Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства на территории уральской столицы, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Алексей Орлов сообщил, что заключенное соглашение даст больше возможностей привлекать инвестиции в Екатеринбург, проводить еще более интересные и масштабные мероприятия для жителей и гостей города, а также популяризировать бренд уральской столицы далеко за ее пределами.



«Туризм становится приоритетным направлением, поскольку помогает решать сразу несколько задач: от пополнения местного бюджета до помощи в борьбе за ключевой ресурс — человеческий капитал», — сказал А. Орлов.



Он также отметил, что в последние годы акцент в развитии отрасли смещается с истории на конкурентные преимущества современного Екатеринбурга как города креативной молодежи, высоких технологий и экономики знаний. Ключевые проектные направления, которые выделяют власти, — это образовательный туризм, профориентационные турпродукты для школьников, культурно-познавательные программы.



В свою очередь, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что в Екатеринбурге скрыт огромный потенциал для увеличения и раскрытия туристического потока в различных направлениях.



Добавим, что с 2021 года турпоток в Екатеринбург неизменно растет. В прошлом году его посетили 1,7 млн человек, а за 8 месяцев 2024 года эта цифра уже достигла 1 млн 300 тыс. Кроме того, Екатеринбург лидирует в числе бронирований авиабилетов по Уральскому федеральному округу.



Напомним, в Екатеринбурге 3-4 октября проходит Международная туристическая выставка EXPOTRAVEL-2024. В рамках мероприятия состоится более 30 конференций. Среди них: «Промтуризм в РФ: карта промышленного туризма», «Развитие детского и молодежного туризма», «Международное сотрудничество. Развитие международных регулярных и чартерных полетных программ», конференция «Урал — Северный Кавказ», конференция «Отдых и оздоровление в РФ и за рубежом» и другие.