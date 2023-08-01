Старт у «Калины»

В Екатеринбурге на прошлой неделе запустили движение по одному из путепроводов транспортной развязки у концерна «Калина». Новая магистраль имеет ширину 9 м, здесь выполнено две полосы шириной по 3,5 м, а также обустроены тротуары. Кроме того, дорожники установили вдоль дороги шумозащитные экраны и смонтировали опоры освещения. Также впервые было применено инновационное покрытие — литой асфальт. Отметим, что новая развязка обеспечит свободный транзит транспорта между микрорайонами Синие Камни, ЖБИ и Втузгородок.
Напомним, что работы по строительству путепровода начались
в мае 2022 года. Благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, проект строительства транспортной развязки удалось включить в национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД). Всего в прошлом году из областного бюджета на реализацию данного проекта было выделено 500 млн руб. Его общая стоимость превысила 6 млрд руб.
Реконструкция выполняется последовательно в пять этапов. Ожидается, что полностью работы будут завершены в декабре 2024 года. Движение по действующему путепроводу сохранится, пока не будут готовы обе эстакады нового моста. Когда новые дорожные участки будут полностью способны принять транспортные потоки, строители перейдут к реконструкции старого моста. Реализация проекта позволит устранить регулярно появляющиеся на этом участке транспортные заторы. Предполагается, что пропускная способность этой развязки вырастет с 5 тыс. до 12 тыс. автомобилей в час.
Одновременно дорожные рабочие завершают ремонты в рамках БКД и на других объектах региона. Так, недавно был сдан в эксплуатацию участок дороги Нижняя Тура — Качканар с 5 км по 8 км, в стадии завершения находятся работы на участке с 18 км по 27 км автодороги Верхняя Тура — Качканар.
На ключевой транспортной артерии региона — Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — дорожные работы ведутся сразу на семи объектах нацпроекта. Основные задачи по ремонту полотна выполнены на участке с 87 км по 94 км. Благодаря механизму опережающего финансирования из федерального бюджета дорожники ремонтируют участок с 79 км по 84 км. Кроме этого, ускоренными темпами идет обновление Южного подъезда к Нижнему Тагилу. Также дорожники ремонтируют два путепровода — на 142 км и 148 км Серовского тракта. Одновременно ведутся монтаж и пусконаладочные работы на двух объектах мониторинга транспортного потока.
Кроме того, идет ремонт участка с 12 км по 30 км на дороге Верхняя Пышма — Невьянск. Специалисты планируют сдать этот объект с опережением графика.
Одновременно эксперты подвели первые итоги функционирования Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), строительство которой также велось в рамках нацпроекта БКД. Напомним, что движение по ЕКАД на отрезке дороги между Полевским и Челябинским трактами было открыто
в сентябре 2022 года. Около месяца назад строители открыли расширенный в ходе реконструкции старейший участок кольцевой автодороги, соединяющий Челябинский и Тюменский тракты. Таким образом, в 2023 году южное полукольцо стало современной трассой, имеющей на всем протяжении от четырех до шести полос с разделением встречных потоков.
Наиболее заметный рост интенсивности движения наблюдается на участке от Челябинского до Тюменского тракта. В августе средний показатель составил 38,2 тыс. автомашин ежесуточно. Максимальный трафик здесь превышает 46,7 тыс. транспортных средств в сутки, а в пиковые моменты регистрируется до 3,1 тыс. автомобилей в час.
Для сравнения: в 2015 году средняя интенсивность движения на этом же участке едва достигала 21 тыс. автомобилей в сутки. Напомним, что тогда отрезок ЕКАД от Медного до Челябинского тракта был только в проекте.
Запуск новых участков способствовал перераспределению транспортных потоков: тяжелые грузовики и фургоны стали активно использовать южное полукольцо. В среднем за сутки по южному полукольцу проходит более 3 тыс. седельных тягачей с прицепом. Раньше весь этот транспорт двигался через город, создавая заторы.
Проект строительства и реконструкции ЕКАД стал одним из самых масштабных инфраструктурных проектов, финансирования которых добился губернатор Евгений Куйвашев. Благодаря его поддержке Свердловская область получила дополнительные средства для этой стройки.
В перспективе реконструкция кольцевой дороги продолжится. В соответствии с поставленной свердловским губернатором Евгением Куйвашевым задачей дорога будет расширена до четырех полос с разделением встречных потоков на других участках. Уже заключен контракт на проектирование и строительство участка от Тюменского до Режевского тракта с реконструкцией транспортных развязок.Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга