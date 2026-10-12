В Свердловской области отремонтировали мост через реку Черемшу

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2026. Ремонт моста через реку Черемшу завершили на шестом километре автодороги Битимка — Первомайское в Первоуральском муниципальном округе Свердловской области. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ремонт начался весной 2026 года. Дорожные рабочие восстановили конструкции моста, укрепили подходы к нему, обновили покрытие проезжей части и установили новые ограждения.

В ходе работ специалисты восстановили конусы моста и укрепили их габионами — металлическими сетчатыми конструкциями с каменным заполнением. Также они укрепили обочины и восстановили бетонную поверхность существующих балок.

На проезжей части обустроили выравнивающий бетонный слой с армирующей сеткой, гидроизоляцию и дренажную систему. Кроме того, установили деформационный шов закрытого типа, предназначенный для компенсации температурных изменений и нагрузок от транспорта. На завершающем этапе уложили новое дорожное покрытие и смонтировали оцинкованные барьерные и перильные ограждения.

В 2026 году в Свердловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 13 региональных мостов и один путепровод общей протяженностью 760 погонных метров. Работы направлены на повышение безопасности дорожного движения и улучшение транспортного сообщения между населенными пунктами региона.