В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области в новогодние праздники вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует анализ обезличенных данных пользователей, сообщает пресс-служба сотового оператора.



В новогодние праздники свердловчане предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах, которые вошли в число наиболее популярных приложений с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Так, значительный рост трафика был зафиксирован в Telegram: в новогодние праздники активность в приложении выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Несмотря на то, что в регионе уже несколько лет наблюдается тренд на снижение привычного голосового трафика, в новогодние праздники ситуация изменилась. Так, свердловчане тратили на звонки в среднем на 11% больше минут, чем в 2023 году. В новогодние дни жители региона провели за звонками 62 минуты в расчете на абонента.



В целом по России самым популярным приложением в зимние праздники стал YouTube, однако активность абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место досталось VK, который сохранил потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третьем месте — Telegram, который стал популярнее на 46%. На четвертом — TikTok, который потерял 17% от показателей прошлого года. Замыкает пятерку лидеров приложение «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%.



В Свердловской области рейтинг популярных новогодних приложений совпадает с общероссийскими данными.