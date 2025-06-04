Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2025. В Свердловской области повысился спрос на услуги репетиторов. Как подтверждает ...16.05.2025 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще интересоваться бьюти-товарами в интернете
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2025. Свердловчане стали чаще интересоваться бьюти-товарами в интернете. В «МегаФоне» ...17.04.2025 МегаФон: онлайн-сервисами для чтения книг за год стало пользоваться на 15% больше свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. В Свердловской области на 15% за год выросло число пользователей онлайн-сервисов для ...19.03.2025 Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик ...10.12.2024 «МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться онлайн-сервисами по подбору психологов
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Жители Свердловской области за последний год стали чаще пользоваться услугами ...