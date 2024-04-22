В Екатеринбурге начала работу международная выставка «Лето-2024»
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. На площадке Центра международной торговли (ЦМТЕ) в Екатеринбурге начала работу международная туристская выставка «Лето-2024». Мероприятие продлится два дня, 17-18 мая. Организатором выставки выступила Уральская ассоциация туризма (УАТ).
На выставке представлено более 30 стендов, включая свердловских участников отрасли. На мероприятии работают представители Венгрии, Малайзии, Шри-Ланки, Казахстана и Кыргызстана, а также туристические компании со всей страны (Дагестан, Карелия, Северная Осетия и другие регионы РФ).
Открылось мероприятие пленарным заседанием «Развитие современного туристского рынка: основные направления, вызовы и возможности». Далее представители кавказских регионов страны представили туристический потенциал своих республик. В программе первого дня выставки также запланированы презентации вышеуказанных иностранных государств, туроператоров, перевозчиков и так далее. Во второй день состоятся показ модной одежды уральских дизайнеров, мастер-классы, презентации, а также круглый стол по вопросам приключенческого туризма.
Одной из важнейших тем обсуждения в рамках деловой части выставки стали
перспективы сотрудничества Свердловской области и Малайзии, в частности возможность открытия прямого авиасообщения между Екатеринбургом и островом Лангкави, рассказал УрБК президент УАТ Михаил Мальцев.
«Уральская ассоциация туризма убеждена в экономической целесообразности прямого рейса из Екатеринбурга в Лангкави. В настоящее время свердловские туроператоры ведут переговоры с целым рядом авиаперевозчиков. Я уверен, что шансы появления такого рейса очень высоки, и в случае успеха я бы назвал его нашим серьезным достижением. В этой связи очень важна для нас поддержка посольства Малайзии в РФ. Со своей стороны хочу сказать, что специалисты ассоциации прорабатывают продуктовую линейку для туристов из Малайзии на Среднем Урале. Мы рассчитываем на встречный турпоток», — рассказал УрБК М. Мальцев.