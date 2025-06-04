Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Свердловские школьники стали чаще готовится к экзаменам онлайн. Интерес свердловчан к сайтам по подготовке к экзаменам с начала весны значительно возрос. Пик активности в текущем году пришелся на май. В этом месяце школьники нарастили трафик в два раза по сравнению с мартом. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».



Самыми популярными днями для занятий стали вторник и среда. В эти дни объем переданных данных, как правило, оказывался на 30% выше среднесуточных показателей, наименьший объем трафика приходился на субботу и воскресенье.



Отметим, что, по данным компании Yota, число пользователей сервисов и приложений для подготовки к обязательным экзаменам с января по первые две недели мая выросло на 20% относительно прошлого года. Речь идет о сервисах с демоверсиями заданий, пробными вариантами по разным предметам и профильных онлайн-школах для подготовки к обязательным экзаменам.



Так, аудитория таких сервисов и сайтов с начала 2025 года возросла на 20%. И за это же время пользователи потратили на 34% больше трафика. Среди тех, кто готовится к экзаменам онлайн, оказалось больше девушек — они составили 56% аудитории таких сайтов. При этом число юношей с прошлого года на площадках по онлайн-подготовке к ЕГЭ выросло на 25%, среди девушек показатель увеличился на 15%.



В 2024 году школьники начали уделять время подготовке к экзаменам в феврале, а в 2025-м старт активности сдвинулся уже на март. При этом начало сезона подготовки к экзаменам не зависит от пола: и девушки, и юноши задумываются об учебе в одно и то же время.