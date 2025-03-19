На Среднем Урале пройдут масштабные дорожные ремонты

В Свердловской области дорожники начали ремонт второй части эстакады над железнодорожными путями на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Работы на участке вблизи поселка Шувакиш идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает
департамент информполитики Среднего Урала.
Управление автомобильных дорог Свердловской области отмечает, что работы выполняет подрядная организация ООО «Автодорстрой» согласно заключенному государственному контракту. Ранее ее работники отремонтировали первую часть эстакады на этом отрезке дороги.
На второй части искусственного сооружения, как и на первой, будут обновлены опоры и балки, а также проведены работы по замене деформационных швов. Помимо этого, планируется восстановление насыпей, лестничных сходов и перильных ограждений. Кроме того, будут заменены водоотводы и система дренажа, а саму эстакаду покрасят и зачистят от элементов коррозии.
Работы на эстакаде планируется завершить в июле 2025 года. Специалисты управления автодорог просят водителей с пониманием отнестись к ситуации и использовать пути объезда. На ремонтируемом участке длиной 453 метра организуют регулируемое светофорами реверсивное движение.
Отметим, что согласно планам на 2025 год в Свердловской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано
69 объектов, из них — 27 мостов и путепроводов. Также запланирован ремонт более 250 км областных дорог. Среди обновляемых объектов присутствуют как крупные путепроводы на ключевых трассах, включая Серовский тракт, так и небольшие мосты, имеющие значение для местных жителей.
Так, например, будет продолжен ремонт моста через реку Бардым в Артинском муниципальном округе, отремонтированы мост через реку Куманья на 53-м километре автодороги Тавда — Таборы, мост через Исеть на 36-м километре автомобильной дороги Сысерть — Часовая в Каменском муниципальном округе и другие. Работы на многих объектах были начаты еще в прошлом году.
К 2030 году в нормативное состояние в рамках нацпроекта приведут около 800 км дорог региона, а также построят более 100 км тротуаров и освещения. Это позволит довести долю дорог региональной сети, соответствующих всем требованиям безопасности, до 60%. Доля дорог опорной сети (трасс, связывающих крупные населенные пункты, промышленные центры и Свердловскую область с соседними регионами), соответствующих нормативам, к 2030 году должна достичь 85,6%. На эти цели правительство области направит в текущем году 3,9 млрд руб. В целом на финансирование государственной программы развития транспортного комплекса в 2025 году планируют выделить
51,8 млрд руб.
Стоит заметить, что для достижения поставленных задач был взят курс на сокращение сроков выполнения работ. Планируется реализовывать ремонтные проекты за один сезон, что требует высокой эффективности. Для ее обеспечения проводится внедрение различных современных технологий в сфере дорожного строительства. Также для увеличения срока службы дорожного покрытия в нынешнем году планируется повысить интенсивность применения нового асфальтобетонного покрытия, устойчивого к перепадам температур и деформации. За два года на экспериментальных участках, где была применена данная технология, глубина колеи не превысила 5 мм.
Отметим, что дорожные работы в нынешнем году начались в феврале, стартовав на автодорогах на участках Николо-Павловское — Петрокаменское — Алапаевск и Верхняя Синячиха — Ирбит, а также на переходящих объектах. За прошедший год было отремонтировано более 119 км региональных и местных дорог, а также 11 больших и малых мостов.
«Транспортная система, как и все дорожное хозяйство, — обеспечивающая отрасль экономики. От нее зависит работа всех сфер народного хозяйства и качество жизни людей. Темпы, набранные дорожниками при реализации прошлого нацпроекта, позволили повысить целевые показатели нового. Мы продолжим увеличивать долю автодорог опорной сети, отвечающих нормативным требованиям», — подчеркнул начальник Управления автомобильных дорог Свердловской области Денис Чегаев.Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области