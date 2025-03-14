В Екатеринбурге отремонтируют 30 участков дорог

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В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 30 участков дорог

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбурге в текущем году планируется отремонтировать 410 тыс. кв. м дорог, ...

В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...

В Екатеринбурге подвели итоги сезона ремонта дорог в 2024 году

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. Специалисты департамента благоустройства администрации Екатеринбурга подвели итоги ...

В Екатеринбурге планируется ежегодно ремонтировать ряд дорог

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. В Екатеринбурге будет изменен подход к ремонту дорог. Глава города Алексей Орлов ...

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта отремонтировали несколько участков дорог около спортивных объектов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2023. В Екатеринбурге завершен ремонт нескольких участков автодорог, ведущих к спортивным ...