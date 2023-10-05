Итоги и планы 100+ TechnoBuild

В Екатеринбурге подвели итоги работы X Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. Главной темой мероприятия в этом году стало «Строительство человечности». За четыре дня павильоны выставки посетили 25 тыс. человек, что на 33% больше, чем в прошлом году (18,7 тыс. человек), и почти в два раза больше, чем в 2021 году (12,9 тыс. человек). Рекорды были установлены и по другим показателям. Так, на выставке было представлено 500 экспонентов и 900 спикеров.На открытии форума губернатор Евгений Куйвашев отметил, что Свердловская область для участников строительной отрасли остается привлекательным регионом. Об этом, в частности, говорит тот факт, что во всех сегментах строительства — от индивидуального жилого дома до современного городского района — присутствуют проверенные девелоперы.«Мы не только много строим, но и практически полностью обеспечиваем себя строительными материалами. В целом уральские предприятия выпускают широкий спектр продукции для стройкомплекса. Также мы продолжаем обогащать опыт использования цифровых технологий, активно участвуем в пилотном проекте по внедрению информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства. Есть уникальные примеры применения инновационных энергосберегающих технологий и технологий «зеленого строительства». Рассчитываю, что наработки нашего региона будут интересны участникам выставки и будут в целом востребованы в строительном комплексе нашей страны», — сказал Евгений Куйвашев.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что за время своего существования 100+ TechnoBuild получил серьезное развитие, став крупнейшим региональным конгрессом для участников отрасли.«Я абсолютно уверен, что будут найдены новые решения развития городских пространств, создания комфортной городской среды, строительства новых уникальных зданий, формирования современного облика наших населенных пунктов», — сказал Алексей Орлов.Одним из ключевых событий 100+ TechnoBuild стало пленарное заседание с участием главы Минстроя Ирека Файзуллина. По его словам, с начала года в стране было введено почти 79 млн кв. м. жилья, еще 150 млн кв. м. находятся в стадии строительства, а за 10 лет в России построено почти 840 млн кв. м. По мнению министра, в ближайшие годы объем строительства в стране увеличится.В Екатеринбурге в настоящее время ведется строительство 4,3 млн кв. м. жилых домов. Об этом говорили участники пленарного заседания, организованного по инициативе Уральской палаты недвижимости (УПН). Так, президент Российской гильдии риелторов Валерия Козлова рассказала о текущей ситуации на рынке и о том, что ожидает город в ближайшем будущем.«Уральские застройщики сегодня не только не сдают позиции, но и задают новые тренды и тенденции. В будущем тренд на новостройки продолжится. Специалистам по недвижимости необходимо на это обратить внимание и лучше знать продукт. Также у нас немного выросло количество непроданных квартир по сравнению с другими периодами, но затоваривания рынка в Екатеринбурге нет», — отметила Валерия Козлова.Она уточнила, что нельзя сказать о переизбытке «первички», потому как цикл продажи у новостроек довольно продолжительный. Он начинается с того момента, как застройщик получает разрешение на строительство, и продолжается вплоть до введения в эксплуатацию. На вторичном рынке, в свою очередь, срок продажи в среднем составляет три месяца.«За два года объем введенных домов значительно увеличился, а рынок стал более разнообразным. Выросло строительство в Академическом, Юго-Западном, на ВИЗе, Уктусе, Автовокзале. Из минусов — при большом числе квартир типового разнообразия не так много. 61% всех предложений — студии и однокомнатные квартиры», — рассказала она.Исследование трендов на первичном рынке жилья представили специалисты компании «Атомстройкомплекс». В частности, аналитики замерили предпочтения покупателей при выборе квартир.«В ближайшее время не стоит ждать революционных решений в жилой недвижимости, их уже было достаточно, дальше девелоперы будут работать в направлении оптимизации — улучшать хорошее и отрабатывать недостатки. Развитие продукта мы видим в многофункциональности всех помещений в доме, а не только квартир, в повышении безопасности при минимизации в этом процессе участия человека (охраны), в максимальной готовности квартир к проживанию», — прокомментировала результаты исследования заместитель директора по девелопменту компании «Атомстройкомплекс» Надежда Абакумова.Что касается более глобального развития Екатеринбурга, то на выставке был представлен проект целого района, который расположится в районе улицы Лучистой и ЕКАД. Новый проект ГК «КОРТРОС» (в Свердловской области представлена АО СЗ «РСГ-Академическое») получил название Горнощитский — в перспективе это будущий девятый район города. Проект комплексного освоения территории предполагает застройку 800 га, что составляет примерно 3/5 от площади Академического района. До 2035 года там планируется построить 4,5 млн кв. м. недвижимости, из которых 3,7 млн кв. м. составит жилье. При его строительстве будут применяться энергоэффективные технологии, которые уже зарекомендовали себя при эксплуатации домов в Академическом районе.Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал, что проектирование нового района уральской столицы ведется в тесном сотрудничестве с администрацией города.«Проведена большая совместная работа в части градостроительной документации, и она будет завершена до конца года. В конце 2024 — начале 2025 года мы планируем выходить на стройку. Масштабы нового объекта застройки будут определять новый вектор и успех развития Екатеринбурга как городской агломерации», — сказал гендиректор ГК «КОРТРОС».Все достигнутые договоренности между городской администрацией и девелопером были закреплены в соглашении о сотрудничестве, которое на полях форума подписали глава Екатеринбурга Алексей Орлов и гендиректор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев.Также соглашение о сотрудничестве в сфере комплексного освоения Горнощитского района было заключено со Сбербанком. Кроме этого, генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов подписал соглашения о сотрудничестве с ООО «Управляющая компания «Про-Бизнес-Парк». Документ, в частности, касается создания новых рабочих мест на осваиваемой территории.Сергей Ланцов также рассказал, что на данный момент ведутся переговоры о предоставлении на территории «Про-Бизнес-Парка» места под производственную площадку для Могилевского завода лифтового машиностроения (ОАО «Могилевлифтмаш»). Соглашение о сотрудничестве в вопросах импортозамещения подъемного оборудования для многоквартирных домов между ГК «КОРТРОС» и ОАО «Могилевлифтмаш» было подписано еще в июле этого года. Проектом предусмотрено размещение в Екатеринбурге сборочного производства лифтов. Такое предприятие позволит выпускать от 500 единиц оборудования в год.В Горнощитском районе также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, стрелкового клуба, экстрим-парка, музыкальной и школы искусств, библиотеки, культурного центра и школы танцев. Кроме того, в районе будет создано 7 тыс. мест в детских садах и 15,4 тыс. мест в школах.Тему развития школьного фонда в Свердловской области на форуме также обсуждали в рамках дискуссии, инициатором которой выступил «Атомстройкомплекс». На мероприятии топ-менеджеры девелопера рассказали о новых сценариях современных школ, их оснащении мультимедийным оборудованием и автоматизации инженерных систем на примере Губернаторского лицея.Также во время форума руководитель направления контроля технической эксплуатации объектов после ввода компании «Атомстройкомплекс» Наталья Бочкарева представила доклад «ГЧП как драйвер развития образования» о важности своевременной и осознанной эксплуатации всего технологического комплекса школы.Другое важное для компании «Атомстройкомплекс» событие, состоявшееся в рамках форума 100+ TechnoBuild, было связано со строительством жилой недвижимости. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 2,9 млрд руб. для возведения второй очереди жилого комплекса Repin Towers в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга. На эти средства застройщики «Атомстройкомплекс» и «СКМ-Девелопмент» построят два жилых дома — 12- и 29-этажный, а также детский сад вместимостью 150 мест в квартале улиц Репина — Заводская — Красноуфимская — Котельникова — пер. Ударников.В ходе ряда важных мероприятий, прошедших в рамках форума, были затронуты и другие финансовые вопросы. Так, Группа «Самолет» представила новое решение по цифровизации закупок в строительстве. На старте программы цифровизации девелопер принял решение создать собственное единое модульное решение, а не внедрять разрозненные продукты для каждого процесса. Так появилась комплексная экосистема 10D — платформа IT-продуктов для управления и автоматизации всего строительного цикла. Сегодня это уже 38 связанных модулей, каждый из которых закрывает задачу под ключ, а объединяя их, можно создавать отдельные эффективные решения для бизнес-процессов любой сложности.Кроме того, новые финансовые продукты и сервисы на выставке представил Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Презентация прошла на XV Уральском форуме недвижимости, который проходил в рамках 100+ TechnoBuild. На нем были представлены продукты и сервисы УБРиР, связанные с жилищным кредитованием. Отдельной темой стало обсуждение возможностей сотрудничества банка с ИП и самозанятыми. Консультацией на полях форума воспользовались более 200 участников и гостей мероприятия.В целом, по мнению организаторов, Международный форум и выставка 100+ TechnoBuild за десять лет завоевал статус крупнейшего профильного события в РФ. В ближайшие годы выставка продолжит свою работу: Минстрой и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве по организации 100+ TechnoBuild на пять лет.