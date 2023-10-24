Уральские мужчины на 15% чаще женщин мониторят новостной контент

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...09.12.2022 «МегаФон» назвал рекордсменов по потреблению мобильного трафика в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2022. «МегаФон» изучил обезличенную статистику и определил населенные пункты Свердловской ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...22.12.2021 Telegram стал самым популярным мессенджером в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в Свердловской области. За ...13.11.2013 Объем трафика мобильного интернета ночью в сети ОАО «МегаФон» вырос на 35%
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2013. «МегаФон» на Урале фиксирует повышенную востребованность мобильного интернета ночью — в ...