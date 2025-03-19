«МегаФон»: Свердловчане всех возрастов отказываются от телефонных звонков в пользу мессенджеров

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. Свердловчане стали на 13% чаще посещать онлайн-психологов, а мобильный интернет-трафик ...24.05.2024 Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...11.01.2024 В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области ...24.10.2023 Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...