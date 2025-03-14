В Екатеринбурге отремонтируют 30 участков дорог

Власти уральской столицы продолжают работу по благоустройству транспортных артерий города. В текущем году запланировано
отремонтировать 30 участков общей протяженностью 26 км и площадью 410 тыс. кв. м, сообщает департамент информационной политики Екатеринбурга.
Работы на 12 участках протяженностью 10 км и площадью 210 тыс. кв. м пройдут в рамках региональной составляющей нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — «Региональная и местная дорожная сеть». Все необходимые контракты с подрядчиками уже заключены. Участки расположены на улицах Победы, Челюскинцев, Большакова, Первомайской, Таватуйской, Хохрякова, Мамина-Сибиряка и других.
На всех ремонтируемых участках улично-дорожной сети будет уложен новый асфальт, заменены бордюры, нанесена разметка и выполнено понижение тротуаров для создания безбарьерной среды.
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» призван продолжить предыдущий национальный проект «Безопасные качественные дороги», завершившийся в прошлом году. Благодаря ему в городе за шесть
лет было отремонтировано 112 участков автомобильных дорог общей площадью более 2 млн 139 тыс. кв. м, а также восстановлено 10 искусственных сооружений на автодорогах, включая путепроводы и транспортные развязки. Также важной частью ремонта стала замена 212 светофорных объектов. За прошедший
год в рамках нацпроекта было отремонтировано 13 участков площадью 286,2 тыс. кв. м и протяженностью 15,1 км. В целом за год отремонтировали 31 участок автодорог общей площадью 482 тыс. кв. м и протяженностью 29,3 км.
Отдельно стоит отметить проведенный ремонт дорог, ведущих к социальным
объектам и туристическим
достопримечательностям. Так, например, в прошлом году был приведен в нормативное состояние участок по ул. Крауля, от Токарей до Викулова, длиной 990 м, рядом с которым располагаются различные образовательные учреждения, включая гимназию № 202 «Менталитет». Помимо этого, был отремонтирован участок по ул. 8 Марта, от Куйбышева до Радищева, протяженностью 0,4 км, на котором располагается Свердловская государственная детская филармония. Там же в шаговой доступности находится Дендрологический парк и Екатеринбургский государственный цирк.
Некоторые участки ремонтировались непосредственно по заявкам
горожан. В частности, в прошлом году по просьбам екатеринбуржцев был проведен ремонт трех участков: по ул. Зенитчиков, от Братской до Палисадной, протяженностью 0,47 км; по ул. Студенческой, от Первомайской до Малышева, протяженностью 0,72 км и по ул. Крестинского, от дома № 53 до ул. Академика Шварца, протяженностью 2,55 км.
В ходе дорожного ремонта в рамках реализации нацпроектов дорожные рабочие активно применяют современные технологии и материалы, большую часть которых производят предприятия города и области. В частности, на всех объектах строители используют
полимерно-битумные стыковочные ленты. Также они производят замену канализационных люков «обычного» типа на «плавающие».
Согласно ежегодной инвентаризации улично-дорожной сети, в столице Урала насчитывается
1 тыс. 393 дороги общего пользования протяженностью 1 млн 266 тыс. 181 м и площадью 29 млн 674 тыс. 796 кв. м. Поддержание этой сети в нормативном состоянии в условиях растущей нагрузки представляет собой сложную задачу. Ежедневное содержание, ремонт и строительство дорожных объектов остаются одними из приоритетов уральской столицы, отмечал
глава города Алексей Орлов. Еще одной важнейшей задачей, по словам градоначальника, остается обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
Отметим, что для удобства горожан и снижения нагрузки на бюджет градоначальник в 2024 году предложил изменить
подход к работе по поддержанию нормативного состояния дорог: вместо редкого капитального проводить ежегодный поверхностный ремонт.
«Нам необходимо изменить подход к поддержанию в нормативном виде магистралей Екатеринбурга. Сегодня мы капитально ремонтируем главные улицы города раз в пять и более лет. Такие работы требуют слишком много временных, трудовых и финансовых ресурсов. Механизм должен измениться: вместо редкого капитального ремонта нужно производить поверхностный раз в год или два. За счет частой замены только внешнего слоя полотна дорога будет всегда пребывать в нормативном состоянии. При этом нам больше не придется закрывать улицы на долгий срок и тратить на работы огромные средства», — заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Помимо масштабного ремонта дорожной сети, в нынешнем году муниципалитетом запланированы
работы по капремонту 9 участков трамвайных путей, протяженностью более 5 км в однопутном исчислении. Также в городе предполагается начать
строительство новой трамвайной линии. Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга