В Екатеринбурге начала работу международная выставка «Лето-2024»

Президент УАТ Михаил Мальцев обсудил с и.о. генконсула Кыргызстана Гульнурой Нарматовой план сотрудничества на предстоящий сезон

В рамках деловой части выставки «Лето-2024» обсуждался вопрос открытия прямого авиасообщения Екатеринбурга с Малайзией ...

Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна»

На туристическом форуме «Большой Урал» пройдут переговоры с Малайзией о создании прямого авиасообщения из Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. На туристическом форуме «Большой Урал» состоятся переговоры с дипмиссией из Малайзии о ...