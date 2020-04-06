На выставке Expotravel 2023 жителям Екатеринбурга представили туры по Карелии

УрБК, Москва, 06.04.2020. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство РФ с предложением ...

АТОР предложила заморозить выплаты туристам за аннулированные туры до 2022 года

УрБК, Москва, 19.10.2018. Клиенты одного из юридических лиц туроператора «РоссТур», ООО «Туроператор Р-Тур», не получат ...

Клиенты одного из юрлиц туроператора «РоссТур» не получат компенсаций за аннулированные туры

Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз к уровню мая 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз: доля поисков выросла с 1,5% в прошлом мае ...