На выставке Expotravel 2023 жителям Екатеринбурга представили туры по Карелии

УрБК, Москва, 06.04.2020. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство РФ с предложением ...19.10.2018 Клиенты одного из юрлиц туроператора «РоссТур» не получат компенсаций за аннулированные туры
УрБК, Москва, 19.10.2018. Клиенты одного из юридических лиц туроператора «РоссТур», ООО «Туроператор Р-Тур», не получат ...05.05.2017 Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз к уровню мая 2016 года
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. Спрос на туры в Турцию увеличился в 15 раз: доля поисков выросла с 1,5% в прошлом мае ...02.07.2014 «Зима-Лето»: стоимость зарубежных туров из Екатеринбурга в июле выросла на 20%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. В июле стоимость зарубежных туров выросла на 20%, и горящих путевок уже не будет, ...19.07.2013 Компания «Асент Трэвел» аннулировала туры в Хорватию, Черногорию и Испанию
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2013. Компания «Асент Трэвел» аннулировала все туры в Хорватию, Черногорию и часть туров в ...