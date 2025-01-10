«МегаФон»: В новогодние праздники свердловчане чаще выбирали мессенджеры вместо звонков

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Жители Свердловской области в новогодние каникулы предпочли мессенджеры звонкам. В период с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года свердловчане потребили интернет-трафика на 14,6% больше, а звонили на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании «МегаФон» на основе исследования обезличенных данных абонентов.



Отмечается, что снижение голосового трафика наблюдается уже на протяжении более семи лет. Предпочтения абонентов все чаще склоняются к различным мессенджерам, обладающим большими возможностями для коммуникации по сравнению с обычной связью. Данный тренд наиболее заметен в праздничные дни.



По данным исследования, в период с 18.00 31 декабря по 6.00 1 января жители Свердловской области наиболее активно использовали Telegram. По суммарному объему трафика он занял первое место, улучшив свой прошлогодний показатель почти на 13%. Вторым стал мессенджер WhatsApp, показав прирост в 30%. Самый высокий рост показал Snapchat, оказавшийся на третьем месте благодаря большой популярности у молодежи. Его трафик по сравнению с прошлым годом увеличился сразу на 86%.



Что касается соцсетей, то в ночь Нового года первое место досталось VK, трафик которого показал рост на 35%. Вторым стал TikTok с приростом в 18%, а третьими — «Одноклассники», чей трафик снизился на 19% по сравнению с прошлогодним.



Отечественные видеоплощадки в Новый год также показали значительный рост трафика. На первом месте — «VK Видео» (+146%), на втором — «Кинопоиск» (+24%), на третьем — RuTube, продемонстрировавший пятикратный прирост.



Возглавлявший рейтинг 2024 года YouTube оказался на восьмой строчке, уступив крупным онлайн-кинотеатрам. Его трафик составил лишь 5% от прошлогоднего.