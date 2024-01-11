В новогодние праздники абоненты «МегаФона» на Среднем Урале на 30% активнее пользовались интернетом по сравнению с прошлым годом

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Свердловская область оказалась на девятом месте среди российских регионов по объему ...13.01.2023 Выручка екатеринбургского общепита в новогодние праздники выросла на 15%
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В новогодние праздники рост среднего чека в общепите Екатеринбурга составил до 10%, а ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...25.12.2020 В новогодние праздники количество рейсов в аэропорту Кольцово уменьшится на 26%
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2020. С 28 декабря по 10 января екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужит на 26% рейсов ...10.01.2018 Абоненты «МегаФона» на Урале израсходовали на новогодние поздравления в 2,5 раза больше трафика
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. На поздравления в социальных сетях и мессенджерах у абонентов «МегаФона» на Урале ушло ...