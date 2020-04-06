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На выставке Expotravel 2023 жителям Екатеринбурга представили туры по Карелии

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2023. На туристической выставке Expotravel 2023, которая сегодня открылась в Екатеринбурге, гостям представила свои турпродукты компания «КарелияГид». Ведущий туроператор по Карелии и Северо-Западу в Санкт-Петербурге занимается продвижением республики в России и планирует выйти на уральский рынок. Доступность таких туров должна увеличиться с возможным открытием прямого авиасообщения между Выборгом и Екатеринбургом.

Генеральный директор ООО «КарелияГид» Анастасия Бушарова рассказала, что компания предлагает туристам широкий выбор различных туров.

На выставке Expotravel 2023 жителям Екатеринбурга представили туры по Карелии

«Мы приехали сюда познакомиться с рынком и агентами, показать себя, рассказать о том, что мы предлагаем. Для тех, кто решит отправиться в Карелию, мы можем предложить любые варианты: от экономичного отдыха до VIP на яхтах и вертолетах. Мы готовы к работе не только с агентами Екатеринбурга, но и с частными туристами», — рассказала Анастасия Бушарова.

На сегодняшний день «КарелияГид» предлагает путешественникам сборные туры различной наполненности, с посещением различных локаций. В том числе — островов Валаам и Кижи, горного парка «Рускеала», водопада Кивач, деревни Киндасово, Петрозаводска и многих других локаций. Кроме того, компания предлагает туры для школьных групп в Карелию и по Санкт-Петербургу со всем положенным по законодательству сопровождением.

Также в туркомпании есть отдел индивидуального бронирования, который удовлетворяет любые потребности, предлагает туры на любой вкус как для организованных групп, так и для частных туристов.
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