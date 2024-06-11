Трассе дали новый старт

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Свердловской области открылось движение по новому автомобильному мосту на Режевском тракте, который был построен в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). На данный момент завершены основные работы по возведению путепровода через железную дорогу на 127-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, движение осуществляется в техническом режиме.«На объекте осталось демонтировать старый участок автодороги, железнодорожный переезд и рекультивировать придорожную полосу. После этого сооружение будет официально введено в эксплуатацию. Поездка в Алапаевск из Екатеринбурга, Режа, других населенных пунктов на Режевском тракте станет быстрее, удобнее и безопаснее», — рассказал заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.Отметим, что автомобильная дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск — одна из самых востребованных и загруженных региональных трасс на Среднем Урале. Интенсивность движения на отдельных ее участках достигает 26 тыс. автомобилей в сутки.Пересечение с железной дорогой в виде переезда со шлагбаумом около поселка Коптелово регулярно приводило к заторам на дороге. Кроме того, такие переезды небезопасны и для автомобилей, и для поездов. Новый путепровод позволит полностью решить эту проблему, обеспечив пересечение дорог в разных уровнях. Его конструкция включает три пролета по семь балок в каждом. Длина сооружения — 84 м, а общая протяженность объекта вместе с подходами — 1 тыс. 220 м. Мост отвечает современным требованиям и рассчитан на пропуск тяжеловесного транспорта.Стоимость строительства составила почти 630 млн руб. Это один из самых крупных пусковых объектов 2024 года в регионе, которые возводятся в рамках нацпроекта БКД. Стоит отметить, что строительство шло с опережением графика, поэтому работы будут полностью завершены до июля 2024 года вместо декабря, как планировалось ранее.Напомним, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева в 2024 году в Свердловской области работы идут на 24 мостах, расположенных как на региональных, так и на муниципальных дорогах. На эти цели из бюджета выделено более 4 млрд руб.Евгений Куйвашев подчеркнул, что в малых населенных пунктах отсутствие моста может стать серьезной проблемой для местных жителей, поскольку иногда это единственная возможность добраться до нужной точки. Поэтому особое внимание областные власти уделяют местам, где необходимо строительство малых мостов. Так, самым коротким мостом из запланированных к ремонту в 2024 году станет переход через овраг на 114 км дороги Верхняя Синячиха — Махнево — Болотовское.Лидером по протяженности в этом году стала строящаяся транспортная развязка с путепроводом возле концерна «Калина» в Екатеринбурге. Ее общая длина (вместе со всеми подъездными дорогами) составляет около 10 км. В 2021 году свердловский губернатор добился софинансирования этого проекта из федерального бюджета. Общая смета превысила 6 млрд руб. В 2024 году в бюджете региона на этот объект предусмотрено 2,5 млрд руб.На втором месте по протяженности после этой развязки мост через Исеть на автотрассе Сысерть — Часовая (Каменский ГО). Всего в 2024 году здесь будет построено 12 тыс. 800 пог. м. Также планируется завершить реконструкцию еще одного путепровода на Режевском тракте. На Серовском тракте отремонтируют два моста через ж/д пути и мост через реку Выя.На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь в 2024 году специалисты продолжат ремонтировать мосты через реки Ут (на 196 км), Бисерть (на 199 км), Арийка (на 200 км), Тюш (на 218 км), Пут (на 231 км) и Чусовая (на 318 км), а также путепроводы через ж/д пути на 200 км, 282 км, 285 км, 289 км, 315 км, 316 км, 317 км и 325 км.Всего же в Свердловской области в 2024 году на реализацию нацпроекта БКД будет направлено 31,3 млрд руб. Помимо путепроводов, в регионе планируется отремонтировать всего 79 объектов, в том числе 11 участков протяженностью почти 48 км на региональной сети. В Нижнем Тагиле запланированы к приведению в нормативное состояние четыре участка улично-дорожной сети, в Екатеринбурге — 13.Добавим, что на протяжении нескольких лет специалисты тестировали новые способы организации дорожных одежд на свердловских трассах. В этом году дорожники подтвердили эффективность двух инновационных методов — объемно-функционального проектирования (Superpave) и метода Маршалла.Специалисты отмечают, что данные технологии позволяют создавать асфальтобетонное покрытие, максимально устойчивое к растрескиванию из-за низких температур, стойкое к деформации и разрушению. Новые методы впервые применили два года назад — при ремонте участка Арамильского тракта в рамках нацпроекта БКД.Спустя два сезона специалисты лаборатории Управления автомобильных дорог Свердловской области произвели проверку и оценку состояния дорожного полотна. Тест состояния покрытия показал, что колейность на отремонтированном участке гораздо меньше допустимых значений. Асфальтобетонное покрытие, выполненное с использованием методов Superpave и Маршалла, имеет колею от 1,5 до 5 мм по обеим полосам. При этом допустимое значение глубины колеи на данном участке составляет 25 мм.Отметим, что применение инновационных методов — одно из обязательных условий при реализации нацпроекта БКД. К концу 2024 года доля контрактов на дорожные работы с использованием современных решений в Свердловской области достигнет 80%.