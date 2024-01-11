УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
11.01.2024

В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Объем потребляемого интернет-трафика среди абонентов «МегаФона» в Свердловской области в новогодние праздники вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует анализ обезличенных данных пользователей, сообщает пресс-служба сотового оператора.

В новогодние праздники свердловчане предпочли традиционным звонкам поздравления в мессенджерах, которые вошли в число наиболее популярных приложений с 31 декабря 2023 по 8 января 2024 года. Так, значительный рост трафика был зафиксирован в Telegram: в новогодние праздники активность в приложении выросла на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на то, что в регионе уже несколько лет наблюдается тренд на снижение привычного голосового трафика, в новогодние праздники ситуация изменилась. Так, свердловчане тратили на звонки в среднем на 11% больше минут, чем в 2023 году. В новогодние дни жители региона провели за звонками 62 минуты в расчете на абонента.

В целом по России самым популярным приложением в зимние праздники стал YouTube, однако активность абонентов в нем снизилась почти на 10% год к году. Второе место досталось VK, который сохранил потребление трафика примерно на уровне новогоднего периода 2023 года (+1%). На третьем месте — Telegram, который стал популярнее на 46%. На четвертом — TikTok, который потерял 17% от показателей прошлого года. Замыкает пятерку лидеров приложение «Кинопоиск», интернет-трафик которого увеличился на 31%.

В Свердловской области рейтинг популярных новогодних приложений совпадает с общероссийскими данными.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2023 Свердловская область вошла в топ-10 регионов РФ по использованию мобильного трафика детьми

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Свердловская область оказалась на девятом месте среди российских регионов по объему ...

13.01.2023 Выручка екатеринбургского общепита в новогодние праздники выросла на 15%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В новогодние праздники рост среднего чека в общепите Екатеринбурга составил до 10%, а ...

10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...

25.12.2020 В новогодние праздники количество рейсов в аэропорту Кольцово уменьшится на 26%

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. С 28 декабря по 10 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит на 26% рейсов ...

10.01.2018 Абоненты «МегаФона» на Урале израсходовали на новогодние поздравления в 2,5 раза больше трафика

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. На поздравления в социальных сетях и мессенджерах у абонентов «МегаФона» на Урале ушло ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18