На Среднем Урале обновят 85 участков дорог

В Свердловской области на 2025 год запланирован масштабный ремонт дорог. Предполагается обновить 85 участков региональных трасс общей протяженностью более 300 км. Напомним, что еще в декабре несколько крупных дорожных строек анонсировал губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии.
Большая часть работ пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность ремонтируемых в ходе его реализации в 2025 году участков составит более 200 километров. Такой единовременно запланированный объем работ — первый случай для дорожного нацпроекта в регионе.
«В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирована реализация большинства дорожных объектов 2025 года в Свердловской области. Проектный подход к развитию дорожной сети полностью себя оправдал в рамках предыдущего нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уверен, этот принцип планирования и управления будет столь же эффективным и в будущем», — подчеркнул начальник Управления автодорог Свердловской области Денис Чегаев.
Одним из важнейших направлений станет Серовский тракт, являющийся главной транспортной артерией региона. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов планируется провести капитальный ремонт на семи участках общей протяженностью более 70 километров.
Также на севере области будет проведен ремонт трассы Серов — Североуральск — Ивдель, в частности, реконструирован участок со 162-го по 169-й километр на отрезке Серов — Североуральск. Общая протяженность участков, на которых будут производиться работы, составит более 40 километров.
На северо-востоке региона запланировано восстановление трех мостов на дороге Тавда — Таборы, а также несколько участков дорог Верхняя Синячиха — Ирбит и Зайково — Знаменское.
На юго-востоке Свердловской области будут обновлены два участка автодороги Каменск?Уральский — поселок Горный.
На востоке дорожные рабочие реконструируют подъезд к поселку Дубровный от автодороги Богданович — Сухой Лог.
На западе отремонтируют четыре километра трассы Нижние Серги — Михайловск — Арти.
Планируется также подвергнуть капитальному ремонту подъезды к нескольким городам со стороны регионального центра и междугородних магистралей. В частности, подъезд к Первоуральску от трассы Екатеринбург — Пермь и обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. И это — только часть запланированных к ремонту объектов.
Помимо реконструкции региональных автодорог, будет производиться улучшение и развитие сопутствующей инфраструктуры. В частности, на 11 участках будут установлены шумозащитные экраны, освещение и автобусные остановки.
Напомним, что в 2024 году в Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано более 119 километров региональных и местных дорог, 11 больших и малых мостов, уложено около 1,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия.
Важным событием стало досрочное открытие нового путепровода через железную дорогу на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск и досрочное же завершение ремонта эстакады на 16-м километре одной из важнейших трасс региона Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.
Все это позволило довести долю региональных автодорог, соответствующих нормативам, до 67%, а дорожной сети в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила до 85%.
Расходы на ремонт региональных трасс в прошлом году составили почти 8,5 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. — федеральные средства, 3,9 млрд руб. — региональные и более 100 млн руб. были выделены из бюджетов двух крупнейших городов — Екатеринбурга и Нижнего Тагила.
Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за шесть лет было отремонтировано более 800 километров дорог Среднего Урала.
В ходе прямой линии глава области Евгений Куйвашев, подводя итоги реализации этого проекта, высоко оценил его значимость и отметил, что пришедший на смену новый проект «Инфраструктура для жизни», также должен помочь укрепить транспортный каркас региона.Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области