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«МегаФон»: Свердловчане всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Свердловчане всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров. В июне количество видеозвонков в WhatsApp в регионе увеличилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Telegram объем трафика, потраченного на звонки, вырос в 3,1 раза. К таким выводам пришли эксперты «МегаФона», сообщает пресс-служба оператора.

«МегаФон»: Свердловчане всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона», фотограф Дина Павленко

Данные аналитиков Yota также подтверждают, что абоненты стали чаще звонить в мессенджерах. За год средний голосовой трафик на абонента снизился на 11%, а мобильная передача данных выросла на 28%.

С января по май 2025 года у пользователей 14-24 лет средний объем голосового трафика упал на 18%, тогда как мобильный интернет-трафик вырос на 20%. Далее идут абоненты в возрасте 25-35 (звонки -16%, интернет трафик +19%). Наибольший интерес к альтернативным способам связи проявили пользователи 56+ (звонки -10%, интернет-трафик +32%). Более консервативно ведут себя пользователи 36-45 лет (звонки -4%, интернет-трафик +33%). Абоненты 46-55 лет стали звонить на 5% реже и увеличили интернет-трафик на 40%.

К традиционным звонкам в Свердловской области прибегают в основном мужчины — на них приходится 55% голосового трафика против 45% у женщин.

При этом в мессенджерах пользователи чаще выбирают видеозвонки, а не аудио. В этом направлении безоговорочным лидером стал WhatsApp, на втором месте — Telegram. Тройку замыкает FaceTime, доступный для пользователей Apple.
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