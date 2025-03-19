На Среднем Урале пройдут масштабные дорожные ремонты

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов. Работы ...

В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов

Почти 800 км свердловских дорог отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ...

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и ...

В Свердловской области к 2030 году приведут в порядок свыше 85% опорной сети дорог и 60% региональных трасс

В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 300 километров трасс ...

В Свердловской области в 2024 году в рамках нацпроекта БКД будет отремонтировано более 80 км региональных дорог

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В Свердловской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта ...