УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 13:12

Тренды туризма 2024 года

Тренды туризма 2024 годаИтоги 2023 года и перспективы работы в 2024 году обсудили эксперты туристической отрасли в ходе круглого стола, посвященного локальным практикам и трендам развития туризма в Екатеринбурге и Свердловской области, который прошел в креативном кластере «Домна». По мнению участников мероприятия, в целом год 300-летия столицы Урала завершился с позитивными итогами.

Так, в 2023 году Екатеринбург успешно провел ряд международных мероприятий, в том числе ИННОПРОМ, 100+ TechnoBuild, форум «Города России».

Юбилей Екатеринбурга привлек туристов со всей страны, отметила исполняющая обязанности директора муниципального учреждения «Столица Урала» Татьяна Белик. По ее словам, в 2023 году город посетили 1 млн 703 тыс. 058 туристов, что на 300 тыс. больше, чем в 2022 году (1 млн 407 тыс. 045 человек).

Согласно данным информационно-аналитической панели «Туризм» от СберАналитики, пик туристической активности пришелся на лето 2023 года. К примеру, в июне город посетили 145 тыс. 367 человек (в этом месяце прошел фестиваль «Ночь музыки»), в июле — 200 тыс. 982 человека (состоялась выставка ИННОПРОМ), в августе — 225 тыс. 942 человека. В частности, «Ночь музыки» посетили 307 тыс. человек.

В среднем, туристы проводили в Екатеринбурге трое суток. В июне гости города потратили в столице Среднего Урала 1,3 млрд руб., в июле — 1,9 млрд, в августе — 2,4 млрд руб. Для туристов функционируют 132 отеля. Средняя загрузка екатеринбургских отелей в 2023 году составляла 75%. В среднем гости города тратили 5 тыс. 783 руб. на гостиницы, 3 тыс. 400 руб. составляли другие расходы в ходе поездки.

По данным свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, регион в 2023 году посетили 2 млн 059 тыс. 776 человек. В области работает 559 отелей (19 тыс. 505 мест). За год в отрасль было привлечено 633,9 млн руб. субсидий, из них 44,3 млн руб. — из регионального бюджета, 589,6 млн руб. — из федерального. 88 млн руб. было направлено на создание глэмпингов и кемпингов, 154,6 млн руб. — на пляжную инфраструктуру, 236 млн руб. — на проект «Туристский код», 40,8 млн руб. — на проведение фестиваля «Уральская ночь музыки».

Сеть глэмпингов и кемпингов действует в 14 муниципалитетах, в 2023 году было реализовано 20 проектов. В настоящее время доступно 100 мест. В рамках развития пляжной инфраструктуры региона было реализовано 22 проекта в 14 муниципалитетах. Кроме того, было построено пять круглогодичных бассейнов, обустроено девять туристических маршрутов, реализовано 20 проектов по приобретению туристического оборудования.

В 2024 году планируется разработать мастер-план туристических территорий Екатеринбургской агломерации, а также развить туристический портал. На территории области планируется реализовать 10 инвестиционных проектов по строительству модульных отелей. На это будет выделено 372,7 млн руб. из федерального бюджета, 19,5 млн руб. — из областного.

Представитель МКУ «Столица Урала» констатировала, что в настоящее время сфера туризма Екатеринбурга несбалансированная, поэтому требуется сделать туристический поток регулярным в течение всего года. Кроме того, пока что туризм в городе акцентирован на демонстрацию образов прошлого в ущерб образам современности, это тоже нужно будет скорректировать.

По словам Татьяны Белик, в 2024 году МКУ «Столица Урала» планирует провести ряд исследований, актуализировать стратегические документы по развитию туризма, разработать мастер-план туристских территорий Екатеринбургской агломерации и развивать информационный туристический портал.

Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин анонсировал создание сообщества участников туристической отрасли и призвал присутствующих принять участие в его деятельности. В частности, планируется проработка стратегии развития столицы Среднего Урала.

«Город — это люди, и он развивается тогда, когда жителей становится больше, и они получают комфортные условия для жизни и работы. Что происходит в городе последние три года? Это увеличение бюджета города практически на 20 млрд руб., движение к агломерации Екатеринбурга, город становится студенческой столицей России. Все это подтверждает, что Екатеринбург — один из лучших городов для проживания. Этой стратегии городского развития должна соответствовать стратегия развития туризма. Наша с вами задача — создать все для того, чтобы турист, приезжающий в Екатеринбург, рассматривал это место не только для отдыха, но и для жизни», — резюмировал С. Плахотин.
Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
30.08.2023 Российские власти будут ежегодно выделять на развитие туризма почти 50 млрд рублей

УрБК, Москва, 30.08.2023. Правительство РФ планирует ежегодно выделять на развитие туристической отрасли не менее 48 ...

17.05.2023 Правительство Свердловской области распределило субсидию на обустройство туристического центра Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. Правительство Свердловской области распределило субсидию федерального бюджета на ...

26.01.2023 Заводы Свердловской области за 2022 год посетили более 15 тыс. туристов

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. Промышленные предприятия Свердловской области в прошлом году посетили более 15 тыс. ...

21.10.2022 В Свердловской области утвердили программу развития туризма и индустрии гостеприимства до 2027 года

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Правительство Свердловской области одобрило программу по развитию туризма и индустрии ...

25.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о выделении 38 млн рублей на проведение «Ночи музыки»

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Telegram ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах19.01.2024В Академическом районе Екатеринбурга строительство девятиэтажной поликлиники для взрослых планируют завершить в середине марта19.01.2024Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество23.01.2024Некоторые китайские автобренды могут уйти из России в 2024 году19.01.2024Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей
Архив новостей
Февраль 2024 (220)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18