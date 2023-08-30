Тренды туризма 2024 года

Итоги 2023 года и перспективы работы в 2024 году обсудили эксперты туристической отрасли в ходе круглого стола, посвященного локальным практикам и трендам развития туризма в Екатеринбурге и Свердловской области, который прошел в креативном кластере «Домна». По мнению участников мероприятия, в целом год 300-летия столицы Урала завершился с позитивными итогами.Так, в 2023 году Екатеринбург успешно провел ряд международных мероприятий, в том числе ИННОПРОМ, 100+ TechnoBuild, форум «Города России».Юбилей Екатеринбурга привлек туристов со всей страны, отметила исполняющая обязанности директора муниципального учреждения «Столица Урала» Татьяна Белик. По ее словам, в 2023 году город посетили 1 млн 703 тыс. 058 туристов, что на 300 тыс. больше, чем в 2022 году (1 млн 407 тыс. 045 человек).Согласно данным информационно-аналитической панели «Туризм» от СберАналитики, пик туристической активности пришелся на лето 2023 года. К примеру, в июне город посетили 145 тыс. 367 человек (в этом месяце прошел фестиваль «Ночь музыки»), в июле — 200 тыс. 982 человека (состоялась выставка ИННОПРОМ), в августе — 225 тыс. 942 человека. В частности, «Ночь музыки» посетили 307 тыс. человек.В среднем, туристы проводили в Екатеринбурге трое суток. В июне гости города потратили в столице Среднего Урала 1,3 млрд руб., в июле — 1,9 млрд, в августе — 2,4 млрд руб. Для туристов функционируют 132 отеля. Средняя загрузка екатеринбургских отелей в 2023 году составляла 75%. В среднем гости города тратили 5 тыс. 783 руб. на гостиницы, 3 тыс. 400 руб. составляли другие расходы в ходе поездки.По данным свердловского департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства, регион в 2023 году посетили 2 млн 059 тыс. 776 человек. В области работает 559 отелей (19 тыс. 505 мест). За год в отрасль было привлечено 633,9 млн руб. субсидий, из них 44,3 млн руб. — из регионального бюджета, 589,6 млн руб. — из федерального. 88 млн руб. было направлено на создание глэмпингов и кемпингов, 154,6 млн руб. — на пляжную инфраструктуру, 236 млн руб. — на проект «Туристский код», 40,8 млн руб. — на проведение фестиваля «Уральская ночь музыки».Сеть глэмпингов и кемпингов действует в 14 муниципалитетах, в 2023 году было реализовано 20 проектов. В настоящее время доступно 100 мест. В рамках развития пляжной инфраструктуры региона было реализовано 22 проекта в 14 муниципалитетах. Кроме того, было построено пять круглогодичных бассейнов, обустроено девять туристических маршрутов, реализовано 20 проектов по приобретению туристического оборудования.В 2024 году планируется разработать мастер-план туристических территорий Екатеринбургской агломерации, а также развить туристический портал. На территории области планируется реализовать 10 инвестиционных проектов по строительству модульных отелей. На это будет выделено 372,7 млн руб. из федерального бюджета, 19,5 млн руб. — из областного.Представитель МКУ «Столица Урала» констатировала, что в настоящее время сфера туризма Екатеринбурга несбалансированная, поэтому требуется сделать туристический поток регулярным в течение всего года. Кроме того, пока что туризм в городе акцентирован на демонстрацию образов прошлого в ущерб образам современности, это тоже нужно будет скорректировать.По словам Татьяны Белик, в 2024 году МКУ «Столица Урала» планирует провести ряд исследований, актуализировать стратегические документы по развитию туризма, разработать мастер-план туристских территорий Екатеринбургской агломерации и развивать информационный туристический портал.Заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин анонсировал создание сообщества участников туристической отрасли и призвал присутствующих принять участие в его деятельности. В частности, планируется проработка стратегии развития столицы Среднего Урала.«Город — это люди, и он развивается тогда, когда жителей становится больше, и они получают комфортные условия для жизни и работы. Что происходит в городе последние три года? Это увеличение бюджета города практически на 20 млрд руб., движение к агломерации Екатеринбурга, город становится студенческой столицей России. Все это подтверждает, что Екатеринбург — один из лучших городов для проживания. Этой стратегии городского развития должна соответствовать стратегия развития туризма. Наша с вами задача — создать все для того, чтобы турист, приезжающий в Екатеринбург, рассматривал это место не только для отдыха, но и для жизни», — резюмировал С. Плахотин.