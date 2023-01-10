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10.01.2023

Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических сайтах среди пользователей Свердловской области, получили картину интернет-предпочтений уральцев в новогодние праздники.

Так, пресс-служба сотового оператора сообщает, что в новогоднюю ночь и каникулы жители Среднего Урала активнее пользовались мобильным интернетом. Объем трафика вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество голосовых вызовов при этом снизилось на 5%, большей популярностью пользовались звонки и чаты в мессенджерах. По общему объему передачи данных первое место занял Telegram, на который пришлось 59% от общего трафика приложений для общения. На втором месте — What’s App с 39%. Среди социальных сетей наиболее популярным стал «ВКонтакте» с долей трафика порядка 80%.

Также эксперты выяснили, что перед Новым годом и в середине каникул свердловчане закупали витамины и лекарства. В эти дни интернет-трафик на сайты аптек увеличился в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом.

В список самых востребованных сайтов в новогодние каникулы также вошли ресурсы по доставке продуктов на дом. Пик посещаемости пришелся на 29 и 30 декабря. Наименьший интерес наблюдался 1 и 2 января.

Во время подготовки к праздникам жители проявляли мало интереса к онлайн-кинотеатрам. Трафик на эти ресурсы вырос только 5, 6 и 7 января, увеличившись в три раза по сравнению с первыми днями 2023 года.

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