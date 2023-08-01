Старт у «Калины»

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Строительство финального участка Екатеринбургской кольцевой автодороги выполнено на две трети

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2022. Строительство финального участка Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) завершено ...

На третьем пусковом комплексе ЕКАД начались работы по отсыпке земляного полотна

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2020. На третьем пусковом комплексе Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) со стороны ...

На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...

На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального ...