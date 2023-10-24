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24.10.2023

Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Потребление мобильного интернета в Свердловской области, согласно анализу обезличенных данных активности абонентов «МегаФон», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 20% — втрое больше трафика уходит на новостной контент. Об этом сообщает уральская пресс-служба «МегаФон».

Больше всего новостной повесткой интересуются жители Свердловской области в возрасте 25–35 лет — на них приходится почти половина мобильного трафика, при этом мужчины читают новости на 15% чаще женщин.

На втором месте по интересу к новостному контенту оказались жители области в возрасте 35–45 лет — 34% от общего трафика. Молодежь — на третьей позиции рейтинга (14%), замыкает список в этом сегменте поколение возраста 50+.

За год вырос и трафик на социальные сети и мессенджеры, где абсолютными лидерами остаются Telegram и WhatsApp. На них у абонентов уходит на 80% и 50% больше ГБ.

Абоненты в возрасте 17–25 лет отдают предпочтение Telegram — 42% от всего трафика, WhatsApp — 18%, поколение 50+ в данном сегменте не жалеет трафика на приложение от израильских разработчиков Viber. Мобильный трафик VK составляет 44% от общепотребленного трафика данной соцсети.

Также рост трафика показали навигационные приложения, среди которых наибольший прирост продемонстрировал 2ГИС. Маркетплейсы тоже набирают обороты — до 65% общего мобильного трафика за текущий год в этом сегменте, причем Wildberries прибавил в 4,5 раза.
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