рост спроса на погружение в местную культуру и путешествия с элементами экстрима.Также эксперты отмечают возвращение в отрасль въездного туризма — среди прочего, представители КНР заявили, что в качестве одного из приоритетных туристических направлений рассматривают Россию.В целом, представители туриндустрии сходятся во мнении, что для успешного развития отрасли важно создавать разнообразные туристические кластеры с акцентом на особенностях каждого региона, строить новые гостиницы, развивать инженерную и транспортную сеть и готовить квалифицированные кадры.