На Среднем Урале обновят 85 участков дорог

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

В Свердловской области на 2025 год запланирован масштабный ремонт дорог. Предполагается обновить 85 участков региональных трасс общей протяженностью более 300 км. Напомним, что еще в декабре несколько крупных дорожных строек анонсировал губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, отвечая на вопросы жителей в ходе прямой линии.Большая часть работ пройдет в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Протяженность ремонтируемых в ходе его реализации в 2025 году участков составит более 200 километров. Такой единовременно запланированный объем работ — первый случай для дорожного нацпроекта в регионе.«В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» запланирована реализация большинства дорожных объектов 2025 года в Свердловской области. Проектный подход к развитию дорожной сети полностью себя оправдал в рамках предыдущего нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уверен, этот принцип планирования и управления будет столь же эффективным и в будущем», — подчеркнул начальник Управления автодорог Свердловской области Денис Чегаев.Одним из важнейших направлений станет Серовский тракт, являющийся главной транспортной артерией региона. На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов планируется провести капитальный ремонт на семи участках общей протяженностью более 70 километров.Также на севере области будет проведен ремонт трассы Серов — Североуральск — Ивдель, в частности, реконструирован участок со 162-го по 169-й километр на отрезке Серов — Североуральск. Общая протяженность участков, на которых будут производиться работы, составит более 40 километров.На северо-востоке региона запланировано восстановление трех мостов на дороге Тавда — Таборы, а также несколько участков дорог Верхняя Синячиха — Ирбит и Зайково — Знаменское.На юго-востоке Свердловской области будут обновлены два участка автодороги Каменск?Уральский — поселок Горный.На востоке дорожные рабочие реконструируют подъезд к поселку Дубровный от автодороги Богданович — Сухой Лог.На западе отремонтируют четыре километра трассы Нижние Серги — Михайловск — Арти.Планируется также подвергнуть капитальному ремонту подъезды к нескольким городам со стороны регионального центра и междугородних магистралей. В частности, подъезд к Первоуральску от трассы Екатеринбург — Пермь и обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу. И это — только часть запланированных к ремонту объектов.Помимо реконструкции региональных автодорог, будет производиться улучшение и развитие сопутствующей инфраструктуры. В частности, на 11 участках будут установлены шумозащитные экраны, освещение и автобусные остановки.Напомним, что в 2024 году в Свердловской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было отремонтировано более 119 километров региональных и местных дорог, 11 больших и малых мостов, уложено около 1,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия.Важным событием стало досрочное открытие нового путепровода через железную дорогу на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск и досрочное же завершение ремонта эстакады на 16-м километре одной из важнейших трасс региона Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов.Все это позволило довести долю региональных автодорог, соответствующих нормативам, до 67%, а дорожной сети в агломерациях Екатеринбурга и Нижнего Тагила до 85%.Расходы на ремонт региональных трасс в прошлом году составили почти 8,5 млрд руб. Из них 4,5 млрд руб. — федеральные средства, 3,9 млрд руб. — региональные и более 100 млн руб. были выделены из бюджетов двух крупнейших городов — Екатеринбурга и Нижнего Тагила.Всего в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» за шесть лет было отремонтировано более 800 километров дорог Среднего Урала.В ходе прямой линии глава области Евгений Куйвашев, подводя итоги реализации этого проекта, высоко оценил его значимость и отметил, что пришедший на смену новый проект «Инфраструктура для жизни», также должен помочь укрепить транспортный каркас региона.