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В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить на 30 участках протяженностью 26 км. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

В ходе ремонта будет уложено новое асфальтовое покрытие, нанесена разметка, заменены бордюры и выполнено понижение тротуаров и дорожек в уровень с проезжей частью в рамках создания безбарьерной среды.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет обустроено 205 тыс. кв. м дорог на 12 участках протяженностью 10 км. Среди них участки на улицах Победы, Челюскинцев, Большакова, Первомайской, Таватуйской, Хохрякова, Мамина-Сибиряка и другие.
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